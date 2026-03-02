"Felért egy csonkítással!" - Kétszer is elrontották Young G Béci feleségének mellműtétjét

Rácz Béla, azaz Young G Béci felháborító egészségügyi kálváriáról beszélt a Borsnak először. Feleségével, Mészáros Norinával nagyon rossz tapasztalatokkal jöttek haza Törökországból...
„Az elmúlt években nagyon népszerű lett külföldön, különösen Törökországban plasztikáztatni. Mivel korábban nem hallottunk rossz véleményeket erről, gondoltuk, belevágunk” – kezdte a Borsnak nyilatkozva Béci.
Számomra Norina mindig is tökéletes volt, mindenhogy tetszik nekem. De tudom, hogy ő nem tudott kibékülni a várandósság, szoptatás után megváltozott mellével, így mikor azt mondta, hogy szeretne plasztikáztatni, úgy voltam vele, hogy természetesen támogatom benne. Fel is vettük a kapcsolatot egy rendelővel, akik törökországi operációkat szerveztek le. Ki is utaztunk, első ránézésre minden nagyon luxusnak, szimpatikusnak tűnt
– folytatta, majd elárulta, ezután minden rémálommá változott.
„Teljesen elrontották a műtétet. Az még hagyján, hogy a kiválasztott 350 köbcentis helyett 240-es implantátumokat helyeztek be – persze ezzel is van probléma, és nem az, hogy »nem elég nagy«, hanem egyszerűen nem ezt kértük! De ez még a kisebb baj volt. Hatalmas vágást ejtettek, majd a terület belül hegesedni kezdett, ami nagy fájdalommal járt és egészségügyi kockázata lehet” – háborgott a rapper, majd hozzátette, néhány hónap múlva panaszt tettek, mire a cég felajánlotta, hogy helyrehozzák a hibát.
„Nem igazán akartunk még egy műtétet, különösen nem azon a helyszínen, de elhittük, hogy kijavítják, amit elrontottak. De a helyzet csak rosszabb lett, felért egy csonkítással, és nem lett jobb a végeredmény” – fakadt ki Béci, aki természetesen ott is szóvá tette nemtetszését.
„Hiába panaszkodtunk, kiabáltunk, senki nem tett semmit. A nyelvi- és kulturális különbségek sem segítettek. A magyarországi képviselő pedig felemelte a kezét, ők nem tudnak mit tenni egy ilyen szituációban. Ügyvédekkel is beszéltünk, de azt mondták, a külföldi érintettség miatt nagyon bonyolult procedúra lenne, és leginkább csak veszíthetünk vele. Borzasztó volt a tehetetlenség, miközben láttam, hogy a feleségem szenved” – sóhajtott a rapper Mészáros Norina plasztikai műtéte után.
A sztárpár az évek óta húzódó ügy után most úgy érzi, fellélegezhet, ugyanis végül Magyarországon találtak egy nagyszerű szakembert, végre tényleg jó kezekben érzik magukat Dr. Révész Zsoltnál, aki onkológiai helyreállítással is foglalkozik – bíznak abban, hogy örökre maguk mögött hagyhatják a rossz élményt.
„Hosszú ideje gondolkoztunk azon, hogy beszéljünk-e minderről, de végül úgy döntöttünk, hogy ha ezzel megóvhatunk másokat egy rossz döntéstől, akkor megéri” − mondta Young G Béci felesége kálváriája után.
Látjuk, hogy sok híresség is kimegy Törökországba, a valóságról azonban már nem szól a fáma. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ne tévesszen meg senkit a hangzatos reklám, a jól kinéző iroda: valójában veszélyes is lehet egy ilyen vállalás!
Mészáros Norina betegségei miatt korábban többször járt már kórházban, most már ódzkodik minden műtéttől, de a korrekciót még be szeretné vállalni, hogy elégedett legyen a tükörképével.
