30 kilót fogyott Helga: „Akkora volt a hasam, mint várandósan”

Jugné Takó Helga boldog édesanya, a kisfia első osztályos. Egy nem mindennapi fogyókúrának köszönhetően 30 kilót fogyott, Milos születése után azonban így is jó néhány kiló rajta maradt, őszintén elárulja viszont, hogy valójában már a terhessége előtt is jócskán túlsúlyos volt. Örül, hogy ma már a gyerekének is pozitív példát mutathat, hiszen kitartásával és életmódváltásával jelentős változást ért el.
„Folyton bő ruhákat hordtam”
Helga már óvodás korában elkezdett sportolni testnevelő édesapjának köszönhetően. Kezdetben duatlon versenyeken indult, később az atlétika felé vette az irányt, azon belül leginkább távolugrásban ért el szép eredményeket. Egyik legnagyobb büszkesége, hogy 2001-ben kijutott az Ifjúsági Atlétikai Világbajnokságra.
– Középiskolás koromban sajnos abbahagytam a versenysportot – meséli. – Bár a mozgás iránti rajongásom nem múlt el, később pedig sportkommunikátorként végeztem. Ahogy a mindennapos aktivitás kimaradt az életemből, ezzel egyenes arányban jöttek rám fel a plusz kilók. Rengetegszer álltam neki különböző diétáknak, híres emberek zsírégető videóinak. Siker mindig volt, de nem tartott sokáig, mert ahogy abbahagytam, visszajöttek a kilók. Időközben férjhez mentem, terhes lettem. Már a várandóság előtt is jelentős súlytöbblettel rendelkeztem, ami szülés után, jócskán gyarapodott. Borzalmasan néztem ki, bő ruhákat hordtam. Évekkel a kisfiam érkezése után is olyan nagy volt a hasam, mint aki a terhesség végét járja.
Május 31-én lesz négy éve, hogy Helga végérvényesen megelégelte a túlsúlyos állapotát.
– Addig is láttam, és mondták mások is, hogy le kéne fogyni, de sajnos ez nem így működik – árulja el. – Kell egy pont, amikor az ember agya rááll arra, hogy igen, meg kell csinálni, nem maradhatok így, hogy a mérleg három számjegyet mutat. Legelső dolgom volt, hogy fotókat készítettem magamról, minden oldalról, hogy lássam, honnét indultam. Illetve, vágtam egy hosszú cérnát, akkorát, amekkora a hasam kerülete volt, ez volt a mércém. Bizonyos időközönként magam köré fogtam, és azon néztem a hasam méretének változását. Itthon kezdtem tornázni, kezdetben öt perceket, aztán ahogy a testem engedte, úgy növeltem az időtartamot. Nekem a tabata videók váltak be. Ezek 4-5 perces, intenzív mozgás-sorozatok. Ahogy egyre jobban bírtam, egyre többet csináltam. Természetesen az étkezésen is változtattam. Nem diétának mondanám, hanem életmódváltásnak. Elhagytam a fehér lisztből és cukorból készült ételeket, valamint rengeteg zöldség, gyümölcs került az étrendembe.
Az otthoni sportnak köszönhetően 17 kilót adott le év végére. 2023 januárjában nyílt meg abban a Zala megyei faluban, Gelsén egy konditerem, ahol Helga él. Mivel szeretett volna izmosodni, hetente több alkalommal járni kezdett ide.
– A hely tulajdonosa, Kovács Gergely segített megismerkedni a gépekkel – avat be. – Amióta súlyokkal edzek, azóta a kilóim száma nem olyan mérvadó, hisz évek óta izomépítés történik. Nem is nézem a súlyomat, de a kezdetekhez képest körülbelül harminc kilóval vagyok könnyebb. Ha nem járnék edzőterembe, valószínűleg ez jóval nagyobb szám lenne. A kalóriákat soha nem számoltam, de a kezdeti szabályokat azóta is tartom. Régen, az esti filmhez simán megettem 3-4 fehér kenyeres szendvicset, mára ez három almára cserélődött. Sok alternatív megoldás és étel van, amit este is ehetünk diéta alatt. Van még cél előttem. Ahogy korábban említettem, nagyon nagy volt a hasam, így sajnos ezen a területen a legnehezebb megszabadulnom a feleslegtől, ezzel még mindig küzdök. Amennyi zsírt még lehet, azt szeretném lecserélni izomra.
Helga annyira akarta a változást, hogy nem érdekelte, mit kell érte megtennie. Holtpontok persze voltak, sőt a mai napig vannak, főleg a futópados kardió edzéseken, de soha nem adta fel.
