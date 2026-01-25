Alexandra szép izomzatra vágyott fogyása után: 26 évesen 26 kilótól szabadult meg

Rengeteg életmódváltó szenvedélye az izomépítés. Fohner Alexandra is közéjük tartozik: miután lefogyott körülbelül hatvan kilósra, újabb célt tűzött ki maga elé; szeretett volna fogyás után definiált izomzatot, ennek köszönhetően mostani súlya 79 kilogramm.
Alexandránál tinikorban kezdődtek a súlyproblémák. Már akkor is imádott enni, de még nagyobb gondot okozott a mozgásszegény életmód.
– Hajlamos voltam többször szimulálni a tesi órák előtt, vagy éppen véletlenül otthon hagytam a váltóruhámat, hogy megússzam a mozgást – idézi fel azt az időszakot. – Középiskola után kezdett el igazán durvulni a helyzet. Eladóként dolgoztam, sokszor vittem haza édességet, üdítőt, rágcsákat, sok extrán feldolgozott élelmiszert fogyasztottam, mert örültem, hogy megengedhetem magamnak. Ebben az időben sajnos annyit sem mozogtam, mint azelőtt az iskolában. Sokáig kényelmes volt ez az életmód, majd 2019 nyarán jött a fordulópont. Egyre kevésbé találtam magamra ruhát, főleg olyat, ami tetszett volna. Iszonyatosan fájt a hátam, kezdtem magamba fordulni. Szóval egy hétvégén egyszer csak eldöntöttem, hogy hétfőtől minden megváltozik. Onnantól kezdve minden áldott nap ducitréningre tornáztam. Annyira elszánt voltam, hogy ha kellett, akkor reggel háromkor keltem, hogy letudjam a mozgást a délelőtti műszak előtt.
Közel egy évig végezte ugyanazt a dvd-s tréninget, majd egyre többet sétált, kocogott, otthoni HIIT edzéseket végzett.
– Kicsit bele-bele kóstoltam a saját testsúlyos, illetve az otthoni súlyzós edzésbe is – meséli. – Megtanultam enni, hogy tudjam, mire van szüksége a szervezetemnek, mire hogyan reagál. Kezdetben csak saját kútfőből próbálkoztam, kerültem a sok fölösleges nassolnivalót, feleztem az ételadagokat, vagy más alternatívákat kerestem, és nem vásároltam impulzívan. Talán a legfontosabb az volt, hogy kitartó voltam. Mindennap jobb, erősebb, egészségesebb, nagyobb állóképességgel rendelkező változata akartam lenni a tegnapi önmagamnak. Ez a mai napig így van. Később egy kedves edző sokat segített nekem, akit a régi munkahelyemen ismertem meg. Az ő iránymutatásával új szintre emeltem ezt az egészet, útbaigazítást kaptam az ételekkel kapcsolatban, illetve segített oldani a szorongást, mivel sajnos évekig nem mertem egyedül elkezdeni edzőterembe járni, hiába változtam meg közben. A vele való közös munka eredménye, hogy megtanultam hatékonyabban mozogni is.
Alexandra szerint természetes, hogy a mai napig vannak nehezebb pillanatok, napok. Ilyenkor igyekszik arra fókuszálni, hogy honnan indult, és most hol tart.
– Nagyon fontos, hogy kizárólag saját magamhoz hasonlítom magam – magyarázza. – Azzal szoktam motiválni magam, hogy arra gondolok, mennyi lehetőségem van mozogni, mert egészséges vagyok, jókat enni, bármi is az aktuális célom. Természetesen a családom a mai napig motivál, imádom, hogy ennyire büszkék rám. Tudom, hogy már-már közhely, hogy ne mások életét, pláne ne mások fizikumát nézzük, de valóban nagyon lényeges. Amit az interneten látunk, nem mindig valós. Ráadásul sokuknak teljesen más az életvitelük, a céljuk. Nem éri meg ilyen kiszínezett képeket kergetni, mert hamar el lehet veszni benne. A másik fő tanácsom pedig az, hogy nem szabad hagyni, hogy mások befolyásolják a véleményünket és a terveinket. Bátran menj és vedd meg azt a kondibérletet, senki sem fog rossz szemmel rád nézni, sőt inkább elismerően! Vagy ha bírod, kezdj el futni, mert hatalmas szabadságot ad” – magyarázta a Fanny magazinnak a 26 éves nő, aki 105 kilóról 75 kilóra fogyott, és közben esztétikus izomzatot is épített.
A fiatal nő életében számos pozitív hozadéka lett az életmódváltásnak, inspiráló története bárki számára példaként szolgálhat.
– Sokkal több energiám lett az évek alatt, nagyon megszerettem a folyamatot, akkor is, amikor fogyni akartam és most is, hogy egyre erősebb és definiáltabb szeretnék lenni. Imádok sportolni, sokkal kitartóbb és magabiztosabb vagyok az élet bármely területén. A sport miatt rengeteg új embert ismertem meg, akik jó barátaim lettek. Egyre magasabbak az elvárásaim magammal szemben, hiszem, hogy abszolút nem létezik lehetetlen, bármire képes az ember, ha nagyon akarja. Számomra olyan napi szintű rutinná vált ez az egész, mint valakinek a kávé. Természetes lett a mozgás és ezért borzasztó hálás vagyok. Talán a legfontosabb változás, hogy kinyíltam. Nagyon bezárkózott voltam, de a sport megtanított kapcsolódni, hogy újabb és újabb sportot próbáljak ki, lépjek meg olyan lépcsőket, amiket eddig nem mertem. Újabb és újabb feladatokat tűzök ki magamnak, mert tudom, hogy képes vagyok rájuk. Mindig tanulok valami újat, és imádom, hogy annyi minden van, amit még megtanulhatok, aminek hatására tovább változhatok.
Minden ételt saját magának készít, általában előre dobozol 3-4 napra.
– Kezdetben, mivel nem volt segítségem, sajátosan oldottam meg az étkezésem reformálását. Kenyér helyett abonett szelet, vagy puffasztott rizs, több gyümölcs és zöldség, ezzel egyenes arányosan csökkentve a cukor és chips mennyiséget. Figyeltem a több folyadékra, ami leginkább víz volt. Igyekeztem kevés olajban sütni az ételeimet. Jelenleg is ezt próbálom tartani, kizárólag légkeveréssel sütök mindent. Rengeteg párolt és sült zöldséget, gyümölcsöt eszem. Igyekszem rostban gazdag ételeket fogyasztani, megfelelő minőségű, mennyiségű fehérjét. Vannak időszakok, amikor picit lazábban kezelem a kalóriákat, egy idő után precízen megtanulja az ember, és annyit eszik, amennyire szüksége van. Persze ha van egy kitűzött cél, amiért dolgozom, akkor a mai napig számolom a kalóriákat. Nem hiányzik semmi a régi étrendemből. Ha van egy irány, amit követsz, ami folyamatosan lebeg a szemed előtt, akkor nem okoz nagy problémát tartani a szabályokat.
