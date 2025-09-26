Magas a koleszterinszinted? Íme az okai, tünetei, káros hatásai és természetes kezelési lehetőségei

A koleszterin a szervezet számára nélkülözhetetlen anyag: részt vesz a sejtek felépítésében, a hormontermelésben és az anyagcserében. Probléma akkor jelentkezik, ha a vérben túl sok van belőle. A magas koleszterinszint gyakran csendben, tünetmentesen pusztít, és csak akkor derül ki, amikor már szív- és érrendszeri problémákat okozott. Ezért létfontosságú a megelőzés, a rendszeres szűrés és a tudatos életmód.

A magas koleszterinszint leggyakoribb oka a helytelen étrend.

Fotó: beats1 / Shutterstock

A magas koleszterinszint okai

A leggyakoribb ok a helytelen étrend. A zsíros, feldolgozott ételek, a túl sok állati eredetű zsír, a cukros finomságok és a gyorsételek mind hozzájárulnak a koleszterin emelkedéséhez. A mozgásszegény életmód és a túlsúly szintén jelentős rizikófaktorok.

Genetikai tényezők is közrejátszhatnak: a családi halmozódás miatt előfordulhat, hogy valakinél már fiatalon magas a koleszterinszint. Emellett a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a stressz és bizonyos betegségek – például a cukorbetegség vagy a pajzsmirigy zavarai – is szerepet játszanak a kialakulásában.

A magas koleszterinszint tünetei

Az egyik legnagyobb veszély, hogy a magas koleszterinszint többnyire tünetmentes. Gyakran csak laborvizsgálat során derül fény a problémára. Bizonyos esetekben azonban előfordulhatnak jelek: sárgás lerakódások a bőrön (xantómák), a szemhéjon megjelenő sárgás csomók vagy a szem körüli elváltozások.

A fáradtság, a mellkasi fájdalom vagy a teljesítőképesség csökkenése is összefügghet vele, bár ezek általában már a következményes szív- és érrendszeri betegségek jelei.

Milyen károkat okoz a szervezetben?

A magas koleszterinszint érelmeszesedést okoz: a felesleges koleszterin lerakódik az erek falán, plakkokat képez, amelyek beszűkítik az érpályát. Ez csökkenti a véráramlást és növeli a szívinfarktus, a stroke és az érszűkület kockázatát.

A koszorúerek szűkülete mellkasi fájdalmat és szívrohamot, az agyat ellátó erek elzáródása pedig agyvérzést okozhat. A vesék, a lábak és a szemek ereinek károsodása további súlyos szövődményekhez vezethet, például veseelégtelenséghez, járási nehézségekhez vagy látásromláshoz.