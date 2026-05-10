Rúzsa Magdival és a Hungáriával egyszerre kap díjat a 21 éves Kökény Dani: „Hihetetlen ilyen névsorban szerepelni”

Ismét kiosztják az Artisjus-díjakat a hazai könnyű- és komolyzenei élet kiemelkedő alakjainak. A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda összesen tíz zeneszerző, szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját díjazza. Életműdíjat vehet majd át László Attila, az év könnyűzenei szövegírójának járó elismerést Rúzsa Magdi kapja, míg az év junior könnyűzenei alkotójaként Kökény Danit ismerik el. A fiatal előadó most elárulta, mit érzett, amikor ezt megtudta.

Kökény Dani énekesként egyre több elismerést kap, pedig még csak 21 éves (Fotó: Megyeri Zsuzsanna)

Természetesen még Rúzsa Magdi is nagyon megtisztelőnek tartja, hogy ő lehet idén az év dalszövegírója. A Hungária tagjainak pedig különösen sokat jelent, hogy a Fenyő Miklós halála előtti utolsó közös, Vissza! Vissza! című arénakoncertjüket díjazzák. Így nem csoda, hogy a 21 éves Kökény Dani még szinte fel sem fogta, hogy ismét elismerik a munkáját.

Nagyon megtisztelő, hogy szerzőként is elismer a szakma. Nem olyan régen láttam a listát, hogy idén kik kapnak még díjat, és hihetetlen ilyen névsorban szerepelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltak rám, és hogy megkaphatom ezt az elismerést

– árulta el az énekes-dalszerző, akit a fiatal kora ellenére már Fonogram- és Szenes Iván-díjjal is elismertek. Ráadásul pár hete egy Grammy-díjas világsztárral is együtt dolgozhatott, egy új, közös dalon.

Kökény Dani kora ellenére egyre több sikert ér el, már egy Grammy-díjas zenésszel is dolgozhatott együtt (Fotó: Megyeri Zsuzsanna)

Kökény Dani dalai gyógyítják a közönséget

Major Eszter az Artisjus-díjhoz kapcsolódó hivatalos köszöntőben úgy fogalmazott, a fiatal tehetség azért is egyedülálló a szakmában, mert úgy tud kapcsolódni a közönségéhez, ahogy nem sokan.

„Dani azon fiatal művészek közé tartozik, akik képesek a hiányt olyan formában megszólaltatni, hogy nemcsak a saját, hanem a hallgatók lelkét is gyógyítják. Dalai betekintést engednek gazdag belső világába, hangjában egyszerre jelenik meg az érzékenység és az erő. Erre az egyidejű törékenységre és határozottságra figyelt fel a szakma, hiszen ez adja személyiségének és szerzeményeinek is a különlegességét” – mondta Daniról.

Természetesen a listán szereplő művészek mind egyediek a maguk nemében, így a díjakat méltó módon a Magyar Zene Házában adják át május 11-én.