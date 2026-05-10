"Segítségre van szükségem" - a közösségi médiában könyörög a rákos tini

Szívszorító bejegyzést tett közzé édesanyja közösségi média oldalán egy negyedik stádiumú rákkal küzdő tini. A 15 éves Will Robertset 2025 januárjában diagnosztizálták oszteoszarkómával, csontrákkal, amelyre sajnos már egyik kemoterápiás kezelés sem hat. Videójában arról beszélt, hogy édesanyja talált számára egy gyógyszert, amely megmenthetné az életét, de ehhez komoly segítségre van szükségük. Kiemelte, nagyon fél a haláltól, ezért nagyon szeretné, ha az emberek segítenének nekik.

A közösségi médiában kért segítséget a rákos tini / Illusztráció: PeopleImages / Shutterstock

Gyakorlatilag mindent kipróbáltunk, ami létezik, és már az út végéhez közeledünk. Segítségre van szükségem. Megtennétek, hogy lájkoljátok, megosztjátok ezt, mindent megtesztek, hogy eljusson ez a videó Donald Trump elnökhöz vagy Robert F. Kennedy Jr.-hoz? Ez nagyon sokat segítene. Anyukám talált egy gyógyszert, ami talán megmentheti az életemet, ha időben megkapom. De nagy az esélye, hogy ez már az út vége számomra, és valószínűleg nem kapom meg időben. Nagyon félek, ahogy ti is félnétek, ha tudnátok, hogy hamarosan meghaltok

- közölte felvételén a torokszorító szavakat.

A szóban forgó gyógyszer a DeltaRex-G, amelyet előrehaladott daganatos betegségek, köztük az oszteoszarkóma kezelésére vizsgálnak. Úgy működik, hogy leállít egy gént, amelyre a rákos sejteknek szükségük van a növekedéshez.

Will videójában kiemelte, sajnos a kór már az egész testében, így a májában is jelen van. Édesanyja épp ezért éjjel, s nappal keres számára kezelési lehetőségeket. Ezért kérte a közösségi média erejét, amely hatott is. A 15 éves videója ugyanis eljutott Dr. Mehmet Ozhoz, a televíziós személyiséghez és egykori szívsebészhez:

Dr. Oz kapcsolatba hozott minket azokkal az emberekkel, akikkel beszélnünk kell. Csak Isten tudja, mi a terv

- nyilatkozta Will édesapja, Jason hozzátéve:

Nagyon vallásos család vagyunk, és őszinték voltunk Will-lel a kezdetektől. Elmondtuk neki, hogy az esélyei nagyon kicsik, de Istennel minden lehetséges

- idézte az apát a Unilad hozzátéve, a család azóta a kaliforniai Santa Monicába utazott, hogy Will megkaphassa a kezelését.