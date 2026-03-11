Fontos videót tett közzé a jövőről Orbán Viktor: A hazádnak szüksége van rád!

Március 15., Békemenet. Irány a Kossuth tér. Legyünk minél többen - írta közösségi oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor Fotó: MW

A hozzá csatolt videóan pedig arról beszél a miniszterelnök, hogy március 15-én minden eddiginél nagyobb Békemenet lesz a Kossuth téren, hiszen az háború miatt óriási a tét. Mint fogalmaz:

A hazádnak szüksége van rád!

