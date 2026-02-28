Mi lesz vele? Eladták Gelencsér Timi feje felől a lakását: ennyi időt kapott kiköltözni

Gelencsér Tímea folyamatos pörgésben van, hiszen az Újratervezés forgatásai és az Exatlon előkészületei rengeteg időt igényelnek, ráadásul napokon belül elutazik. Mindezek mellett több mint egy éve tartanak új házuk felújítási munkálatai, amelynek során rengeteg nem várt akadályba ütköztek, emiatt pedig a befejezés egyre későbbre tolódott. A műsorvezető már látja a fényt az alagút végén, arra azonban nem számítottak, hogy jelenlegi otthonukat sürgősen el kell hagyniuk.
Timiék felújítása már jócskán meghaladja azt az időtartamot, amit az ember ép ésszel be tud fogadni, ők azonban még mindig türelemmel várják, hogy közös fészkük lakhatóvá váljon. Az eddigi viszontagságok ellenére a ház már legalább kezdi megközelíteni a végleges állapotát, de még mindig van munka bőven.
A Tűz Ló évében most egy picit úgy érzem, mintha vágtázni kezdtek volna a dolgok a ház körül, és nem számítottam ekkora ugrásra, de az az igazság, hogy ez most nagyon jól jön, mert eladták a lakást a fejünk fölül és egy hónapunk van arra, hogy kiköltözzünk
– meséli Timi, aki jelenleg albérletben lakik vőlegényével és kutyájával. Az ingatlant viszont most eladta a tulajdonosa, így nekik sürgősen el kell onnan jönniük.
Egy hónapunk van arra, hogy kiköltözzünk és nagyon szeretnénk már a házba menni, hogy ne kelljen ideiglenes helyre költözni arra a rövid időre. A ház már jól áll egyébként és most nagyon nagy segítség, hogy a szakembereink megpróbálnak mindennel gyorsan végezni.
Gelencsér Timiék új otthonában az egyik fürdőt már leburkolták, a másik most készül, úton vannak az árnyékolóik, a meleg burkolat, ezek mind a helyükre kerülnek két héten belül. A festés alapozása szintén kész, most választanak színt, utána jöhet a külső festés, majd a lámpák megvásárlása és a konyhabútor van hátra, de más nagy munkafázis már nincs, hiszen a gépészet már kész, jövő héttől pedig fűtés és meleg víz is lesz a házban.
A legnagyobb gond most az, hogy nem tudom, hogy jön majd ki a lépés az utazás tekintetében, hiszen hamarosan indulunk Dominikára az Exatlon miatt és még az is benne van a pakliban, hogy akkor kell költözni, amikor épp nem leszek itthon. Nem is tudom, hogy Matyi és Füge hova mennek, talán a családi házba, de egyelőre ezzel az opcióval nem számolunk. Valószínűleg nem ez lesz, de azért most versenyt futunk az idővel. Annak viszont örülök, hogy már látjuk a végét.
Gelencsér Tímea párja a műsorvezető dominikai kint tartózkodása alatt itthon menedzseli majd a költözés körüli teendőket, remélhetőleg a nagyobb bútorokat és cuccokat már átvihetik a ház emeleti részére és akkor a nehezét letudják egy körben.
Gelencsér Tímea sportolói múltja miatt nem csoda, hogy még a legnagyobb zűrzavar közepén is örömmel mondott igent a felkérésre, hogy az újonnan induló Exatlon műsorvezetője legyen Palik László mellett, a sport reality rajongói pedig már teljes lázban égnek.
A minap mondtam is Palik Lacinak, hogy nagyon szeretnék már elindulni Dominikára, mert annyira sűrű most minden körülöttem, hogy jó lesz ott egy picit egy valamire fókuszálni az ezer másik helyett. Közben már az esküvői ruhám elkészítését is el kellene indítani, hogy ne csússzunk ki az időből. Nyilván, amit tudok, online is intézem majd kintről, de azért egészen más időbeosztásban. Amíg elindulunk, szeretnék sok mindent még itthon lebonyolítani.
