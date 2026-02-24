Ez az 5 diéta, akár 5 évvel is meghosszabbítja az életed

Vajon azért élünk, hogy együnk vagy azért eszünk, hogy éljünk? Inkább étkezzünk úgy, mintha hosszú és egészséges életet szeretnénk élni, mert akkor sokkal több esélyünk lesz rá. Vannak bizonyos diéták, amik hozzásegíthetnek minket ehhez az életmódhoz.
Bár nem lehet teljesen megegyezni abban, hogy melyik diéta a leghatásosabb - a keto, mediterrán, vagy akár a vegán - némelyeknek bizonyosan széleskörben elterjedt egészségi előnyei vannak.
Egy új kutatás megtalálta azokat a diétákat, amelyek potenciálisan évekkel meghosszabbíthatják az életedet. Az évek során számos diéta jelent meg, melyek lehetőséget biztosítottak a biztonságos fogyáshoz, a kettes típusú cukorbetegség kezeléséhez vagy a koleszterinszint csökkentéséhez, hogy hosszabb életet biztosítsanak.
A Science Advances nevezetű folyóiratban megjelent tanulmány szerint 5 olyan diéta létezik, melyek megfelelhetnek a kritériumoknak.
Több, mint 100 ezer ember adatait elemezték a kutatók, felmérték az étrendjüket és az eredményeket arra alapozták, hogy mennyivel élhet tovább egy 45 éves ember.
A magas rosttartalmú és alacsony cukortartalmú étrend követése, amely a cukorbetegség kockázatának csökkentése miatt követendő, férfiak esetében ez 3 év, míg nők esetében 1,7 év növekedést jelentett élettartamukban.
Mindeközben, akik egészséges zsírokban, halban és zöldségekben gazdag mediterrán étrendet követtek, két évvel növekedett az átlagéletkoruk. Ennek az étrendnek egészségügyi előnyeit már régóta méltatják, jelentős egészségügyi előnyei miatt, melyek közé tartozik a cukorbetegség esélyének csökkenése, valamint az idegrendszer fejlődése.
Az Alternatív Egészséges Táplálkozási Index férfiak esetében 4,3, nőknél 3,2 év élethosszabbodást jelentett. Ez a Harvard kutatói által kidolgozott étrend osztályozza a krónikus betegedések alacsony kockázatával összefüggő élelmiszereket és tápanyagokat. Ez az étkezési terv friss zöldségek és gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonafélék, diófélék, hüvelyesek, növényi alapú fehérjék, hal és egészséges zsírok beépítését javasolja az étrendbe - írja a Post.
A növényi alapú étrend követői pedig átlagosan két évvel hosszabbították meg az életüket, míg a zöld mediterrán étrend háromszor gyorsabban biztosítja a zsírégetést.
A DASH diéta egy szívbarát terv, amely eléri a magas vérnyomás csökkentését, megelőzve a krónikus megbetegedéseket, és 1,9 évvel is meghosszabbítja a várható élettartamot. Ez a diéta a zöldségekre, gyümölcsökre és vitaminban gazdag éltelekre fekteti a hangsúlyt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.