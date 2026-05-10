Hatalmas örömhírt jelentettek be, érkezik az első baba a magyar válogatott sztárjánál

Csak úgy záporoztak a gratulációk a közösségi médiában, és nem is csoda: Varga Kevin és meseszép párja, Rebeka hatalmas örömhírt osztott meg követőivel. A szerelmesek bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják, így hamarosan új fejezet kezdődik az életükben.
A 14-szeres magyar válogatott támadó, Varga Kevin remek szezont futott a feljutást kiharcoló Honvédnál, az örömét pedig tovább fokozta az élet. A futballista és gyönyörű párja, Rebeka néhány órája jelentették be közösségi oldalaikon, hogy első közös gyermeküket várják.
A szerelmesek igazán stílusosan osztották meg a nagy hírt: meghitt hangulatú polaroidképeket és ultrahangfelvételeket is feltöltöttek, amelyek pillanatok alatt elárasztották a kommentszekciót gratulációkkal. A fotókon az is jól látszik, hogy Rebeka pocakja már szépen gömbölyödik, így úgy tűnik, a sztárpár életében hamarosan egy igazán különleges időszak veszi kezdetét.
Amikor kettőből három lesz
- írták a közös fotóhoz a szerelmesek.
