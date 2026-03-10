Vagy olyan kemény, mint Chuck Norris? Ezt kvízt csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni

Chuck Norris születésnapján egy kvízzel tisztelgünk az amerikai harcművész és színész előtt. A ma 86. születésnapját ünneplő élő legenda apja cseroki indián származású volt. Az amerikai őslakos örökségére Norris is nagyon büszke, több filmjében is visszatérő elem az őslakosok előtti tisztelgés. Viszont gyermekkorában ez a gúnyolódások céltáblájává tette.

Chuck Norris harcművészből lett színészlegenda. Fotó: Globe Photos / Northfoto

Így vált Chuck Norris-ból élő legenda

Chuck Norris ereiben amerikai őslakos vér csörgedezik.

Így vált katonai rendészből harcművész bajnokká.

1969-ben kapta meg az első statiszta szerepét, 8 év múlva már főszerepet játszott.

Norris, a mémek királya.

Filmes kvízkérdések megoldása.

A harcművészetek iránti elköteleződése 1958-ban kezdődött, amikor katonai rendészként csatlakozott az Egyesült Államok Légierejéhez Dél-Koreában, ahol tangszudó edzésekre kezdett járni, amiből később megszerezte a feketeövet, csak úgy, mint a taekwondóból, a Shito-Ryu karatéból és a brazil dzsúdzsucuból. Később karateiskola hálózatot nyitott, harcművészeti versenyeken vett részt és 6 éven át ő volt a középsúlyú karatebajnoki cím birtokosa.

A filmezés sem váratott sokáig magára, 1969-ben statisztaként debütált, majd 8 év múlva már főszerepet játszott. Az 1980-as évekre már világhírű akciósztárrá vált, aki a harcművészeti mozdulatok mellett a géppuskával és a késsel is kiválóan bánt a filmvásznon. Ő volt a magányos hős, aki minden rosszfiút helyre tett és egyszerű, de tiszta jellemével példát mutatott a közönségnek. A magánélete is botrányoktól mentes volt, így sokak számára igazi példaképpé vált.

2005 körül egy internetes fórumon kezdték el először gyártani róla a kemény figurához kapcsolódó mémeket, amelyek azóta is töretlenül népszerűek. 2006-ban a Time magazin már online kultikus hősként emlegette, amit Norris cseppet sem bánt. Magyarországon is újra annyira szárnyalt a népszerűsége, hogy az M0-ás híd névválasztásra kiírt szavazáson jó ideig a Chuck Norris név vezetett. Tavaly pedig még Orbán Viktor miniszterelnök is egy vicces videóval köszöntötte fel a születésnapján, Kolodko Mihály szobrász pedig miniszobrot készített róla.