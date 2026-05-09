Mészáros Árpád Zsolt fia kitálalt a családi botrányról: „Apám a mai napig fenyeget engem és a szeretteimet”

Mészáros Bende kitálalt zűrös családi életéről. A fiatal sztár kemény gyermekkort tudhat maga mögött. Elmondása szerint édesapja, Mészáros Árpád Zsolt színész sosem volt mellette, valamint hónapok óta fenyegeti őt és szeretteit.
Ahogy arról beszámoltunk, Mészáros Árpád Zsolt és fia jó ideje nem tartja egymással a kapcsolatot. A színész elmondása szerint fia a felelős a megromlott apa-fia kapcsolatukért. Fia, Mészáros Bende azonban most megdöbbentő vallomást tett a Borsnak.
Féléves koromban apa elhagyott minket, arra hivatkozva, hogy ő rákos, és élnie kell. Én úgy gondolom, hogyha az ember beteg és van egy féléves gyermeke, és egy családja, akkor velük akarja tölteni a hátralévő idejét. Nem mindenféle táncos lányra megy rá, és csavarja el a fejét a színházban lévő kollégáknak, miközben a párja egyedül neveli a gyermeküket
– kezdte Bende.
Zsigmond Angi volt párja úgy érzi, édesapja sosem foglalkozott vele igazán, a szülői támogatást pedig minden tekintetben megvonta tőle.
„Sosem törődött velem. Mindig is azt gondoltam, hogy ő egy felelőtlen apa. 16 évesen felköltöztem Budapestre azzal a reménnyel, hogy majd vele lehetek, apukámmal, de nem tudtam nála élni, mindig másnál laktam” – árulta el lapunknak.
A korábbi Ázsia Expressz versenyző évek óta kap fenyegető üzeneteket édesapjától, amelyek nemcsak őt, hanem édesanyját és korábbi párját is érintik.
Mai napig fenyeget. Megfenyegette az exbarátnőmet, Angit és az édesanyját is. Angiról azt állította, hogy kompromittáló felvételei vannak róla, és ezeket ki fogja rakni. Megfenyegette az édesanyámat is. Nekem pár évvel ezelőtt meghalt a nagymamám, ami nagyon megrázta a családot. Anyukám azóta sem dolgozta ezt fel. Apa egy telefonhívás alkalmával azt mondta édesanyámnak, hogy neki kellett volna meghalnia a mamám helyett, és ő a felelős a haláláért. Miközben a nyilvánosság előtt többször is arról beszélt, hogy milyen nagy szeretetben él a családunk, és mindenki milyen jó kapcsolatban van egymással, ez akkorra már egyáltalán nem volt igaz. Megfenyegetett minket, hogy minden erejével azon lesz, hogy tönkretegye a családot, hogy Anya és én visszamenjünk Nyíregyházára. Ezek olyan üzenetek, amik meg vannak kifotózva.
Néhány évvel ezelőtt a színésznek nyoma veszett. Ekkor fia indult a keresésére, aki néhány órával később teljesen magánkívületi állapotban talált rá.
Két napra eltűnt, én akkor elmentem és megkerestem. Borzalmas állapotban volt. Idegen emberek lakásán találtam rá, pénz nélkül, szétszakadt ruhában, büdösen, koszosan, vörös szemekkel. Teljesen magánkívül volt, motyogott, összevissza beszélt, nem volt magánál. Egyből bevittük a kórházba, ahol több drog jelenlétét is azonosították a szervezetében. Szörnyű volt, mert annak ellenére, hogy ennyi rossz dolgot csinált velem, nekem mindig az apám lesz, és én mindig szeretni fogom
– emlékezett vissza az esetre Bende.
A Nyerő Páros egykori versenyzője úgy érzi, gyermekkora óta támaszt nyújt kicsapongó életet élő apjának, aki mindezek ellenére teljesen ellene fordult. Egy ponton a család az elvonót látta utolsó mentsvárnak.
