Új korlátozásokat vezettek be a magyarok kedvenc olasz szigetén

A Nápolyi-öböl ékköveként ismert Capri szigetének vezetése megelégelte a főszezonban tapasztalható élhetetlen állapotokat, ezért kiterjedt intézkedési csomagot, szigorú szabályok egész sorát léptette életbe. A cél nem a turizmus ellehetetlenítése, hanem a kulturált látogatás biztosítása volt.

Fotó: trabantos / Shutterstock

Létszámkorlát: maximum 40 fős csoportok érkezhetnek a szigetre, 20 fő felett pedig tilos a zászlók és esernyők használata.

maximum 40 fős csoportok érkezhetnek a szigetre, 20 fő felett pedig tilos a zászlók és esernyők használata. Csendrendelet: betiltották a túravezetők hangosbeszélőit, a látogatóknak ezentúl fülhallgatón kell hallgatniuk az idegenvezetést.

betiltották a túravezetők hangosbeszélőit, a látogatóknak ezentúl fülhallgatón kell hallgatniuk az idegenvezetést. Hajóforgalom szabályozása: a városvezetés a jövőben a kikötőbe érkező vízi járművek számát is korlátozni tervezi a zsúfoltság enyhítésére.

Milyen szigorú szabályok vonatkoznak a csoportos látogatókra Capri szigetén?

A nyári hónapokban a szigetre érkező turistacsoportok létszámát maximum negyven főben határozták meg. Ennél nagyobb létszámú csoport nem mozoghat egyben a települések szűk utcáin. A húsz fő feletti csoportok esetében a túravezetőknek szintén alkalmazkodniuk kell az előírásokhoz: tilos a magasba tartott esernyők, zászlók vagy harsány színű táblák használata az azonosításhoz. Kizárólag kisméretű, diszkrét jelzőeszközök vagy szabályozott méretű táblák megengedettek, hogy a vizuális környezetszennyezést és a gyalogosforgalom akadályozását csökkentsék.

Az akusztikai terhelés visszaszorítása érdekében a hangosbeszélők használatát teljes mértékben betiltották. A túravezetők ezentúl csak fülhallgatós rendszereken keresztül kommunikálhatnak a vendégekkel, így a tájékoztatás nem zavarja a környezetben tartózkodókat.

A helyi szállodások szövetsége üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy ez nem a látogatók kirekesztéséről szól, hanem a sziget befogadóképességének figyelembevételéről. A cél az, hogy a terület mindenki számára élvezhető maradjon, ne csak a tehetős réteg számára, de a zsúfoltság mérséklése, a tömegturizmus megszüntetése elengedhetetlen a minőségi élményhez.

A következő lépés a Marina Grande hajóforgalmának szabályozása lesz

Fotó: Boris Stroujko / Shutterstock

Több tízezer turista a szűk utcákon

A korlátozások szükségességét a statisztikai adatok is alátámasztják. Míg a sziget állandó lakossága mindössze 13-15 ezer fő körül mozog, a nyári csúcsidőszakban naponta akár 50 ezer látogató is megfordul a területen. Ez a hatalmas tömeg komoly nyomást gyakorol az infrastruktúrára, eltorlaszolja a festői kilátópontokat és megnehezíti a helyiek mindennapi közlekedését. Az új rendeletekkel a városvezetés azt szeretné elérni, hogy a turizmus ne teher, hanem érték maradjon a közösség számára.