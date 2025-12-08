Ditta nagy fogyása: így lett három mérettel kisebb a hatgyermekes édesanya

Dittának bőven van tapasztalata a fogyás terén, hiszen a gyerekei érkezése után újra és újra belevetette magát az életmódváltásba. Biztos volt benne, hogy a genetikai adottságai miatt nem ment volna le róla magától a túlsúly. A legutóbbi szülése után is kénytelen volt változtatni a mindennapi rutinján, aminek az eredménye egy korábban még nem tapasztalt nagy fogyás lett.
Ditta minden terhessége során 30-40 kilót hízott. Legkisebb lányával 116 kilósan ment szülni.
"Nem tudtam volna elképzelni, hogy ne tegyek azért, hogy visszaszerezzem az alakomat" – árulja el. "Engem rettentően zavart az, ahogy kinéztem. Vérhígítóval kellett szúrnom magam a csúnya visszereim miatt. Úgy néztek ki a lábaim, hogy az elefánt is megirigyelhette volna. Az orvos azt mondta, ha így marad a súlyom, akkor a szurik is maradnak, természetesen ezt sem szerettem volna. Ráadásul fájtak a lábaim, nehezen futottam a gyerekek után. Mindig is szerettem a régi, fiatalabbkori ruháimat hordani, S, M méretben. Motivált, hogy újra tudjam őket viselni. Sőt, nekem az volt a taktikám, hogy 2-3 számmal kisebb ruhákat vettem akkor is, amikor XL volt a méretem. Kiraktam a lakásba, minden nap nézegettem őket, hogy tudjam, mi a cél. Most is van néhány ruhám, ami még nem kényelmes. Szeretek öltözködni, szeretek fényképezkedni. A páromnak is szeretnék jobban tetszeni, de első sorban magam miatt akartam lefogyni."
A fiatal nő sosem kért segítséget, viszont állandóan az interneten kutakodott, mert szerette volna tudni, hogy hogyan működik a fogyás, hogyan lehet hosszú távon, egészségesen fenntartani az elért súlyt.
"Kialakítottam magamnak egy rendszert" – meséli. "Fél 8 – 10 között reggelizek, 11.30 körül ebédelek, 16.30-kor vacsorázok, köztük pedig csak csipegetek valamit.
Elhagytam a cukros üdítőket, fehér kenyeret egyáltalán nem fogyasztok, csak teljesen kiőrlésűt és azt is csak reggel. A leveseket nagyon szeretem, de már nem púpozott tányérral szedek magamnak, mint régen. Rengeteg tojást, joghurtot, zöldséget, húst eszem.
A párom bármit ehet, semmi nem látszik rajta, így ő többet és máshogyan étkezik, mint én. Egyáltalán nem okoz kihívást elkészíteni a családnak mondjuk egy finom almás pitét. Én sem vonom meg magamtól, ha megkívánom, de csak két kis kockával eszek belőle. Van, amikor magamnak apró módosításokkal készítem el az ételeket, a családéhoz képest. Ha például rántott karfiol az ebéd, magamnak prézli nélkül, sütőben csinálom meg."
Amióta lefogyott, visszahúzódtak a visszerei, könnyebben fut a gyerekek után és sokkal többet mosolyog.
"A fogyásnak, életmódváltásnak egy kulcsa van, ez pedig a kitartás. Szerencsére én mindig kitartó voltam. Ha valamit a fejembe vettem, addig nem tágítottam, míg el nem értem. Nem szoktam idő előtt feladni az álmaimat. Az a gondolat, hogy nem tudok lefogyni, meg sem fordult a fejemben. Annak idején, a volt apósom mondta, hogy arra van időd, amire szeretnéd, hogy legyen. Megtanultam, hogy ez valóban így van.
Sokszor nehéz kisgyerekek mellett, de én minden egyes nap tornázok. Például, akkor míg a kicsi még alszik reggel, vagy este, amikor már alszik, de olyan is van, hogy itt van közben mellettem és kipakolja a szekrényt. Sőt, olyan időszak is volt, amikor úgy tornáztam, hogy a baba a hátamon volt a csatos hordozóban.
Nekem első a torna, és utána jön a házimunka, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne itthon rend. Szerintem a fogyás elhatározás kérdése. Ha valaki mellette dönt, akkor minden mást ahhoz igazít" – magyarázta a Fanny magazinnak a 39 éves nő.
Ditta szerint a mozgás elengedhetetlen a sikeres életmódváltáshoz.
"Közel húsz éve kezdtem el Rubint Réka edzős videójára tornázni, és azóta is nagyon szeretem" – árulja el. "Mellette pedig minden nap hullahopp karikázok. Sokszor, egy egész film alatt végig pörgetem a karikát. Alakformálásban szerintem ez a legjobb, főleg csípő, derék tájékon. Nekem nagyon bevált! Van egy internetes csoport, aminek régóta tagja vagyok. A vezetője mindig azt mondja, hogy a torna segít lejjebb vinni a kilókat, a hullahopp hatása pedig centikben mérhető. Ezért van az, hogy 75 kilósan jók rám az S, M méretű ruhák. Sokan nem is hiszik el, hogy még ennyi vagyok. Én egyébként mindenkinek azt tanácsolom, hogy felejtse el a mérleget, felesleges naponta nézegetni a súlyunkat. Szerintem, a ruhákon, fotókon lehet leginkább követni, hogy mennyit változott az alakunk. Rendszeresen készítek magamról fényképeket ugyanazokban a ruhákban, mert így látni leginkább a változást."
A fiatal anyuka a rengeteg dicséret mellett, sok kérdést is kap azzal kapcsolatban, hogyan fogyott le.
"Sok ismerős megkeres azért, hogy tanácsot kérjen tőlem. Őszintén el szoktam mondani, hogy az első két hét elég drasztikus, és ez a legnehezebb időszak, mert ilyenkor még nem látni semmilyen változást. A legtöbben fel is adják már ekkor, mert elmegy a kedvük az egésztől. Sajnos még gyakoribb, hogy amikor elmondom, hogy hogyan változtattam meg az étkezéseimet és mennyit tornázok, akkor azt felelik, hogy ők erre képtelenek lennének és igazából nekik jó így minden, mert nem akarnak lemondani az összevissza evésről és nincs akaraterejük felhúzni a tornacipőt.
Nehezen tudom elhinni, amikor egy 100 kiló feletti nő azt mondja, hogy ő így is jól érzi magát. Már csak azért is, mert a túlsúllyal sorra jönnek elő az egészségügyi problémák is. Egyszerűbb azzal ámítani magunkat, hogy jó így minden, minthogy életmódot váltsunk.
Én arra bíztatok mindenkit, hogy határozza el magát és vágjon bele!"
