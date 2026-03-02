Új korlátozásokat vezettek be a magyarok kedvenc olasz szigetén

A Nápolyi-öböl ékköveként ismert Capri szigetének vezetése megelégelte a főszezonban tapasztalható élhetetlen állapotokat, ezért kiterjedt intézkedési csomagot, szigorú szabályok egész sorát léptette életbe. A cél nem a turizmus ellehetetlenítése, hanem a kulturált látogatás biztosítása volt.
A nyári hónapokban a szigetre érkező turistacsoportok létszámát maximum negyven főben határozták meg. Ennél nagyobb létszámú csoport nem mozoghat egyben a települések szűk utcáin. A húsz fő feletti csoportok esetében a túravezetőknek szintén alkalmazkodniuk kell az előírásokhoz: tilos a magasba tartott esernyők, zászlók vagy harsány színű táblák használata az azonosításhoz. Kizárólag kisméretű, diszkrét jelzőeszközök vagy szabályozott méretű táblák megengedettek, hogy a vizuális környezetszennyezést és a gyalogosforgalom akadályozását csökkentsék.
Az akusztikai terhelés visszaszorítása érdekében a hangosbeszélők használatát teljes mértékben betiltották. A túravezetők ezentúl csak fülhallgatós rendszereken keresztül kommunikálhatnak a vendégekkel, így a tájékoztatás nem zavarja a környezetben tartózkodókat.
A helyi szállodások szövetsége üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy ez nem a látogatók kirekesztéséről szól, hanem a sziget befogadóképességének figyelembevételéről. A cél az, hogy a terület mindenki számára élvezhető maradjon, ne csak a tehetős réteg számára, de a zsúfoltság mérséklése, a tömegturizmus megszüntetése elengedhetetlen a minőségi élményhez.
A korlátozások szükségességét a statisztikai adatok is alátámasztják. Míg a sziget állandó lakossága mindössze 13-15 ezer fő körül mozog, a nyári csúcsidőszakban naponta akár 50 ezer látogató is megfordul a területen. Ez a hatalmas tömeg komoly nyomást gyakorol az infrastruktúrára, eltorlaszolja a festői kilátópontokat és megnehezíti a helyiek mindennapi közlekedését. Az új rendeletekkel a városvezetés azt szeretné elérni, hogy a turizmus ne teher, hanem érték maradjon a közösség számára.
Az olaszországi úti célok közül nem Capri az első, amely ilyen jellegű lépésekre kényszerült. Az ország több pontján, például Velencében a belépődíjjal, Firenzében pedig a rövid távú lakáskiadások korlátozásával próbálják mederben tartani a tömeget. A sziget esetében a földrajzi adottságok – a meredek sziklafalak és a korlátozott kiterjedés – még sürgetőbbé tették a beavatkozást.
Bár a mostani intézkedések drasztikusnak tűnhetnek, a sziget történetében nem számítanak példa nélkülinek a látogatókra vonatkozó kötöttségek. Már az 1950-es években is léteztek etikai és viselkedési kódexek az ideérkezők számára. Akkoriban például tiltották a hangos rádiózást a közterületeken, sőt, a kopogó facipők viselését is szankcionálták a csendháborítás elkerülése érdekében. A jelenlegi vezetés tehát egy régi hagyományt elevenít fel a modern kor kihívásaihoz igazítva.
A szabályozás itt nem ér véget: Paolo Falco, Capri polgármestere jelezte, hogy a következő lépésben a Marina Grande kikötő hajóforgalmát tervezik korlátozni. A cél a kikötői torlódások csökkentése és a szigetre érkezés folyamatának szabályozottabbá tétele. Az utazóknak tehát érdemes felkészülniük arra, hogy a jövőben több tudatosságot és tervezést igényel majd a látogatás ezen a közkedvelt helyszínen.
Nézd meg a gyönyörű Caprit a videóban is:
