Ettől elolvadsz: hihetetlen aranyos képet posztolt Curtis

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 15:40
cukikutya
Mindenki elalélt.Curtis fotója nem lehet ennél aranyosabb.

Curtis ezúttal nem koncertfelvétellel, nem kulisszatitkokkal és nem is szókimondó kommenttel jelentkezett, hanem egy egészen bensőséges, nyugodt pillanattal. A rapper az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen az ágyban fekve, takaró alatt bújik össze egyik kutyájával.

Curtis most nem Judie-val, hanem házi kedvencükkel posztolt aranyos képet
Fotó: Máté Krisztián / Bors

Curtis fotója mindent visz

A képhez mindössze ennyit írt: 

Kisbaba #dre

 A rövid felirat többet mond minden magyarázatnál. 

Ahogy korábban írtunk róla, Curtis jelenleg A Nagy Duett színpadán is bizonyít, ahol feleségével, Barnai Judittal – Judie-val – alkot egy párost. Legutóbb például maximális pontot gyűjtöttek a műsorban nyújtott zseniális teljesítményükért, valamint adásgyőztesek is lettek.

 

