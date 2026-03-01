Exkluzív: Keleti Andrea éppen megmenekült a támadás elől: így jutott ki Dubajból

A közel-keleti háborús eszkaláció és rakétatámadások miatt bizonytalan a dubaji térség biztonsági helyzete, ami több magyar turistát és hírességet is érintett. A légteret ideiglenesen lezárták, járatokat töröltek, így sokan ragadtak ideiglenesen kint. A Bors utolérte Keleti Andrea táncművészt, aki szerencsére már épségben hazaért, és megkönnyebbülten beszélt a történtekről.

Keleti Andrea dubaji kalandja hála az égnek szerencsésen végződött (Fotó: Bors)

Dubaj támadás: Keleti Andrea táncművész jelenti, jól van

Keleti Andrea megkönnyebbülten beszélt arról, hogy végül nem az utazásuk alatt érte utol őket a helyzet eszkalálódása:

Már nem vagyunk ott, előtte hazajöttünk. Remélem, nem lesz ott nagy kalamajka

– mondta lapunknak. Szavaiból érezhető volt, hogy bár személyesen már nincs veszélyben, szívén viseli az ott maradtak sorsát. Mint mondta, folyamatosan követi a fejleményeket, figyeli a nemzetközi híradásokat, és kapcsolatban van az ismerőseivel is: „Nézem a híreket, beszélek az ismerősökkel, és mindenki szerencsésen túl van rajta. Úgy tűnik, hogy nagyon nagy károk nem történtek, emberek nem sérültek. Reméljük, ez így is marad” – fogalmazott bizakodóan.

Nem először jártak itt férjével

Keleti Andrea azt is elárulta, hogy az idei utazásuk során inkább Abu Dhabiban pihentek, Dubajban csupán egy napot töltöttek: „Mi inkább Abu Dhabiban voltunk idén, Dubajban egy teljes napot töltöttünk. Szeretünk odajárni, ebben a szezonban mindig elmegyünk pár napra” – mesélte. A térség számukra visszatérő úti cél, ahová szívesen mennek a téli hónapokban feltöltődni: „Az ottani napsütést nem tudjuk egyszerűen megunni. Egy kis D-vitamint magunkba szívunk, amikor kifogyunk belőle a nagy, sötét télben” – tette hozzá mosolyogva, érzékeltetve, mennyire fontos számukra ez a néhány napos kikapcsolódás.

A magyar konzulátus nem tétlenkedik

A kialakult helyzet ugyanakkor ismét rámutatott arra, mennyire fontos a gyors és szervezett segítség. A magyar konzulátus munkatársai folyamatos tájékoztatást adtak a térségben tartózkodó állampolgároknak, segítettek az információáramlásban, és szükség esetén támogatást nyújtottak a hazautazás megszervezésében. A háttérben dolgozó diplomaták és szakemberek munkája sokak számára jelentett biztonságot és kapaszkodót ezekben a bizonytalan napokban. Keleti Andrea pedig hálás, hogy végül gond nélkül, időben hazaérhetett.