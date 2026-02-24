Ez az 5 diéta, akár 5 évvel is meghosszabbítja az életed

Vajon azért élünk, hogy együnk vagy azért eszünk, hogy éljünk? Inkább étkezzünk úgy, mintha hosszú és egészséges életet szeretnénk élni, mert akkor sokkal több esélyünk lesz rá. Vannak bizonyos diéták, amik hozzásegíthetnek minket ehhez az életmódhoz.

A diéta hozzásegít a hosszú élethez Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Több diéta, melyeknek egészséges előnyei vannak

Bár nem lehet teljesen megegyezni abban, hogy melyik diéta a leghatásosabb - a keto, mediterrán, vagy akár a vegán - némelyeknek bizonyosan széleskörben elterjedt egészségi előnyei vannak.

Egy új kutatás megtalálta azokat a diétákat, amelyek potenciálisan évekkel meghosszabbíthatják az életedet. Az évek során számos diéta jelent meg, melyek lehetőséget biztosítottak a biztonságos fogyáshoz, a kettes típusú cukorbetegség kezeléséhez vagy a koleszterinszint csökkentéséhez, hogy hosszabb életet biztosítsanak.

A Science Advances nevezetű folyóiratban megjelent tanulmány szerint 5 olyan diéta létezik, melyek megfelelhetnek a kritériumoknak.

A mediterrán étrend A cukorbetegség kockázatát csökkentő diéta A DASH diéta A növényi alapú étrend Az AHEI - Alternatív Egészséges Táplálkozási Index

Több, mint 100 ezer ember adatait elemezték a kutatók, felmérték az étrendjüket és az eredményeket arra alapozták, hogy mennyivel élhet tovább egy 45 éves ember.

A magas rosttartalmú és alacsony cukortartalmú étrend követése, amely a cukorbetegség kockázatának csökkentése miatt követendő, férfiak esetében ez 3 év, míg nők esetében 1,7 év növekedést jelentett élettartamukban.

Mindeközben, akik egészséges zsírokban, halban és zöldségekben gazdag mediterrán étrendet követtek, két évvel növekedett az átlagéletkoruk. Ennek az étrendnek egészségügyi előnyeit már régóta méltatják, jelentős egészségügyi előnyei miatt, melyek közé tartozik a cukorbetegség esélyének csökkenése, valamint az idegrendszer fejlődése.

Az Alternatív Egészséges Táplálkozási Index férfiak esetében 4,3, nőknél 3,2 év élethosszabbodást jelentett. Ez a Harvard kutatói által kidolgozott étrend osztályozza a krónikus betegedések alacsony kockázatával összefüggő élelmiszereket és tápanyagokat. Ez az étkezési terv friss zöldségek és gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonafélék, diófélék, hüvelyesek, növényi alapú fehérjék, hal és egészséges zsírok beépítését javasolja az étrendbe - írja a Post.