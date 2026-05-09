T. Danny is azonnal reagált: Fekete szívek árasztották el az Ázsia Expressz sztárjának oldalát a pótolhatatlan veszteség miatt

Németh Vini neve legtöbbünk számára az önfeledt vidámsággal, a félelem nélküli kalandvággyal és az Ázsia Expressz embert próbáló, egzotikus küzdelmeivel forrt össze. A népszerű reality-hős és rapper most egy olyan fájdalmas kihívással néz szembe, amelyre semmilyen televíziós casting, stratégiai tervezés vagy fizikai felkészülés nem tudta őt felvértezni. Instagramon osztotta meg a lesújtó hírt, miszerint elveszítette imádott nagypapáját, akivel rendkívül szoros és mély bizalmi kapcsolatot ápolhatott az évek során.

Az Ázsia Expressz sztárja megható képet osztott meg Instagramján (Fotó: TV2)

Gyászol az Ázsia Expressz sztárja

A gyászhír szinte villámcsapásként érte a rajongótábort, hiszen Vini eddigi posztjai többnyire a koncertekről, a pörgésről, és a látványos utazásokról szóltak. Most azonban a csillogást és a filtereket felváltotta a nyers, őszinte fájdalom: „Hiányozni fogsz nagyfater love u” – írta ki a fiatal sztár a szívszorító bejegyzéshez, amely egyértelművé tette mindenki számára, hogy az élete egyik legfontosabb támaszát veszítette el.

T. Danny maszkos profilja is feltűnt a kommentszekcióban

A kommentfalat percek alatt elárasztották a részvétnyilvánítások, és az internet népe egy emberként mozdult meg, hogy lelki támaszt nyújtson az összetört hírességnek. Nemcsak az ismeretlen követők ezrei fejezték ki együttérzésüket, hanem a hazai celebvilág krémje is azonnal Vini mellé állt a bajban. T. Danny is felbukkant, aki jelenleg az egyik legnépszerűbb hazai rapper és énekes, ráadásul a Megasztár leendő mestere. Ez a gesztus jól mutatja, hogy a rivaldafényben élő fiatal hírességek között is létezik valódi bajtársiasság és empátia, amikor az élet ilyen kegyetlen és visszafordíthatatlan fordulatot vesz. T. Danny mellett több ezer követő írt hasonlóan támogató üzeneteket, a fekete szívek végeláthatatlan folyama pedig egyfajta modern, digitális gyertyagyújtássá alakult Vini Instagram-oldalán.