„Ott kezdődött a nagy probléma, amikor kiköltöztem Dunakeszire. Abban az időben volt a Covid is, apa elvesztette a munkáját. Emiatt italba fojtotta a bánatát, én nagyon sokszor ott voltam mellette, próbáltam neki segíteni. Már azon gondolkoztunk, hogy közösen összedobunk pénzt, és menjen el egy elvonóra, és próbáljon magával foglalkozni, mert nem szeretném azt látni, hogy tönkreteszi magát” – vallotta őszintén Bende.
MÁZS korábbi nyilatkozata szerint ő volt az, aki abszolút támogatta első szülött gyermekét és karrierjét, mind anyagilag, mind érzelmileg. Bende most erre is reagált lapunknak.
„Nekünk milliós kampányaink vannak. Nem tőle van milliós kampányunk, hanem Zsigmond Angélától van milliós kampányunk, mert ő 14 éves kora óta építi a karrierjét, és 14 évesen már 400 ezren követték. Én elismerem Mészáros Árpád Zsoltot, és tisztelem, és nagyon jó, amit ő lerakott az asztalra, de nehogy azt higgye, hogy ő mindent a kezünkbe adott. Ő tett egy ajánlást, beajánlott minket az Ázsia Expresszbe, de utána több castingon és próbajátékon keresztül lettünk kiválasztva.”
Nem azért kerültünk be, mert valakinek a gyermekei vagyunk, hanem azért, mert a szerkesztők minket szerettek volna a műsorba. A következő műsorokat pedig már egyáltalán nem neki köszönhetem.
„Annak köszönhetem, hogy belőlem lett valaki. Én saját magamnak köszönhetem azt, Angival együtt, hogy jó figurák vagyunk, jó dolgokat csinálunk, vicceskedünk és a tévé felfigyel ránk” – kezdte Bende, majd így folytatta.
„Mellesleg az pedig szerintem egy teljesen természetes dolog, hogy egy apuka próbál segíteni a saját gyermekének, vagy ajánl neki egy lehetőséget. A környezetemben rengeteg olyan szülőt látok, akik ennél sokkal többet megtettek a gyerekeikért, mégsem hangoztatják ezt később úgy, mintha a gyermekük minden sikerét kizárólag nekik köszönhetné. Én hálás vagyok minden lehetőségért, amit kaptam, de úgy érzem, hogy az elmúlt évek eredményeit elsősorban a saját munkánknak, kitartásunknak és annak köszönhetjük, hogy az emberek megszerettek minket.”
Sokan megkérdőjelezték a fiatalok szakítását, ám Bende most ezt is kifejtette a Borsnak.
Apa és sokan mások is elhiszik a pletykákat, hogy én és Angi azért szakítottunk, mert „eladtuk” a szakításunkat. Az igazság viszont az, hogy mi ezt az év elején megbeszéltük egymással, és jóval korábban külön voltunk. Ezt azért nem szerettük volna nyilvánosságra hozni, mert több milliós közös kampányaink futottak, és rengeteg szerződést veszélyeztetett volna, ha azonnal kiderül, hogy már nem vagyunk együtt. Emellett emberileg sem szerettük volna egyik napról a másikra összetörni azoknak a fiataloknak a képét, akik hittek bennünk és a kapcsolatunkban.
Szeretnének választ kapni arra, van-e még közös jövőjük.
„Később jött a megkeresés az Exek csatája műsor kapcsán, amikor mi már körülbelül egy hónapja külön voltunk. Angi ezt őszintén el is mondta. Eleinte nagyon sok pro és kontra érv volt bennünk azzal kapcsolatban, hogy elvállaljuk-e a műsort. Végül én győztem meg Angit arról, hogy adjunk ennek egy esélyt, mert úgy éreztem, hogy egy ilyen helyzet, egy ilyen műsor és az ott megélt szituációk talán tényleg választ adhatnak arra, hogy van-e még dolgunk egymással az életben. Ez sokkal fontosabb volt számunkra, mint az, hogy anyagilag mennyit nyerünk vagy bukhatunk azon, ha az emberek megtudják, hogy Angi és Bende már nincsenek együtt.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.