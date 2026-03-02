Ettől elolvadsz: hihetetlen aranyos képet posztolt Curtis

Curtis ezúttal nem koncertfelvétellel, nem kulisszatitkokkal és nem is szókimondó kommenttel jelentkezett, hanem egy egészen bensőséges, nyugodt pillanattal. A rapper az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen az ágyban fekve, takaró alatt bújik össze egyik kutyájával.
A képhez mindössze ennyit írt:
Kisbaba #dre
A rövid felirat többet mond minden magyarázatnál.
Ahogy korábban írtunk róla, Curtis jelenleg A Nagy Duett színpadán is bizonyít, ahol feleségével, Barnai Judittal – Judie-val – alkot egy párost. Legutóbb például maximális pontot gyűjtöttek a műsorban nyújtott zseniális teljesítményükért, valamint adásgyőztesek is lettek.
