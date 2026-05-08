Világjárvány küszöbén állunk? Ők lehetnek veszélyben hazánkban a hantavírus miatt

Az MV Hondius luxushajón hantavírus-járvány tört ki a fertőzés emberről emberre terjedő fajtája miatt.

Magyarországon két másik variáns van jelen, amelyek főként az erdei túrázókat veszélyeztetik, és súlyos vesekárosodást okoznak.

Dr. Rusvai Miklós virológus szerint a higiéniai szabályok betartásával elkerülhető a betegség.

Horrorfilmbe illő jelenetek játszódtak le az MV Hondius luxus óceánjárón, amikor a déli tengereket átszelő hajón egy láthatatlan, kegyetlen ellenség ütötte fel a fejét: a hantavírus legveszélyesebb, úgynevezett Andes-fertőzést okozó variánsa. A világ, köztük a magyarok is aggódnak, hogy az emberről emberre is terjedni képes fertőzés mikor szabadul rá a világra. A hatóságok versenyt futnak az idővel, hogy időben megfékezzék a hajón a kórt. Az ország virológusa, dr. Rusvai Miklós szerint már rég itt van hantavírus, és a legnagyobb veszélyben az erdei túrázók vannak.

Milyen veszélyt jelent a hantavírus?

A hírek szerint a halálos kórokozó egy holland házaspárral jutott fel az óceánjáróra. A páros korábban Argentína vadregényes tájain töltött el néhány napot, és valószínűleg ott kapta el egyikük az úgynevezett Andes-fertőzést okozó variánst. A vírusnak ez az egyetlen fajtája, amely képes előbb állatról emberre, majd emberről emberre terjedni. Ennél fogva a holland párban egy időzített bomba ketyegett, amely fel is robbant, amint felszálltak a hajóra – megfertőzve az utasok egy részét. A betegség vírusos vérzéses lázat és súlyos tüdőkárosodást okoz.

A hajóról nyolc fertőzöttet jelentettek, akik közül hárman meghaltak. A vízi jármű kikötése óta az egészségügyi szakemberek azonnal kontaktkutatásba kezdtek, hogy időben megfékezhessék a kórt, amely miatt egyre többen rettegnek. A betegség lappangási ideje 40 nap is lehet, mígnem kíméletlenül lecsaphat. A halálozási arány 32 százalék.

Magyarországon is jelen van a kórokozó

Nem kell Dél-Amerikáig menni, hogy veszélynek legyünk kitéve. Dr. Rusvai Miklós virológus szerint a hantavírus Magyarországon is jelen van, főleg az erdős területeken. Ha tehát a legjobb erdei túra után kutatsz, és belevetnéd magad egy vadregényes kalandba, légy körültekintő. A kórokozó a fák között rejtőzhet.

A hazánkban is elkapható vírus vesekárosodást okoz, nem tüdőkárosodást, mint a tengerentúli rokona

– hangsúlyozta a szakember, kiemelve: a vírus két fő típusa, a Dobrava-Belgrade és a Puumala terítheti le az erdei túrázókat. A kórokozók hordozója a sárganyakú erdei egér.