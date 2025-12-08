Ditta nagy fogyása: így lett három mérettel kisebb a hatgyermekes édesanya

Dittának bőven van tapasztalata a fogyás terén, hiszen a gyerekei érkezése után újra és újra belevetette magát az életmódváltásba. Biztos volt benne, hogy a genetikai adottságai miatt nem ment volna le róla magától a túlsúly. A legutóbbi szülése után is kénytelen volt változtatni a mindennapi rutinján, aminek az eredménye egy korábban még nem tapasztalt nagy fogyás lett.

Váradi Dávidné Ditta nagy fogyása: a hatgyerekes édesanyának 27 kilót sikerült leadnia.

Ditta döbbenetesen nagy fogyása: „Fájtak a lábaim”

Ditta minden terhessége során 30-40 kilót hízott. Legkisebb lányával 116 kilósan ment szülni.

"Nem tudtam volna elképzelni, hogy ne tegyek azért, hogy visszaszerezzem az alakomat" – árulja el. "Engem rettentően zavart az, ahogy kinéztem. Vérhígítóval kellett szúrnom magam a csúnya visszereim miatt. Úgy néztek ki a lábaim, hogy az elefánt is megirigyelhette volna. Az orvos azt mondta, ha így marad a súlyom, akkor a szurik is maradnak, természetesen ezt sem szerettem volna. Ráadásul fájtak a lábaim, nehezen futottam a gyerekek után. Mindig is szerettem a régi, fiatalabbkori ruháimat hordani, S, M méretben. Motivált, hogy újra tudjam őket viselni. Sőt, nekem az volt a taktikám, hogy 2-3 számmal kisebb ruhákat vettem akkor is, amikor XL volt a méretem. Kiraktam a lakásba, minden nap nézegettem őket, hogy tudjam, mi a cél. Most is van néhány ruhám, ami még nem kényelmes. Szeretek öltözködni, szeretek fényképezkedni. A páromnak is szeretnék jobban tetszeni, de első sorban magam miatt akartam lefogyni."

A nagy fogyás igazi titka? A mérték a legfontosabb

A fiatal nő sosem kért segítséget, viszont állandóan az interneten kutakodott, mert szerette volna tudni, hogy hogyan működik a fogyás, hogyan lehet hosszú távon, egészségesen fenntartani az elért súlyt.

"Kialakítottam magamnak egy rendszert" – meséli. "Fél 8 – 10 között reggelizek, 11.30 körül ebédelek, 16.30-kor vacsorázok, köztük pedig csak csipegetek valamit.

Elhagytam a cukros üdítőket, fehér kenyeret egyáltalán nem fogyasztok, csak teljesen kiőrlésűt és azt is csak reggel. A leveseket nagyon szeretem, de már nem púpozott tányérral szedek magamnak, mint régen. Rengeteg tojást, joghurtot, zöldséget, húst eszem.

A párom bármit ehet, semmi nem látszik rajta, így ő többet és máshogyan étkezik, mint én. Egyáltalán nem okoz kihívást elkészíteni a családnak mondjuk egy finom almás pitét. Én sem vonom meg magamtól, ha megkívánom, de csak két kis kockával eszek belőle. Van, amikor magamnak apró módosításokkal készítem el az ételeket, a családéhoz képest. Ha például rántott karfiol az ebéd, magamnak prézli nélkül, sütőben csinálom meg."