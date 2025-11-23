Kemény fogyókúra segítségével fogyott le Balázs: „Rájöttem, hogy az életemmel játszom”

Több mint hatvan kilót sikerült leadnia egy kemény fogyókúra segítségével Tosa Balázs. Mint azt a Fanny magazinnak elmondta, hatalmas motivációt tud adni a fogyásban egy-egy kihívás. Ő több, nyolc hetes életmódversenyen vett részt, amelyek főleg abban segítették, hogy még nagyobb lendületet kapjon.

Tosa Balázs fogyókúra előtt Fotó: Beküldött

„Egészségügyi gondjaim is lettek”

Balázs már gyerekként szembesült a túlsúly árnyoldalaival.

– Régebben mamáéknál gyakran volt sült szalonna, nyársalás, és egyéb finomságok, sütemények, de otthon is leginkább a magyaros konyha volt a jellemző – árulja el. – Általános iskolában megéltem a duci gyerek gúnyolódásait, olykor szívatásokkal egyben, amik szintén nem voltak túl jó hatással rám. Többféle sportot – judo, kajak-kenu, kosárlabda, foci, konditerem – kipróbáltam fiatalabb éveimben, de nem volt még meg a kellő kitartásom, hogy megmaradjon valamelyik hosszabb távon. Így maradtam a duciságból adódó problémáimmal, ami végig kísért az életemben. Végül eljött egy olyan időszak, amikor már egyáltalán nem volt mozgás a napjaimban, és tovább szaporodtak a kilók, egészségügyi gondok is előjöttek: nehézlégzés, fulladás, rosszullétek. Eljött az a pont fejben is, hogy itt már az életemmel játszom. 140kg körül voltam ekkor, körülbelül tizenöt évvel ezelőtt. Újra felkeresem az edzőtermet, az étkezéseket is csökkentettem. A kalória deficitnek köszönhetően sikerült 100 kilóig lemenni.

„Tudtam, hogy mást kell kipróbálnom”

Nem tartott sokáig a sikeres fogyás, ugyanis egy sportbaleset következtében műteni kellett a jobb térdét.

– Közben állást váltottam, 24/48-as munkarendben kezdtem dolgozni – meséli. – Igyekeztem újra megtalálni a korábbi énemet az edzések terén, de nem tudtam túljutni az akkori lelki gondokon sem, végül belekényelmesedtem újra a bőrömbe. Aztán 2023 környékén ott találtam magam, hogy 150 kg vagyok. Fokozott légzés problémák, lábdagadások, és gyulladások jöttek elő. Nagyon megijedtem, tudtam, ha most nem leszek erős, és nem határozom el magam a radikális változás mellett akkor nem biztos, hogy még sok megadatik nekem az életben. Úgy voltam vele, hogy annyi sikertelen próbálkozás, és elbukás után valami mást kell kipróbálnom, ami meghozhatja számomra az eredményt, hosszabb távon. Elkezdtem ismerkedni a ketogén étrenddel, Eriknek köszönhetően, akit az interneten találtam. Ennek az az alapja, hogy alacsony szénhidrát mellett közepes fehérje és magasabb zsír bevitel történik az arányokra figyelve, és ezáltal a szervezet át áll zsír alapú energia-felhasználásra. Egy idő után ismét az edzőterem felé vettem az irányt. Igyekeztem felidézni a régi gyakorlatokat, és újra fokozatosan felépítettem az edzéseket.