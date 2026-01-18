30 kilót fogyott Helga: „Akkora volt a hasam, mint várandósan”

Jugné Takó Helga boldog édesanya, a kisfia első osztályos. Egy nem mindennapi fogyókúrának köszönhetően 30 kilót fogyott, Milos születése után azonban így is jó néhány kiló rajta maradt, őszintén elárulja viszont, hogy valójában már a terhessége előtt is jócskán túlsúlyos volt. Örül, hogy ma már a gyerekének is pozitív példát mutathat, hiszen kitartásával és életmódváltásával jelentős változást ért el.

Jugné Takó Helga 30 kilót fogyott egy tudatos életmódváltásnak és kitartó munkának köszönhetően

Túlsúlyos állapotából otthoni sporttal, majd edzőtermi edzésekkel és diétának nem nevezett étrendváltással jutott el jelenlegi formájáig

Saját fogyásának tapasztalataira építve ma már fitnesz instruktor és táplálkozási tanácsadóként másoknak is segít a fogyásban

30 kilót fogyott, ilyen volt az élete előtte

„Folyton bő ruhákat hordtam”

Helga már óvodás korában elkezdett sportolni testnevelő édesapjának köszönhetően. Kezdetben duatlon versenyeken indult, később az atlétika felé vette az irányt, azon belül leginkább távolugrásban ért el szép eredményeket. Egyik legnagyobb büszkesége, hogy 2001-ben kijutott az Ifjúsági Atlétikai Világbajnokságra.

– Középiskolás koromban sajnos abbahagytam a versenysportot – meséli. – Bár a mozgás iránti rajongásom nem múlt el, később pedig sportkommunikátorként végeztem. Ahogy a mindennapos aktivitás kimaradt az életemből, ezzel egyenes arányban jöttek rám fel a plusz kilók. Rengetegszer álltam neki különböző diétáknak, híres emberek zsírégető videóinak. Siker mindig volt, de nem tartott sokáig, mert ahogy abbahagytam, visszajöttek a kilók. Időközben férjhez mentem, terhes lettem. Már a várandóság előtt is jelentős súlytöbblettel rendelkeztem, ami szülés után, jócskán gyarapodott. Borzalmasan néztem ki, bő ruhákat hordtam. Évekkel a kisfiam érkezése után is olyan nagy volt a hasam, mint aki a terhesség végét járja.

A fotók mutatták, honnan indult

Május 31-én lesz négy éve, hogy Helga végérvényesen megelégelte a túlsúlyos állapotát.

– Addig is láttam, és mondták mások is, hogy le kéne fogyni, de sajnos ez nem így működik – árulja el. – Kell egy pont, amikor az ember agya rááll arra, hogy igen, meg kell csinálni, nem maradhatok így, hogy a mérleg három számjegyet mutat. Legelső dolgom volt, hogy fotókat készítettem magamról, minden oldalról, hogy lássam, honnét indultam. Illetve, vágtam egy hosszú cérnát, akkorát, amekkora a hasam kerülete volt, ez volt a mércém. Bizonyos időközönként magam köré fogtam, és azon néztem a hasam méretének változását. Itthon kezdtem tornázni, kezdetben öt perceket, aztán ahogy a testem engedte, úgy növeltem az időtartamot. Nekem a tabata videók váltak be. Ezek 4-5 perces, intenzív mozgás-sorozatok. Ahogy egyre jobban bírtam, egyre többet csináltam. Természetesen az étkezésen is változtattam. Nem diétának mondanám, hanem életmódváltásnak. Elhagytam a fehér lisztből és cukorból készült ételeket, valamint rengeteg zöldség, gyümölcs került az étrendembe.