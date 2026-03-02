Bajba kerülhet Harry herceg: hasonló sorsa juthat, mint nagybátyja, András herceg

Letartóztatása után a kegyvesztett András herceg helye a trónöröklési sorban veszélybe került, a kormány által mérlegelt tervek szerint. Azonban úgy tűnik Harry herceg sincs kint a mély vízből.

Búcsút inthet a trónöröklési sorban elfoglalt helyének Harry herceg Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Túl hosszú a jelenlegi trónöröklési sorrend

A források szerint a brit kormány megbeszéléseket fog kezdeni, miután lezárulnak az Andrással kapcsolatos rendőrségi vizsgálatok. Mivel az Egyesült Királyság kormánya, és most Ausztrália és Új-Zéland is csatlakozik a sorhoz, támogatva a volt herceg hivatalos eltávolítását a trónöröklésből, Jennie Bond, korábbi királyi tudósító úgy gondolja, hogy ha az utódlási vonal frissítésen megy keresztül, még több királyi családtagot kellene eltávolítani.

Természetesen Andrást el kellene távolítani a trónöröklési sorból. Ha valaki nem alkalmas hercegnek lenni, biztosan nem alkalmas királynak sem. Ez az államtanácsosi posztjától is megfosztaná, ami jelenleg egy újabb nonszensz. András nyilvánvalóan nem alkalmas a király helyettesítésére

- magyarázta.

Jennie hozzátette, hogy a többi nem dolgozó királyi családtagot és gyermekeiket is el kellene távolítani az utódlási sorrendből, hogy a trónöröklési vonal rövidebb és tömörebb maradjon.

Személy szerint úgy gondolom, hogy Harryt és gyermekeit, valamint Beatrixot, Eugéniát és gyermekeiket is el kellene távolítani az utódlási sorból. Szerintem Vilmos és gyermekei után Anna és Eduárd több mint elég. Tehát azt javasolnám, hogy teljesen változtassák meg az utódlási sorrendet.

A szakértő szerint a hosszú utódlási sor meglehetősen nevetségessé vált, ugyanis nagyon kevesen tudják, hogy valaki, akit Athena Mapelli Mozzi-nak vagy Ernest Brooksbank-nak hívnak, a 11. és 14. helyen áll. Ami sorrendet illeti elmondása szerint elméletileg a végtelenségig folytatódhatna, így a sorrend csökkentése logikusabb lenne a monarchia jövője szempontjából.

Nem lenne oka visszatérni Harry hercegnek

Harry herceg jelenleg az ötödik a trónöröklési sorban, Vilmos herceg és három gyermeke mögött, és Jennie úgy véli, hogy mivel nem érdekli a hivatalos királyi feladatai, őt is el kellene távolítani a javasolt átalakítás során.

Elég nyilvánvaló, hogy Harry nem akarja a posztot, miért akarna visszakerülni abba az aranyozott ketrecbe, amit csapdának tekintett? Ezért finoman félre kell tolnunk. Hat ember a trónöröklési sorban, azt állítanám, több mint elég.

Bár az utódlási sor változhat, a szakértő úgy véli, hogy a dolgozó királyi családtagok számát ez nem szabad, hogy befolyásolja, mivel a jelenlegi kicsinyített monarchiának szüksége van létfontosságú képviselőire, akik folytatják a munkát.

Ahogy Anna hercegnő maga is világossá tette, már így is elég feszített a létszámuk. Mivel a kevesek közül sokan a 70-es éveikben vagy idősebbek, további természetes fogyás következik be, mielőtt György és testvérei elég idősek lesznek ahhoz, hogy elvállalják a királyi feladatokat.

András letartóztatása után néhány nappal megkezdődtek a tárgyalások a trónöröklési sorrendből való eltávolításáról. A kegyvesztett volt herceget parlamenti törvény útján távolítanák el, de csak az egykori 13 angol gyarmattal való megállapodás után. Eddig Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök, illetve a példát követve Christopher Luxon új-zélandi miniszterelnök szóvivője jelentették ki, hogy támogatják az ötletet - írta a Mirror.