Mészáros Árpád Zsolt fia kitálalt a családi botrányról: „Apám a mai napig fenyeget engem és a szeretteimet”

Mészáros Bende kitálalt zűrös családi életéről. A fiatal sztár kemény gyermekkort tudhat maga mögött. Elmondása szerint édesapja, Mészáros Árpád Zsolt színész sosem volt mellette, valamint hónapok óta fenyegeti őt és szeretteit.

Ahogy arról beszámoltunk, Mészáros Árpád Zsolt és fia jó ideje nem tartja egymással a kapcsolatot. A színész elmondása szerint fia a felelős a megromlott apa-fia kapcsolatukért. Fia, Mészáros Bende azonban most megdöbbentő vallomást tett a Borsnak.

Féléves koromban apa elhagyott minket, arra hivatkozva, hogy ő rákos, és élnie kell. Én úgy gondolom, hogyha az ember beteg és van egy féléves gyermeke, és egy családja, akkor velük akarja tölteni a hátralévő idejét. Nem mindenféle táncos lányra megy rá, és csavarja el a fejét a színházban lévő kollégáknak, miközben a párja egyedül neveli a gyermeküket

– kezdte Bende.

Zsigmond Angi volt párja úgy érzi, édesapja sosem foglalkozott vele igazán, a szülői támogatást pedig minden tekintetben megvonta tőle.

„Sosem törődött velem. Mindig is azt gondoltam, hogy ő egy felelőtlen apa. 16 évesen felköltöztem Budapestre azzal a reménnyel, hogy majd vele lehetek, apukámmal, de nem tudtam nála élni, mindig másnál laktam” – árulta el lapunknak.

A korábbi Ázsia Expressz versenyző évek óta kap fenyegető üzeneteket édesapjától, amelyek nemcsak őt, hanem édesanyját és korábbi párját is érintik.