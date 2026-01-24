Rostban gazdag étrend: Az idei év top diétája

Amikor fogyásról van szó, sokunknak azonnal a fárasztó kalóriaszámlálás és az izzadságos edzőtermi rutin jut eszébe, és fejben már azelőtt feladjuk, hogy belevágnánk. Idén viszont egy régi kedvenc tér vissza: a rostban gazdag étrend újra fénykorát éli – és ha valami, ez a módszer teljes bizonyossággal elnyeri a top diéta címet 2026-ban.

Idén újra a rostban gazdag étrend a top diéta.

Fotó: WHYFRAME

Rostban gazdag étrend: Top diéta 2026-ban

A rostban gazdag étrend valójában nem új találmány: a „diétás rost” gondolata az angolszász táplálkozástudományból indult el, és már az ötvenes években megjelent a szakmai nyelvben. A hetvenes években aztán lendületet kapott az a szemlélet, hogy a rostban szegény étrend több civilizációs kockázattal is együtt járhat, ezért érdemes tudatosan több növényi alapanyagot tenni a tányérunkra. Innen terjedt tovább Európába, majd hozzánk is: előbb a dietetikai ajánlások, később pedig a szakácskönyvek útján lett egyre népszerűbb. A modern irányzatoknak hála idén újabb reneszánszát éli, ugyanis a „bélbarát” szemlélet középpontjába került.

Miből, mennyit és hogyan?

A felnőtteknek naponta legalább huszonöt gramm rostot érdemes bevinni a szervezetükbe. A szakértők szerint ez már elegendő a normál bélműködéshez, ha pedig szeretnénk a rostmaxolás előnyeit jobban kihasználni, akkor szépen fokozatosan emeljük a napi bevitelt harminc–harmincöt grammig. A jó hír, hogy ez a táplálkozási irányzat nemcsak egészséges, hanem kifejezetten finom is: jöhetnek a káposztafélék, répa, cékla, brokkoli, és a hüvelyesek (lencse, bab, csicseriborsó). A rostdiéta során ne feledkezzünk meg a teljes értékű gabonákról sem – például a zabról, a rozsról és a teljes kiőrlésű kenyérről –, ahogy a gyümölcsök és bogyósok is remek választások: alma, körte, szilva, málna. Az étkezésnél érdemes néhány aranyszabályt betartani: a gyümölcsöt inkább egészben együk meg (ne kifacsarva), keverhetjük joghurtba vagy zabkásába, a hüvelyeseket pedig tehetjük krémként, salátába vagy főzelékként a heti menübe. Ha eddig a javasolt minimumnál kevesebb rostot fogyasztottunk, akkor emeljük a mennyiséget lépésről lépésre, és közben igyunk elég folyadékot – így az átállás a szervezetünk számára is sokkal komfortosabb lesz.