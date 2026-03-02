"Felért egy csonkítással!" - Kétszer is elrontották Young G Béci feleségének mellműtétjét

Rácz Béla, azaz Young G Béci felháborító egészségügyi kálváriáról beszélt a Borsnak először. Feleségével, Mészáros Norinával nagyon rossz tapasztalatokkal jöttek haza Törökországból...

Young G Béci és Mészáros Norina felháborító kálváriáról mesélt lapunknak (Fotó: Szabolcs László)

Kétszer is elszúrták a mellplasztikát

„Az elmúlt években nagyon népszerű lett külföldön, különösen Törökországban plasztikáztatni. Mivel korábban nem hallottunk rossz véleményeket erről, gondoltuk, belevágunk” – kezdte a Borsnak nyilatkozva Béci.

Számomra Norina mindig is tökéletes volt, mindenhogy tetszik nekem. De tudom, hogy ő nem tudott kibékülni a várandósság, szoptatás után megváltozott mellével, így mikor azt mondta, hogy szeretne plasztikáztatni, úgy voltam vele, hogy természetesen támogatom benne. Fel is vettük a kapcsolatot egy rendelővel, akik törökországi operációkat szerveztek le. Ki is utaztunk, első ránézésre minden nagyon luxusnak, szimpatikusnak tűnt

– folytatta, majd elárulta, ezután minden rémálommá változott.

„Teljesen elrontották a műtétet. Az még hagyján, hogy a kiválasztott 350 köbcentis helyett 240-es implantátumokat helyeztek be – persze ezzel is van probléma, és nem az, hogy »nem elég nagy«, hanem egyszerűen nem ezt kértük! De ez még a kisebb baj volt. Hatalmas vágást ejtettek, majd a terület belül hegesedni kezdett, ami nagy fájdalommal járt és egészségügyi kockázata lehet” – háborgott a rapper, majd hozzátette, néhány hónap múlva panaszt tettek, mire a cég felajánlotta, hogy helyrehozzák a hibát.

Perelni akartak Young G Béciék

„Nem igazán akartunk még egy műtétet, különösen nem azon a helyszínen, de elhittük, hogy kijavítják, amit elrontottak. De a helyzet csak rosszabb lett, felért egy csonkítással, és nem lett jobb a végeredmény” – fakadt ki Béci, aki természetesen ott is szóvá tette nemtetszését.

„Hiába panaszkodtunk, kiabáltunk, senki nem tett semmit. A nyelvi- és kulturális különbségek sem segítettek. A magyarországi képviselő pedig felemelte a kezét, ők nem tudnak mit tenni egy ilyen szituációban. Ügyvédekkel is beszéltünk, de azt mondták, a külföldi érintettség miatt nagyon bonyolult procedúra lenne, és leginkább csak veszíthetünk vele. Borzasztó volt a tehetetlenség, miközben láttam, hogy a feleségem szenved” – sóhajtott a rapper Mészáros Norina plasztikai műtéte után.