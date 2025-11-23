Kemény fogyókúra segítségével fogyott le Balázs: „Rájöttem, hogy az életemmel játszom”

Több mint hatvan kilót sikerült leadnia egy kemény fogyókúra segítségével Tosa Balázs. Mint azt a Fanny magazinnak elmondta, hatalmas motivációt tud adni a fogyásban egy-egy kihívás. Ő több, nyolc hetes életmódversenyen vett részt, amelyek főleg abban segítették, hogy még nagyobb lendületet kapjon.
Balázs már gyerekként szembesült a túlsúly árnyoldalaival.
– Régebben mamáéknál gyakran volt sült szalonna, nyársalás, és egyéb finomságok, sütemények, de otthon is leginkább a magyaros konyha volt a jellemző – árulja el. – Általános iskolában megéltem a duci gyerek gúnyolódásait, olykor szívatásokkal egyben, amik szintén nem voltak túl jó hatással rám. Többféle sportot – judo, kajak-kenu, kosárlabda, foci, konditerem – kipróbáltam fiatalabb éveimben, de nem volt még meg a kellő kitartásom, hogy megmaradjon valamelyik hosszabb távon. Így maradtam a duciságból adódó problémáimmal, ami végig kísért az életemben. Végül eljött egy olyan időszak, amikor már egyáltalán nem volt mozgás a napjaimban, és tovább szaporodtak a kilók, egészségügyi gondok is előjöttek: nehézlégzés, fulladás, rosszullétek. Eljött az a pont fejben is, hogy itt már az életemmel játszom. 140kg körül voltam ekkor, körülbelül tizenöt évvel ezelőtt. Újra felkeresem az edzőtermet, az étkezéseket is csökkentettem. A kalória deficitnek köszönhetően sikerült 100 kilóig lemenni.
Nem tartott sokáig a sikeres fogyás, ugyanis egy sportbaleset következtében műteni kellett a jobb térdét.
– Közben állást váltottam, 24/48-as munkarendben kezdtem dolgozni – meséli. – Igyekeztem újra megtalálni a korábbi énemet az edzések terén, de nem tudtam túljutni az akkori lelki gondokon sem, végül belekényelmesedtem újra a bőrömbe. Aztán 2023 környékén ott találtam magam, hogy 150 kg vagyok. Fokozott légzés problémák, lábdagadások, és gyulladások jöttek elő. Nagyon megijedtem, tudtam, ha most nem leszek erős, és nem határozom el magam a radikális változás mellett akkor nem biztos, hogy még sok megadatik nekem az életben. Úgy voltam vele, hogy annyi sikertelen próbálkozás, és elbukás után valami mást kell kipróbálnom, ami meghozhatja számomra az eredményt, hosszabb távon. Elkezdtem ismerkedni a ketogén étrenddel, Eriknek köszönhetően, akit az interneten találtam. Ennek az az alapja, hogy alacsony szénhidrát mellett közepes fehérje és magasabb zsír bevitel történik az arányokra figyelve, és ezáltal a szervezet át áll zsír alapú energia-felhasználásra. Egy idő után ismét az edzőterem felé vettem az irányt. Igyekeztem felidézni a régi gyakorlatokat, és újra fokozatosan felépítettem az edzéseket.
Az étrend mellett, az időszakos, és teljes böjtnapok is az élete részévé váltak.
– Arra törekedtem, hogy legalább 8/16-os időablakban étkezzek – árulja el. – Ez azt jelenti, hogy 8 órában fogyasztom el az adott napi kalóriámat, és 16 órában nincs semmilyen étkezés, kalória bevitel. Ezt mindig az adott napi tevékenységemhez időzítem, illetve kitolom minél későbbre az első étkezést. A böjtöt illetően, 40 óra körüli időszakot szoktam beiktatni hetente, amit délután, este kezdek. Több, nyolchetes kihívásban is részt vettem. A legutóbbit szeptemberben kezdtem el 104 kilóval, amit végül 86-al zártam. Rengeteget sétáltam, kocogtam a konditermi edzések mellett. Sokszor hajnalban keltem, és 3.30-5.00 között indultam, mert tudtam, ha eredményes szeretnék lenni, nekem is úgy kell hozzáállnom. Végül, ezt a 8 hetet 573 km-el, és 27 konditermi edzéssel fejeztem be. Ilyen aktív a többi programban együttesen sem voltam. Érezhetően javult az állóképességem, és úgy gondolom, mentálisan is sokat fejlődtem ez idő alatt. Igazán küzdelmes volt ez az időszak számomra, megtapasztalva, hogy mi lakozik bennem igazán. Köszönöm Eriknek az iránymutatását, és hogy támogatott! Édesanyámnak, hogy mindvégig mellettem volt! Nélküle tényleg nem sikerült volna így megtennem ezt az utat. Emellett mindent a magam erejéből értem el, és erre más is képes lehet!” – bátorított minden fogyni vágyót a 42 éves Balázs, akinek 64 kilogramm leadásával 150-ről 86 kilóra sikerült fogynia.
Balázs arra törekszik, hogy újabb célokat találjon ki magának, amik előre viszik. Kedvenc mottója: „Az idő így is, úgy is eltelik, de közben nem mindegy, mivé válsz ezalatt..”
– A sport az életem része marad, ebben biztos vagyok, és abban is, hogy nem tehetem meg még egyszer, hogy elengedem ezt az eredményt – mondja. – Muszáj tartani a kontrollt és az elszántságot. Az elmúlt egy-két év alatt teljes szemléletváltáson estem át. Fontos, hogy becsüljük meg magunkat, még, ha olykor nem is egyszerű szembe néznünk az énünkkel. Mindenkinek azt javaslom, hogy merjen elindulni. Idővel, lépésről lépésre minden átalakul. Eleinte nem lesz egyszerű, sokszor el is bukhatunk. Viszont a hibáink által még jobbak lehetünk, általuk fejlődünk fizikálisan és mentálisan egyaránt. Kívánom, hogy legyen meg mindenkiben a kellő eltökéltség, és nyitottság a céljai felé. Bízom benne, hogy az én utam is jó példával tud szolgálni másoknak, és tudnak erőt meríteni belőle.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.