Ezt sosem gondoltad volna Pumped Gabóról

Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt, Pumped Gabo élete az utóbbi években gyökeresen megváltozott. Szakított a régi életvitelével és inkább a nyugalmat, természetközeli életet választotta a nyüzsgés helyett.
Úgy néz ki, nagyon bejött neki az új életvitel. Instagramon megosztott képei idilli nyugalmat, kellemes melegséget árasztanak. Igazán átadják azt a nyers erőt, amit Gabo is megtapasztal vidéken.
A képek mellé persze egy apró üzenetet is csatolt. Beismeri, hogy ez a szépséget régebben saját maga is megvetette.
Bedurrant a tavasz, lementem az erdei soundos házikóba, ültettem ezt azt… régen kinevettem ezt a kertészkedést, most nagyon vártam már, hogy csinálhassam, imádom!
– írta Instagram posztjában.
A képek magukért beszélnek, tökéletesen megmutatják azt a vidéki életérzést, amivel Ő is szerelembe esett.
