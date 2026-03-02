Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Caprin szigorú szabályok lépnek életbe a tömegturizmus visszaszorítása érdekében.

Új korlátozásokat vezettek be a magyarok kedvenc olasz szigetén

tömegturizmus
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 15:45
szabályozásolaszországi utazásCapri-szigetOlaszország
Az egyik legkedveltebb dél-olaszországi szigeten jelentős változások lépnek életbe a látogatócsoportok kezelésében. A helyi önkormányzat döntése értelmében bevezetett szigorú szabályok célja a fenntartható turizmus megteremtése és a lakók nyugalmának biztosítása. Mutatjuk a részleteket.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A Nápolyi-öböl ékköveként ismert Capri szigetének vezetése megelégelte a főszezonban tapasztalható élhetetlen állapotokat, ezért kiterjedt intézkedési csomagot, szigorú szabályok egész sorát léptette életbe. A cél nem a turizmus ellehetetlenítése, hanem a kulturált látogatás biztosítása volt.

Turisták Capri szigetén, a főtéren.
Szigorú szabályok léptek életbe Caprin, amellyel a tömegturizmus káros hatásait igyekeznek visszaszorítani
Fotó: trabantos /  Shutterstock 
  • Létszámkorlát: maximum 40 fős csoportok érkezhetnek a szigetre, 20 fő felett pedig tilos a zászlók és esernyők használata.
  • Csendrendelet: betiltották a túravezetők hangosbeszélőit, a látogatóknak ezentúl fülhallgatón kell hallgatniuk az idegenvezetést.
  • Hajóforgalom szabályozása: a városvezetés a jövőben a kikötőbe érkező vízi járművek számát is korlátozni tervezi a zsúfoltság enyhítésére.

Milyen szigorú szabályok vonatkoznak a csoportos látogatókra Capri szigetén?

A nyári hónapokban a szigetre érkező turistacsoportok létszámát maximum negyven főben határozták meg. Ennél nagyobb létszámú csoport nem mozoghat egyben a települések szűk utcáin. A húsz fő feletti csoportok esetében a túravezetőknek szintén alkalmazkodniuk kell az előírásokhoz: tilos a magasba tartott esernyők, zászlók vagy harsány színű táblák használata az azonosításhoz. Kizárólag kisméretű, diszkrét jelzőeszközök vagy szabályozott méretű táblák megengedettek, hogy a vizuális környezetszennyezést és a gyalogosforgalom akadályozását csökkentsék.

Az akusztikai terhelés visszaszorítása érdekében a hangosbeszélők használatát teljes mértékben betiltották. A túravezetők ezentúl csak fülhallgatós rendszereken keresztül kommunikálhatnak a vendégekkel, így a tájékoztatás nem zavarja a környezetben tartózkodókat.

A helyi szállodások szövetsége üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy ez nem a látogatók kirekesztéséről szól, hanem a sziget befogadóképességének figyelembevételéről. A cél az, hogy a terület mindenki számára élvezhető maradjon, ne csak a tehetős réteg számára, de a zsúfoltság mérséklése, a tömegturizmus megszüntetése elengedhetetlen a minőségi élményhez.

A Marina Grande Capri szigetén, hajók ringatóznak a tengeren.
A következő lépés a Marina Grande hajóforgalmának szabályozása lesz
Fotó: Boris Stroujko /  Shutterstock 

Több tízezer turista a szűk utcákon

A korlátozások szükségességét a statisztikai adatok is alátámasztják. Míg a sziget állandó lakossága mindössze 13-15 ezer fő körül mozog, a nyári csúcsidőszakban naponta akár 50 ezer látogató is megfordul a területen. Ez a hatalmas tömeg komoly nyomást gyakorol az infrastruktúrára, eltorlaszolja a festői kilátópontokat és megnehezíti a helyiek mindennapi közlekedését. Az új rendeletekkel a városvezetés azt szeretné elérni, hogy a turizmus ne teher, hanem érték maradjon a közösség számára.

Az olaszországi úti célok közül nem Capri az első, amely ilyen jellegű lépésekre kényszerült. Az ország több pontján, például Velencében a belépődíjjal, Firenzében pedig a rövid távú lakáskiadások korlátozásával próbálják mederben tartani a tömeget. A sziget esetében a földrajzi adottságok – a meredek sziklafalak és a korlátozott kiterjedés – még sürgetőbbé tették a beavatkozást.

Hagyománya van a fegyelmezett viselkedésnek

Bár a mostani intézkedések drasztikusnak tűnhetnek, a sziget történetében nem számítanak példa nélkülinek a látogatókra vonatkozó kötöttségek. Már az 1950-es években is léteztek etikai és viselkedési kódexek az ideérkezők számára. Akkoriban például tiltották a hangos rádiózást a közterületeken, sőt, a kopogó facipők viselését is szankcionálták a csendháborítás elkerülése érdekében. A jelenlegi vezetés tehát egy régi hagyományt elevenít fel a modern kor kihívásaihoz igazítva.

A szabályozás itt nem ér véget: Paolo Falco, Capri polgármestere jelezte, hogy a következő lépésben a Marina Grande kikötő hajóforgalmát tervezik korlátozni. A cél a kikötői torlódások csökkentése és a szigetre érkezés folyamatának szabályozottabbá tétele. Az utazóknak tehát érdemes felkészülniük arra, hogy a jövőben több tudatosságot és tervezést igényel majd a látogatás ezen a közkedvelt helyszínen.

Nézd meg a gyönyörű Caprit a videóban is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu