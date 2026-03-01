Buzsik Borka is elmondta véleményét Ronaldo menyasszonyának szexi fotójáról

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 09:30
Szoboszlai Dominik felesége egyetlen kattintással mondott véleményt. Buzsik Borka tetszését is elnyerte Georgina Rodríguez fotója.

Buzsik Borka neve is feltűnt Cristiano Ronaldo menyasszonyának, Georgina Rodrígueznek a legújabb Instagram-bejegyzése alatt, a szemfüles rajongók pedig azonnal kiszúrták a reakciót.

Buzsik Borka lájkolta Georgina Rodríguez merész fotóját
Buzsik Borka lájkolta Georgina Rodríguez merész fotóját / Fotó: Bors

A portugál futballikon párja ezúttal egy magángépről jelentkezett be néhány fotóval, amelyek közül az egyik igencsak felcsigázta a követőit. Az argentin-spanyol modell Olaszországba tartott, ugyanis meghívták a világhírű Gucci divatház új kollekciójának milánói bemutatójára. A képek többségén Georgina egy fekete luxusbundát viselt, ám a repülőút során láthatóan melege lett: az egyik fotón már a kabát nélkül, egy merészebb összeállításban pózol a privát gép fedélzetén.

Buzsik Borka is reagált

A bejegyzés rövid idő alatt óriási számokat produkált, már több mint félmillióan lájkolták. A kedvelések között pedig feltűnt Buzsik Borka neve is. Bár egyetlen kattintásról van szó, az ilyen apró gesztusok a celebek világában gyakran többet jelentenek ennél.

Szerelmeik nem is olyan rég a pályán találkoztak, és egy emlékezetes pillanat is lezajlott közöttük: Szoboszlai Dominik a tavaly októberi, Lisszabonban lejátszott portugál-magyar mérkőzés után végre mezt cserélhetett gyermekkori példaképével, Cristiano Ronaldóval. Ez már néhány héttel korábban, a budapesti találkozón is megtörténhetett volna, ám akkor a portugál sztár másnak ajándékozta a felsőjét.

 