– Ha valamit úgy igazán akarok, akkor azért bármit megteszek, kerüljön bármibe, bármennyi időbe – vallja be. – Tudtam, hogy nem szabad feladni és előbb-utóbb lesz eredménye a munkámnak. A fogyásomnál nagy szerepe volt az akaraterőnek, főleg azokban az időkben, amikor nem akart a mérleg mozdulni. Illetve, az ünnepi időszakok is nehezek voltak, amikor elhalmozzák az embert csokival, tortával. Kezdetben kihívás volt megállni, de hamar elmúlt. Kis idő után már nem zavart az sem, ha édességet ettek mellettem. A mai napig úgy nézünk tévét a férjemmel, hogy én bevonulok a gyümölcstálammal, ő pedig hozza a válogatott édességeket: csokik, gumicukor, puding… Nekem elég az illata is. Beleférne egy-egy kocka csokoládé, nem lenne tőle semmi baj, de mivel elhatároztam, hogy nem eszem édességet, így egyszerűen nem akarok ilyesmit fogyasztani.
Helga életében hatalmas változás, hogy közel egy éve ő segít másoknak lefogyni.
– A környezetemben mindenki elismerően reagált a fogyásomra, sőt, sokat tanácsot kértek az étkezéssel, sporttal kapcsolatban – meséli. – Ez állította fel a következő kitűzött célt elém, hogy minél több tudást szerezzek ezekben a témákban, így kerestem egy számomra megfelelő tanfolyamot. Tavaly tavasszal táplálkozási tanácsadó és fitnesz instruktor lettem. A helyi konditerem helyszínt biztosított a különböző edzések lebonyolításához, sokan fordultak hozzám, akik a gépek használatában kértek tőlem segítséget, edzésterv összeállításában. Elkezdtem csoportos foglalkozásokat tartani, erőnléti, funkcionális, és köredzés. A nagy érdeklődésre való tekintettel, heti három órát tartok, vannak akik, a szomszéd településről járnak át, hogy közösen mozogjunk egy jót. Úgy érzem, most vagyok a helyemen. Azt csinálom, amit imádok, minden percét élvezem. Külön löket, hogy ezzel tudok másoknak segíteni, akik ott tartanak, ahol én három évvel ezelőtt – árulta el a Fanny magazinnak Helga, aki mostanra – bő egy év alatt – összesen harminc kilótól szabadult meg.
Hozzávalók: 2 db teljes kiőrlésű vagy proteines tortilla, 3-4 evőkanál paradicsomszósz, 5-6 szelet sonka, 1 kisebb doboz tonhal, 1 közepes paradicsom, kb. 80-100 g reszelt sajt, oregánó, bazsalikom, só, bors.
Elkészítés: Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. A tortillát tegyük sütőpapírral bélelt tepsire. Kenjük meg a paradicsomszósszal és szórjuk meg a tetejét felcsíkozott sonkával, tonhallal, paradicsommal. Ízlés szerint fűszerezzük, szórjuk meg bőségesen reszelt sajttal, és süssük 8-12 percig, amíg a sajt szépen ráolvad, és a tortilla széle enyhén ropogós lesz.
Hozzávalók: 500 g csirkecomb filé vagy csirkecomb, 1 nagy vöröshagyma, 2 evőkanál olaj, 1 evőkanál pirospaprika, 1 kisebb paradicsom, 1 kisebb zöldpaprika, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, 1 bögre rizs.
Elkészítés: Vágjuk apróra a vöröshagymát, olajon pároljuk üvegesre. Húzzuk le a tűzről, adjuk hozzá a pirospaprikát, és keverjük össze. Tegyük bele a felkockázott csirkét, tegyük vissza a tűzre és pirítsuk addig, míg fehér nem lesz. Adjuk hozzá az aprított paradicsomot, paprikát, fokhagymát és fűszerezzük meg. Öntsük fel egy kevés vízzel, lefedve 25-30 percig főzzük közepes lángon, amíg a hús puha lesz. Tálaljuk rizzsel, ízlés szerint mehet mellé savanyúság.
Hozzávalók: 300-400 g csirkemellfilé, 1 evőkanál olívaolaj, 1 gerezd fokhagyma, só, bors. Zöldségek: 1 kisebb cukkini, 1 kaliforniai paprika, 1 kisebb sárgarépa, 1 marék brokkoli vagy zöldbab, 1 kisebb lilahagyma.
Elkészítés: Mossuk meg a csirkemellet, papírtörlővel töröljük szárazra, majd vágjuk vékony csíkokra. Fűszerezzük meg és dörzsöljük be a zúzott fokhagymával. Serpenyőben hevítsünk fel 1 evőkanál olívaolajat, majd közepes lángon süssük meg a csirkemellet, majd tegyük félre. Ugyanabban a serpenyőben pirítsuk meg a zöldségeket, először a keményebbeket (répa, brokkoli), majd a puhábbakat (cukkini, paprika). Fűszerezzük meg, pároljuk 5-7 percig, hogy roppanós maradjon. Tegyük hozzá a csirkét, forgassuk össze és melegítsük együtt pár percig.
