Könnyű fogyás? Ezekkel a mozgásformákkal gyorsan és egyszerűen eltűnik a felesleg

Bármilyen testmozgást is végzel, jót tesz az egészségednek, és valószínű, hogy a kilóktól való megszabadulásban is segít. De ha igazán eredményes módszert keresel a könnyű fogyás érdekében, akkor ezekből a mozgásformákból válassz!
Kezdő sportolók, elfoglalt anyukák figyelem! A sétával tényleg könnyű a fogyás, és tényleg beindul.
Egyáltalán nem kell azonnal futócipőbe bújnod, ha most kezdenél rendszeres edzésbe. Kutatások bizonyították, hogy heti 3-4 félórás sétálgatással már látható eredményeket érhetsz el.
Ha szereted a természetet és van elég energiád, menj el kocogni egy közeli parkba vagy erdőbe, mert a futás az egyik legjobb kalóriaégető mozgás, amit választhatsz. Nyugodtan kezdhetsz egy lassabb kocogással is; hidd el, hamar belejössz – és valószínűleg bele is szeretsz – majd.
Heti 3 alkalom, 20-30 perc, és a máris látni fogod a fejlődést.
Bors-tipp: közben hallgathatod a kedvenc zenéidet, mert egy jó ritmus segít lendületben maradni.
Nem egyszerűen a fogyásban segít majd neked rengeteget, de a hasi zsírból is könnyen veszíthetsz vele, ami sok betegség kockázatát hordozza magával.
Városiak, vidékiek vagy kondilakók, mindegy is! A bringázás egy szuper módja a gyors és könnyű fogyásnak.
Ha pedig kevés az időd, egy szobabiciklivel még a lakásból sem kell kilépned, hogy elérd az álomalakod.
Nem csak fogyás, de a formásodás is a céljaid között van? Akkor erősíts, eddz súlyokkal! De csak ha nem bánod, hogy nemcsak a tükör, de a mérleg is pazar visszajelzést ad arról, ha jól és rendszeresen csinálod!
Heti 2-3 negyedórás alkalommal már komoly változásokon megy keresztül a tested. Ráadásul, ha izmot építesz, az hosszútávon is szolgálni fogja az álomalakod megtartását: minél több izmod van, annál több energiát használ fel a tested nyugalmi állapotban is.
Gyerekektől az idősekig bárki bátran űzheti ezt az ízületkímélő, de könnyű fogyást eredményező edzésformát, amitől:
Heti 3-szor 20-30 perc uszodai kikapcsolódás, és máris fogyásnak indulsz. (Utána még egy kis szaunás kényeztetésre is benevezhetsz.)
Ha nemcsak a testedre, de a lelkedre is szeretnél egy kicsivel több időt fordítani, akkor jógázz! Így egyszerre szabadulhatsz meg a felesleges kilóktól, és csökkentheted a stresszt.
Így vágj bele! Edzésterv a teremben kezdőknek:
További Bors-tippek a fogyáshoz:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.