Most nagyot spórolhatsz, de rá is fázhatsz az olcsó repülőjegy vásárlással!

Májusban már szinte mindenki a nyári szabadságot tervezgeti, sőt minden bizonnyal sokan vannak, akik mostanra már mindent leszerveztek és csak a centit vágják a vakáció kezdetéig. Ők már nem tudnak élni a globális kerozinhiány miatt kialakult helyzettel, de azok, akik még most is a legkedvezőbb ajánlatokra vadásznak a nyári szezon előtt, akár jól is járhatnak! A globális kerozinhiány miatti bizonytalanság hatására ugyanis olcsóbbak lettek a repülőjegyek a különböző légitársaságok kínálataiban. Bár furcsának tűnhet, hogy az üzemanyaghiány árcsökkenést hoz, a légitársaságok most a készpénzállományuk feltöltésére és a kereslet fenntartására törekszenek, így fillérekért szórják ki a jegyeket. De vigyázz, mert ebben a helyzetben a kockázat is sokkal nagyobb az olcsó repülőjegy vásárlás esetén, mint egy átlagos évben!

Az olcsó repülőjegy vásárlás és a kerozin-csapda

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kerozinellátás akadozása miatt a menetrendek bármikor felborulhatnak!

Ha lecsapsz egy hihetetlenül olcsó útra, számolnod kell azzal, hogy a járatodat az utolsó pillanatban törölhetik vagy átütemezhetik.

Ebben a helyzetben a légitársaságok próbálnak lavírozni, de a bizonytalanság miatt te lehetsz az, aki a repülőtéren ragad. Ne hagyd, hogy az alacsony ár elvakítson, mindig nézz utána a választott társaság aktuális helyzetének!

A biztosítás most nem opció, hanem kötelező!

A legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, ha megveszed a jegyet, de kispórolod az utazási biztosítást. Egy ilyen instabil időszakban

az olcsó repülőjegy vásárlása kéz a kézben kell, hogy járjon a járattörlésre is kiterjedő védelemmel, azaz a biztosítással!

Ha nincs biztosításod és a kerozinhiány miatt törlik a gépedet, hosszas és fáradságos procedúra elé nézel, mire visszakapod a pénzed

– már ha visszakapod. Egy jó biztosítással viszont nemcsak a jegyed árát, hanem az esetlegesen lefoglalt szállásod költségeit is mentheted. Egyébként is, érdemes lemondható szállást foglalni inkább, még ha valamivel többe is kerül.

Olcsó repülőjegy vásárlása rég volt ennyire könnyű, mint manapság, de ez önmagában még nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy az utazás napján ne érjen minket kellemetlen meglepetés.

Mire figyelj a foglalásnál?

Mindig olvasd el az apróbetűs részt! Keress olyan jegyeket, amelyek rugalmasan módosíthatók, még ha ezek pár euróval drágábbak is. Használj árösszehasonlító oldalakat, de a végső foglalást lehetőleg közvetlenül a légitársaság oldalán végezd el, mert probléma esetén velük sokkal könnyebb rendezni az ügyet, mint egy közvetítő céggel.

Most tényleg érdemes résen lenned, mert a bátraké a szerencse, de csak okosan: legyen egy jó mentőöved is biztosítás formájában!