KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

T. Danny is azonnal reagált: Fekete szívek árasztották el az Ázsia Expressz sztárjának oldalát a pótolhatatlan veszteség miatt

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 11:00
T. DannyÁzsia Expressztragédia
Mély fájdalmáról vallott közösségi oldalán Németh Vini, aki egy szívszorító bejegyzésben búcsúzott el imádott nagypapájától. A rajongók és a hírességek, köztük T. Danny is egy emberként álltak az Ázsia Expressz egykori sztárja mellé, hogy részvétükkel támogassák őt a nehéz órákban.
Bors
A szerző cikkei

Németh Vini neve legtöbbünk számára az önfeledt vidámsággal, a félelem nélküli kalandvággyal és az Ázsia Expressz embert próbáló, egzotikus küzdelmeivel forrt össze. A népszerű reality-hős és rapper most egy olyan fájdalmas kihívással néz szembe, amelyre semmilyen televíziós casting, stratégiai tervezés vagy fizikai felkészülés nem tudta őt felvértezni. Instagramon osztotta meg a lesújtó hírt, miszerint elveszítette imádott nagypapáját, akivel rendkívül szoros és mély bizalmi kapcsolatot ápolhatott az évek során.

Az Ázsia Expressz sztárja megható képet közölt közösségi oldalán.
Az Ázsia Expressz sztárja megható képet osztott meg Instagramján (Fotó: TV2) 

Gyászol az Ázsia Expressz sztárja

A gyászhír szinte villámcsapásként érte a rajongótábort, hiszen Vini eddigi posztjai többnyire a koncertekről, a pörgésről, és a látványos utazásokról szóltak. Most azonban a csillogást és a filtereket felváltotta a nyers, őszinte fájdalom: „Hiányozni fogsz nagyfater love u” – írta ki a fiatal sztár a szívszorító bejegyzéshez, amely egyértelművé tette mindenki számára, hogy az élete egyik legfontosabb támaszát veszítette el. 

T. Danny maszkos profilja is feltűnt a kommentszekcióban

A kommentfalat percek alatt elárasztották a részvétnyilvánítások, és az internet népe egy emberként mozdult meg, hogy lelki támaszt nyújtson az összetört hírességnek. Nemcsak az ismeretlen követők ezrei fejezték ki együttérzésüket, hanem a hazai celebvilág krémje is azonnal Vini mellé állt a bajban. T. Danny is felbukkant, aki jelenleg az egyik legnépszerűbb hazai rapper és énekes, ráadásul a Megasztár leendő mestere. Ez a gesztus jól mutatja, hogy a rivaldafényben élő fiatal hírességek között is létezik valódi bajtársiasság és empátia, amikor az élet ilyen kegyetlen és visszafordíthatatlan fordulatot vesz. T. Danny mellett több ezer követő írt hasonlóan támogató üzeneteket, a fekete szívek végeláthatatlan folyama pedig egyfajta modern, digitális gyertyagyújtássá alakult Vini Instagram-oldalán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu