Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Könnyű fogyás izmos fiatal nő.

Könnyű fogyás? Ezekkel a mozgásformákkal gyorsan és egyszerűen eltűnik a felesleg

edzés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 11:15
kalóriaégetéstestmozgásegészségdiéta
Szenvedsz a kilókkal és keresed a tökéletes megoldást, amivel hatékonyan szabadulhatsz meg tőlük? A könnyű fogyás titka a megfelelő mozgásformában rejlik. Ezek az edzések segítenek, hogy mihamarabb formába lendülj!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Bármilyen testmozgást is végzel, jót tesz az egészségednek, és valószínű, hogy a kilóktól való megszabadulásban is segít. De ha igazán eredményes módszert keresel a könnyű fogyás érdekében, akkor ezekből a mozgásformákból válassz!

Könnyű fogyás mérlegen álló nő.
Könnyű fogyás: ezekkel a mozgásformákkal érsz el legkönnyebben a vágyott súlyig.
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Az 5 legjobb mozgásforma a könnyű fogyás érdekében

1. Séta

Kezdő sportolók, elfoglalt anyukák figyelem! A sétával tényleg könnyű a fogyás, és tényleg beindul.

  • Bárhol űzheted
  • Nem terheli az ízületeidet
  • Könnyed kikapcsolódást nyújt

Egyáltalán nem kell azonnal futócipőbe bújnod, ha most kezdenél rendszeres edzésbe. Kutatások bizonyították, hogy heti 3-4 félórás sétálgatással már látható eredményeket érhetsz el.

2. Kocogás, futás

Ha szereted a természetet és van elég energiád, menj el kocogni egy közeli parkba vagy erdőbe, mert a futás az egyik legjobb kalóriaégető mozgás, amit választhatsz. Nyugodtan kezdhetsz egy lassabb kocogással is; hidd el, hamar belejössz – és valószínűleg bele is szeretsz – majd.

Heti 3 alkalom, 20-30 perc, és a máris látni fogod a fejlődést.

Bors-tipp: közben hallgathatod a kedvenc zenéidet, mert egy jó ritmus segít lendületben maradni.

Nem egyszerűen a fogyásban segít majd neked rengeteget, de a hasi zsírból is könnyen veszíthetsz vele, ami sok betegség kockázatát hordozza magával.

3. Biciklizés

Városiak, vidékiek vagy kondilakók, mindegy is! A bringázás egy szuper módja a gyors és könnyű fogyásnak.

  • Nem terheli az ízületeidet
  • Edzi a tüdődet és a szívedet
  • Az állóképességeddel pedig csodákat művel

Ha pedig kevés az időd, egy szobabiciklivel még a lakásból sem kell kilépned, hogy elérd az álomalakod.

4. Súlyzós edzés

Könnyű fogyás edzőtermi súlyzós edzéssel.
Súlyzós edzés: ha nem csak fogynál, de formálódni és erősödni is szeretnél.
Fotó: Dusan Petkovic /  Shutterstock 

Nem csak fogyás, de a formásodás is a céljaid között van? Akkor erősíts, eddz súlyokkal! De csak ha nem bánod, hogy nemcsak a tükör, de a mérleg is pazar visszajelzést ad arról, ha jól és rendszeresen csinálod!

Heti 2-3 negyedórás alkalommal már komoly változásokon megy keresztül a tested. Ráadásul, ha izmot építesz, az hosszútávon is szolgálni fogja az álomalakod megtartását: minél több izmod van, annál több energiát használ fel a tested nyugalmi állapotban is.

5. Úszás

Gyerekektől az idősekig bárki bátran űzheti ezt az ízületkímélő, de könnyű fogyást eredményező edzésformát, amitől:

Heti 3-szor 20-30 perc uszodai kikapcsolódás, és máris fogyásnak indulsz. (Utána még egy kis szaunás kényeztetésre is benevezhetsz.)

+Jóga

Ha nemcsak a testedre, de a lelkedre is szeretnél egy kicsivel több időt fordítani, akkor jógázz! Így egyszerre szabadulhatsz meg a felesleges kilóktól, és csökkentheted a stresszt. 

Könnyű fogyás jógázó nő.
Tanulmányok mutatták ki, hogy a jóga képes fejleszteni a tudatosságot és csökkenteni a stresszt.
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Így vágj bele! Edzésterv a teremben kezdőknek:

További Bors-tippek a fogyáshoz:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu