Ezek az ételek segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet

Koleszterinre szüksége van a szervezetünknek, de nem mindegy, milyen mennyiségben és milyen formában. Ha az úgynevezett rossz koleszterin szintje túl magasra kúszik a vérben, az gyorsítja az érelmeszesedést, ezzel növelve a szívroham és a stroke kialakulásának kockázatát. Hogy mindezt megelőzzük, kiemelten fontos az életmódváltás, azon belül is a több mozgás, a dohányzás elhagyása, valamint a megfelelő étkezés. Vannak élelmiszerek, amelyek bizonyítottan segítenek visszaszorítani a „rossz” LDL-koleszterint.
A koleszterin egy viaszszerű, zsírhoz hasonló anyag, amelyet részben a szervezetünk állít elő, részben pedig az ételekből jutunk hozzá. Szükségünk van rá, de ha túl sok kerül belőle a vérbe, lerakódik az erek falára és idővel beszűkíti azokat. A vérvizsgálat során általában két fő értéket különítenek el:
A növényi alapú ételek, a rostok és az egészséges zsírok mind hozzájárulnak a szív egészségének megőrzéséhez. A következő hét élelmiszert érdemes minél gyakrabban beilleszteni a mindennapokba.
A zabpehely finom és gyors reggeli, valamint kifejezetten hatékony koleszterincsökkentő étel. A benne lévő béta-glükán nevű oldékony rost segít csökkenteni az LDL-koleszterin szintjét, és lassítja a felszívódását. A natúr zab a legjobb választás, ellenben a cukrozott, instant változatokkal.
A különböző színű zöldség- és gyümölcsfélék tele vannak rostokkal és antioxidánsokkal. Az oldékony rost lassítja a koleszterin felszívódását, így természetes módon támogatja a szív egészségét. Sok esetben a gyümölcsök héja tartalmazza a legtöbb rostot, így érdemes azt is elfogyasztani, ha lehetséges.
A telítetlen zsírok segítenek növelni a „jó” koleszterin szintjét. Ezek megtalálhatók az:
• avokádóban;
• olívaolajban;
• lazacban, makrélában, szardíniában;
• olajos magvakban.
A csicseriborsó, a lencse, a bab mind remek rostforrás, miközben kiváló alternatívái a zsírosabb húsoknak. Ha heti néhány alkalommal beiktatod ezeket az étrendedbe, az LDL-koleszterin szintje lassan csökkenni kezd majd a véredben. A konzerv termékek is tökéletesek, csak fogyasztás előtt öblítsd le a zöldségeket, hogy megszabadulj a só nagy részétől.
A dió, mandula, mogyoró és társaik szívbarát zsírokat és rostot tartalmaznak. Kutatások szerint rendszeres fogyasztásukkal csökkenhet az LDL-koleszterin és a triglicerid szintje. Érdemes a natúr, sótlan változatokat választani.
A tofu, a szójatej és a szójabab enyhén csökkentheti az LDL szintjét, főleg akkor, ha a zsíros húsokat váltod ki velük. Az ízesítés nélküli termékek a legegészségesebbek.
Ezek az anyagok kis mennyiségben természetesen is megtalálhatók a növényekben, de vannak olyan élelmiszerek – például egyes margarinfélék –, amelyekhez külön hozzáadnak szterolokat. Ezek a vegyületek segítenek abban, hogy kevesebb koleszterin szívódjon fel a szervezetben, ám akkor hatnak igazán, ha rendszeresen fogyasztod azokat. Ezek a termékek gyakran drágábbak, ezért sokszor bőven elég a változatos, növényekben gazdag étrend.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
