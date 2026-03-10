Koncz Zsófia: Magyarországon nagyon jó nőnek és édesanyának lenni, mert a családok biztonságban kiszámítható környezetben élnek

"Magyarországon nagyon jó nőnek és édesanyának lenni, mert a családok biztonságban, kiszámítható környezetben élnek" – mondta Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a KINCS konferencián. Az államtitkár a Mokkában beszélt a családok helyzetéről és arról, mi lenne a családtámogatásokkal egy esetleges Tisza-kormány esetén.

Koncz Zsófia a KINCS konferencián. Fotó: Máté Krisztián / Bors

Koncz Zsófia szerint Magyarországon jó nőnek és édesanyának lenni

A KINCS konferenciáján a családokért felelős államtitkár elmagyarázta, miért fontos a kiszámíthatóság és a biztonság egy édesanyának Magyarországon. Egy édesanya számára kiemelten fontosak a gyermekei, a kiszámíthatóság pedig az egész család számára fontos.

Az elmúlt 15 évnek talán a legnagyobb eredménye az, hogy egy olyan családtámogatási rendszert sikerült kialakítani, ahol az édesanyák szabadon eldönthetik, mit szeretnének tenni. Nemzetközileg is teljesen egyedülálló, hogy a gyermek három éves koráig, ha szeretnének, akkor otthon tudnak lenni úgy, hogy közben komoly családtámogatást kapnak, hiszen ott a CSED, ami szja-mentes lett tavaly, már járulékot sem kell utálna fizetni. Ilyen biztonság más országban nincsen. A gyermek két éves koráig a GYED-et kapják, az is szja-mentessé vált tavaly júliusban. Látni kell, hogy bevezettük a GYED-extrát 2014-ben, tehát még úgy is dönthet egy édesanya, hogy visszamegy dolgozni, akár részmunkaidőben, miközben ugyanazt a támogatást megkapja.

– magyarázta Koncz Zsófia a Mokkában. A kormány családbarát intézkedéseivel a kiszámíthatóságot akarja segíteni. Ezért vezették be 2011-ben a Nők 40 programot, amivel több mint 400 ezer nő tudott élni.

Az államtitkár szerint az édesanyák számára a szja-mentesség a legszimbolikusabb. 2020-tól kezdték fokozatosan bővítették, a négy vagy több gyermekes édesanyák esetében 2020-ban, 2023-ban pedig a 30 év alatti édesanyák esetében. A tavaly életbe lépett, három gyermekes édesanyák szja-mentességével 250 ezer édesanyát segítettek, kétgyermekes édesanyák, 40 év alattiaknál is bevezették, amivel félmillió édesanya vált szja-mentessé Magyarországon.

Ezzel szeretnénk kifejezni a nagyrabecsülésünket, tiszteletünket, hiszen az édesanyák egyszerre állnak helyt a munkavilágában, és a gyermeknevelésben is, és tényleg ez egy olyan fantasztikus dolog, hogy ezt ilyen értelemben is szerettük volna megköszönni.

Mit tenne a Tisza családtámogatások terén?

Koncz Zsófia szerint egy esetleges Tisza-kormány esetén a családtámogatás mostani formáját egészen biztosan el lehet felejteni.

Ezt ők maguk is megmondták, folyamatosan kritikát fogalmaztak meg az édesanyák szja-mentességét illetően, ezt nem fogják megtartani, se a családi adókedvezményt, se a GYED-et, se az otthonteremtési támogatásokat. Ami még fontos, az a rezsicsökkentés. Az ukrán olajblokád, az iráni háború miatt Magyarországot is elérte az üzemanyagár növekedése, tegnap a kormány úgy döntött, hogy védett árat vezet be a magyar családok, vállalkozások számára. Benzin esetében 595 forint per liter, a gázolaj esetében pedig 615 forint per liter, amiről döntés született. Ez azért nagyon fontos, mert a rezsicsökkentés a magyar családok számára az egyik legfontosabb segítség, hiszen 2010 előtt a keresetüknek akár a 35-40 százalékát rezsire költötték. Ezt mi nem szeretnénk, mi azt szeretnénk, hogy a magyar családok a jövőben is anyagilag erősek maradjanak, ez a biztonság, kiszámíthatóság megmaradjon.

A Tisza elvenné mindezt, hiszen ők Ukrajnát szeretnék finanszírozni, az ukránok is azt szeretnék, hogy egy ukrán barátkormány legyen itt. Ez a háború és Ukrajna működésének a finanszírozását, a rezsiárak növekedését, a családtámogatási intézkedések megszüntetését jelentené.

A nemzeti kormány családpolitikájának legnagyobb nyertesei a magyar családok, egy Tisza-kormánynak pedig a legnagyobb vesztesei lennének

– zárta gondolatait Koncz Zsófia.