7 étel, ami javítja a memóriát és az agy egészségét

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 10:45
Gyakran keresed a megfelelő szót, vagy néha kihagy az emlékezeted? A memória és az agy egészsége nagyban múlik azon is, mi kerül nap mint nap a tányérodra. Olvasd el, hogyan támogathatod természetesen az agyműködésed.
  • A memória romlása nem törvényszerű, sokat tehetsz az agyad frissességéért.
  • A memória állapota szorosan összefügg az étrenddel és az életmóddal.
  • Mutatjuk azt a 7 ételt, amelyet ajánlunk az agy támogatására.

Előfordul, hogy nem jut eszedbe egy név, egy dátum vagy egy fontos teendő? A memória romlása nem egyik napról a másikra történik és nem is kizárólag az életkoron múlik. Az agy egészsége szoros kapcsolatban áll az életmóddal, ezen belül azzal is, mit eszünk nap mint nap. A dietetikusok szerint bizonyos tápanyagok segíthetnek megvédeni az idegsejteket, csökkentik a gyulladást és támogatják a tanulási folyamatokat. Íme 7 élelmiszer, amely rendszeres fogyasztás mellett hozzájárulhat a memória és az agy egészségének megőrzéséhez.

Memória támogatása ételekkel, például a tányéron látható brokkoli, kelbimbó, spenót, tojás.
A memória támogatása már a tányéron elkezdődik, bizonyos ételek rendszeres fogyasztása hozzájárulhat az agy egészségéhez.
Fotó: nblx /  Shutterstock 

Mit együnk a jobb memória érdekében?

A memória javítása érdekében érdemes antioxidánsokban, Omega-3 zsírsavakban és flavonoidokban gazdag ételeket fogyasztani, mutatjuk, melyek ezek.

1. Brokkoli – igazi tápanyagbomba

A brokkoli rostban és antioxidánsokban gazdag, amelyek segítenek mérsékelni az oxidatív stresszt. A benne található K-vitamin szerepet játszik a memóriához kapcsolódó fehérjék működésében. A rendszeres zöldségfogyasztás hosszú távon összefüggésbe hozható a lassabb kognitív hanyatlással. Párolva, sütve vagy akár krémleves formájában is könnyen beilleszthető az étrendbe.

2. Áfonya –agybarát gyümölcs

Az áfonya flavonoidjai védik az idegsejteket a károsodástól és segíthetnek megőrizni a memóriát. Emellett támogatja a bélrendszer egészségét is, ami a bél-agy kapcsolat miatt szintén fontos a kognitív funkciók szempontjából. Napi egy marék áfonya már érezhetően hozzájárulhat az antioxidáns-bevitelhez.

3. Tökmag – értékes tápanyag

A tökmag apró, mégis nagyon értékes tápanyag. Jelentős mennyiségben tartalmaz cinket, magnéziumot, rezet és vasat. Ezek az ásványi anyagok részt vesznek az idegsejtek közötti jelátvitelben, ami a tanulás és az emlékezés alapja. Egy marék tökmag uzsonnára egyszerű és praktikus megoldás.

4. Chia mag – remek rostforrás

A chia mag növényi eredetű omega–3 zsírsavakat tartalmaz. Ezek a zsírok az agysejtek közötti kommunikációban játszanak szerepet és segíthetnek csökkenteni a gyulladásos folyamatokat. Magas rosttartalma a stabil vércukorszinthez járul hozzá, ami a koncentráció és a mentális teljesítmény szempontjából is lényeges. Finom pudingot készíthetünk belőle, például mandulatejjel.

5. Tojás – kiváló kolinforrás

A kolin az acetilkolin nevű neurotranszmitter előanyaga, amely fontos a memória és a tanulás folyamataiban. Emellett B-vitaminokat is tartalmaz, amelyek támogatják az idegrendszer működését. A tojás sokoldalú alapanyag, reggelire, salátába vagy könnyű vacsoraként is jó választás.

6. Étcsokoládé – flavonoidokat tartalmaz

A legalább 70 százalékos kakaótartalmú étcsokoládé flavonoidokat tartalmaz, amelyek javíthatják az agy vérellátását. A jobb keringés több oxigént és tápanyagot juttat az idegsejtekhez, ami támogatja a gondolkodást. Fontos a mértékletesség, de napi egy-két kocka beleférhet egy kiegyensúlyozott étrendbe.

7. Sötét leveles zöldségek – nagyszerű antioxidáns

A spenót, a kelkáposzta és más sötét leveles zöldségek folsavat, K-vitamint, luteint és béta-karotint tartalmaznak. Ezek antioxidáns hatásuk révén segítenek védeni az idegsejteket. A rendszeres fogyasztásuk hozzájárulhat a memória és az agy egészségének hosszú távú megőrzéséhez.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
