Nem semmi, amit kiszúrtak Szoboszlai feleségének fotóján

A Liverpool szombaton 5-2-re győzte le a kiesés elől menekülő West Ham Unitedet, Szoboszlai Dominik pedig ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott, egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez. A magyar válogatott csapatkapitányának felesége, Buzsik Borka és közös kislányuk is a helyszínen drukkolt, a lelátóról biztatták a magyar középpályást. A szurkolók azonban azonnal kiszúrták: Borka teljesen megújult külsővel jelent meg.

Fotó: Instagram

Buzsik Borka kirobbanó formában van

Szoboszlai Dominik felesége mindig is adott a divatra, és láthatóan a szülés után is tudatosan figyelt arra, hogy a legjobb formáját hozza. A friss képek alapján ez maradéktalanul sikerült is: rengeteget edz, rendszeresen jár pilatesre, és gyakorlatilag visszanyerte várandósság előtti alakját – méghozzá elképesztő formában. A Liverpool–West Ham mérkőzés előtt is posztolt magáról egy fotót, amelyen teljesen megújult stílusát mutatta meg. Buzsik Borka visszafogott, letisztult, mégis eleganciát sugárzott, de a rajongók szeme nem kerülte el a részleteket sem.

Borka tökéletes tavaszi kabátot választott. A darab a Helsa kollekciójából származik, ára 698 dollár, vagyis nagyjából 300 ezer forint. A márka a minimalista, elegáns és letisztult vonalvezetéséről ismert – egyszerű, mégis kifinomult darabokat tervez.