Gyomorégés, reflux kínoz? Így tehetsz ellene

A reflux – teljes nevén gastrooesophagealis reflux betegség – akkor alakul ki, amikor a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe. Normális esetben a nyelőcső alsó záróizma megakadályozza ezt a visszaáramlást. Ha ez a zárómechanizmus gyengül vagy túl gyakran ellazul, a gyomorsav irritálhatja a nyelőcső nyálkahártyáját, ami kellemetlen tüneteket okoz.

Tipikus refluxos tünet a torokba visszaáramló gyomorsav okozta felmaródás, irritáció. Fotó: 123RF

Mi okozza a gyomorégést és a refluxot?

A reflux kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. Az egyik leggyakoribb ok a gyomor túlzott savtermelése vagy a nyelőcső záróizmának gyengülése. Az életmódbeli tényezők jelentős hatással lehetnek a panaszok megjelenésére.

A túl zsíros vagy fűszeres ételek, a nagy mennyiségű étkezések, az alkohol és a koffein mind hozzájárulhatnak a gyomorsav visszaáramlásához.

A túlsúly, a dohányzás és a mozgásszegény életmód szintén növelheti a reflux kialakulásának esélyét. Terhesség alatt is gyakran jelentkeznek refluxos panaszok, mert a megnövekedett hasűri nyomás megterheli a gyomor és a nyelőcső közötti záróizmot.

Melyek a reflux leggyakoribb tünetei?

A reflux legismertebb tünete a gyomorégés, amely égő érzésként jelentkezik a mellkas mögött, gyakran étkezés után vagy fekvő helyzetben. Sok esetben savas felböfögés vagy keserű szájíz is kíséri. Egyes betegeknél a tünetek reflux torokirritációt, rekedtséget vagy krónikus köhögést is okozhatnak. A nyelőcső tartós irritációja nyelési nehézséget vagy mellkasi fájdalmat eredményezhet. Ha a panaszok gyakran visszatérnek, érdemes orvosi kivizsgálást kérni.

Hogyan kezelhető a reflux?

A reflux kezelésének egyik legfontosabb része az életmódbeli változtatás. A kisebb, gyakori étkezések, a lefekvés előtti étkezés kerülése és a testsúly csökkentése sok esetben enyhítheti a panaszokat. Gyógyszeres kezelés is rendelkezésre áll, amely csökkenti a gyomorsav termelődését vagy védi a nyelőcső nyálkahártyáját. Súlyosabb esetekben további vizsgálatokra vagy speciális kezelésekre lehet szükség.

Milyen szövődményeket okozhat a kezeletlen reflux?

A tartósan fennálló reflux nemcsak kellemetlen tüneteket okozhat, hanem idővel a nyelőcső nyálkahártyáját is károsíthatja. A gyomorsav folyamatos irritáló hatása gyulladást idézhet elő, amely nyelőcsőgyulladáshoz vezethet. Ennek következtében fájdalmas nyelés, torokfájás vagy tartós rekedtség is kialakulhat. Súlyosabb esetben a nyelőcső nyálkahártyája megvastagodhat vagy hegesedhet, ami szűkületet és nyelési nehézséget okozhat. Ritkább esetben a hosszú ideig fennálló reflux a nyelőcső sejtjeinek kóros átalakulását is előidézheti, ezért a tartós panaszokat mindig érdemes kivizsgáltatni.