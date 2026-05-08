Világjárvány küszöbén állunk? Ők lehetnek veszélyben hazánkban a hantavírus miatt

Horrorfilmbe illő jelenetek játszódtak le az MV Hondius luxus óceánjárón, amikor a déli tengereket átszelő hajón egy láthatatlan, kegyetlen ellenség ütötte fel a fejét: a hantavírus legveszélyesebb, úgynevezett Andes-fertőzést okozó variánsa. A világ, köztük a magyarok is aggódnak, hogy az emberről emberre is terjedni képes fertőzés mikor szabadul rá a világra. A hatóságok versenyt futnak az idővel, hogy időben megfékezzék a hajón a kórt. Az ország virológusa, dr. Rusvai Miklós szerint már rég itt van hantavírus, és a legnagyobb veszélyben az erdei túrázók vannak.
A hírek szerint a halálos kórokozó egy holland házaspárral jutott fel az óceánjáróra. A páros korábban Argentína vadregényes tájain töltött el néhány napot, és valószínűleg ott kapta el egyikük az úgynevezett Andes-fertőzést okozó variánst. A vírusnak ez az egyetlen fajtája, amely képes előbb állatról emberre, majd emberről emberre terjedni. Ennél fogva a holland párban egy időzített bomba ketyegett, amely fel is robbant, amint felszálltak a hajóra – megfertőzve az utasok egy részét. A betegség vírusos vérzéses lázat és súlyos tüdőkárosodást okoz.
A hajóról nyolc fertőzöttet jelentettek, akik közül hárman meghaltak. A vízi jármű kikötése óta az egészségügyi szakemberek azonnal kontaktkutatásba kezdtek, hogy időben megfékezhessék a kórt, amely miatt egyre többen rettegnek. A betegség lappangási ideje 40 nap is lehet, mígnem kíméletlenül lecsaphat. A halálozási arány 32 százalék.
Nem kell Dél-Amerikáig menni, hogy veszélynek legyünk kitéve. Dr. Rusvai Miklós virológus szerint a hantavírus Magyarországon is jelen van, főleg az erdős területeken. Ha tehát a legjobb erdei túra után kutatsz, és belevetnéd magad egy vadregényes kalandba, légy körültekintő. A kórokozó a fák között rejtőzhet.
A hazánkban is elkapható vírus vesekárosodást okoz, nem tüdőkárosodást, mint a tengerentúli rokona
– hangsúlyozta a szakember, kiemelve: a vírus két fő típusa, a Dobrava-Belgrade és a Puumala terítheti le az erdei túrázókat. A kórokozók hordozója a sárganyakú erdei egér.
A kis méretű rágcsáló Magyarország legszebb hegyes-völgyes vidékein fordul elő, főként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Arrafelé sokszor járnak tavaszi túrázásra a családok, amelyek tagjai a megfelelő óvintézkedések nélkül könnyen elkaphatják a vírust. A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik nem bírnak ellenállni az ehető erdei gyümölcsök csábításának.
A kórt terjesztő rágcsálók gyakran ezekből a gyümölcsökből falatoznak, így a nyáluk, az ürülékük és a vizeletük is rákerülhet a bokrokra. Ha az emberek az innen szedett bogyókból mosatlanul falatoznak, azonnal elkapják a vírust.
A betegség a szakember szerint nem válogat. A hantavírus tünetei ennél a két fajtánál a következők lehetnek:
A vírus könnyen akut veseelégtelenséget okozhat. Ugyanakkor öröm az ürömben, hogy a Magyarországon is jelen lévő hantavírus variánsok emberről emberre nem terjednek. A fertőzés ellenben súlyos lefolyású lehet, a beteg veséi leállhatnak, ilyen esetben pedig csak a gyors orvosi beavatkozáson múlhat az élete. A szakember szerint egy aranyszabályt betartásával a túrázók nagyobb biztonságban lehetnek.
– Nagyon ritka, amikor valaki hantavírussal fertőzödik meg, ettől függetlenül mindig legyünk elővigyázatosak! Mosatlanul ne fogyasszunk erdei gyümölcsöt, vigyázzunk a személyi higiéniára. Ez a külföldre utazásnál is lényeges. Ne együnk egzotikus, ilyen-olyan gyümölcsöket mosatlanul, a zöldségeket pedig fogyasztás előtt mindig hőkezeljük! – hangsúlyozta a szakember, kiemelve: az erdei kirándulás közben és után is alaposan mossunk kezet.
További részletekért játszd le ezt a videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.