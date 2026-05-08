Szabó Zsófi bejelentette: várandós

Szabó Zsófi a közösségi oldalain jelentette be: második gyermekével várandós. Mint írta: "Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád de talán a testvéred, Mendel a legjobban"

Szabó Zsófi második gyermekével várandós

Fotó: MW

A képeket itt nézheted meg.

Szabó Zsófi bejelentésével hatalmas meglepetést okozott a rajongóinak, hiszen eddig a nyilvánosság előtt titkolta, hogy már útban a második gyermeke. Felmerült többekben, hogy valószínűleg a gyönyörű műsorvezető ezért hordott bővebb pulóvereket, zakókat a Fidesz háborúellenes gyűlésein.

„Nagyon nehéz egyensúlyozni a család és a karrier között. A kulcs a bátorság. Fontos, hogy amikor egy nő érzi, mire vágyik, akkor a lehetőségeihez mérten ezt kövesse, ezt teremtse meg magának, mert sokan félünk. Ugyanebben a helyzetben vagyok én is: két elképesztően intenzív év után tudatosan döntöttem úgy, hogy több időt szeretnék otthon tölteni. Nekem ez nagy bátorság volt. Be kellett vállalnom, hogy azt mondják rám nőként, anyaként, hogy a munkahelyemen nem kellek” – mesélte nemrégiben a Hot! magazinnak.

Szabó Zsófi az utóbbi időben óvta a magánéletét, így azt sem lehet tudni, ki a párja. Szabó Zsófi első gyermeke – a most 9 éves Mendel – 2017-ben született. Az édesapja Kis Zsolt, akitől Zsófi 2021-ben vált el.