Alexandra szép izomzatra vágyott fogyása után: 26 évesen 26 kilótól szabadult meg

Rengeteg életmódváltó szenvedélye az izomépítés. Fohner Alexandra is közéjük tartozik: miután lefogyott körülbelül hatvan kilósra, újabb célt tűzött ki maga elé; szeretett volna fogyás után definiált izomzatot, ennek köszönhetően mostani súlya 79 kilogramm.

Fohner Alexandra 105 kilót nyomott a fogyás és az izomépítés előtt.

Alexandra a fogyás előtt kezdett magába fordulni

Alexandránál tinikorban kezdődtek a súlyproblémák. Már akkor is imádott enni, de még nagyobb gondot okozott a mozgásszegény életmód.

– Hajlamos voltam többször szimulálni a tesi órák előtt, vagy éppen véletlenül otthon hagytam a váltóruhámat, hogy megússzam a mozgást – idézi fel azt az időszakot. – Középiskola után kezdett el igazán durvulni a helyzet. Eladóként dolgoztam, sokszor vittem haza édességet, üdítőt, rágcsákat, sok extrán feldolgozott élelmiszert fogyasztottam, mert örültem, hogy megengedhetem magamnak. Ebben az időben sajnos annyit sem mozogtam, mint azelőtt az iskolában. Sokáig kényelmes volt ez az életmód, majd 2019 nyarán jött a fordulópont. Egyre kevésbé találtam magamra ruhát, főleg olyat, ami tetszett volna. Iszonyatosan fájt a hátam, kezdtem magamba fordulni. Szóval egy hétvégén egyszer csak eldöntöttem, hogy hétfőtől minden megváltozik. Onnantól kezdve minden áldott nap ducitréningre tornáztam. Annyira elszánt voltam, hogy ha kellett, akkor reggel háromkor keltem, hogy letudjam a mozgást a délelőtti műszak előtt.

„Saját kútfőből próbálkoztam”

Közel egy évig végezte ugyanazt a dvd-s tréninget, majd egyre többet sétált, kocogott, otthoni HIIT edzéseket végzett.

– Kicsit bele-bele kóstoltam a saját testsúlyos, illetve az otthoni súlyzós edzésbe is – meséli. – Megtanultam enni, hogy tudjam, mire van szüksége a szervezetemnek, mire hogyan reagál. Kezdetben csak saját kútfőből próbálkoztam, kerültem a sok fölösleges nassolnivalót, feleztem az ételadagokat, vagy más alternatívákat kerestem, és nem vásároltam impulzívan. Talán a legfontosabb az volt, hogy kitartó voltam. Mindennap jobb, erősebb, egészségesebb, nagyobb állóképességgel rendelkező változata akartam lenni a tegnapi önmagamnak. Ez a mai napig így van. Később egy kedves edző sokat segített nekem, akit a régi munkahelyemen ismertem meg. Az ő iránymutatásával új szintre emeltem ezt az egészet, útbaigazítást kaptam az ételekkel kapcsolatban, illetve segített oldani a szorongást, mivel sajnos évekig nem mertem egyedül elkezdeni edzőterembe járni, hiába változtam meg közben. A vele való közös munka eredménye, hogy megtanultam hatékonyabban mozogni is.