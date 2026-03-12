Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ezt sosem gondoltad volna Pumped Gabóról

Pumped Gabó
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 12:06
vidéktermészet
Az influenszer az utóbbi években nagyon megváltozott. Most meg is mutatta, hogy milyen az élet vidéken.

Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt, Pumped Gabo élete az utóbbi években gyökeresen megváltozott. Szakított a régi életvitelével és inkább a nyugalmat, természetközeli életet választotta a nyüzsgés helyett.

Pumped Gabo visszatért a természetbe
Pumped Gabo visszatért a természetbe
Fotó: Mediaworks Archív

Úgy néz ki, nagyon bejött neki az új életvitel. Instagramon megosztott képei idilli nyugalmat, kellemes melegséget árasztanak. Igazán átadják azt a nyers erőt, amit Gabo is megtapasztal vidéken.

Így él Pumped Gabo vidéken

A képek mellé persze egy apró üzenetet is csatolt. Beismeri, hogy ez a szépséget régebben saját maga is megvetette.

Bedurrant a tavasz, lementem az erdei soundos házikóba, ültettem ezt azt… régen kinevettem ezt a kertészkedést, most nagyon vártam már, hogy csinálhassam, imádom!

– írta Instagram posztjában.

A képek magukért beszélnek, tökéletesen megmutatják azt a vidéki életérzést, amivel Ő is szerelembe esett. 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
