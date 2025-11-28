Ezek az ételek segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet

Koleszterinre szüksége van a szervezetünknek, de nem mindegy, milyen mennyiségben és milyen formában. Ha az úgynevezett rossz koleszterin szintje túl magasra kúszik a vérben, az gyorsítja az érelmeszesedést, ezzel növelve a szívroham és a stroke kialakulásának kockázatát. Hogy mindezt megelőzzük, kiemelten fontos az életmódváltás, azon belül is a több mozgás, a dohányzás elhagyása, valamint a megfelelő étkezés. Vannak élelmiszerek, amelyek bizonyítottan segítenek visszaszorítani a „rossz” LDL-koleszterint.

Bizonyos ételek segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet

Fotó: TATJANA BAIBAKOVA / 123RF

Mi pontosan a koleszterin?

A koleszterin egy viaszszerű, zsírhoz hasonló anyag, amelyet részben a szervezetünk állít elő, részben pedig az ételekből jutunk hozzá. Szükségünk van rá, de ha túl sok kerül belőle a vérbe, lerakódik az erek falára és idővel beszűkíti azokat. A vérvizsgálat során általában két fő értéket különítenek el:

az LDL, vagyis a „rossz” koleszterin szintjét, amely anyag könnyen feltapad az érfalra;

a HDL, avagy a „jó” koleszterinszintet, amely segít elszállítani az LDL-t, így védve az érrendszert.

Koleszterinszint-csökkentő ételek

A növényi alapú ételek, a rostok és az egészséges zsírok mind hozzájárulnak a szív egészségének megőrzéséhez. A következő hét élelmiszert érdemes minél gyakrabban beilleszteni a mindennapokba.

Zab és árpa

A zabpehely finom és gyors reggeli, valamint kifejezetten hatékony koleszterincsökkentő étel. A benne lévő béta-glükán nevű oldékony rost segít csökkenteni az LDL-koleszterin szintjét, és lassítja a felszívódását. A natúr zab a legjobb választás, ellenben a cukrozott, instant változatokkal.

Színes zöldségek és gyümölcsök

A különböző színű zöldség- és gyümölcsfélék tele vannak rostokkal és antioxidánsokkal. Az oldékony rost lassítja a koleszterin felszívódását, így természetes módon támogatja a szív egészségét. Sok esetben a gyümölcsök héja tartalmazza a legtöbb rostot, így érdemes azt is elfogyasztani, ha lehetséges.

Szívbarát zsírok

A telítetlen zsírok segítenek növelni a „jó” koleszterin szintjét. Ezek megtalálhatók az:

• avokádóban;

• olívaolajban;

• lazacban, makrélában, szardíniában;

• olajos magvakban.