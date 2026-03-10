Fotókon a Magyarországról elköltözött Liu Shaolin Sándor kínai rezidenciája

Mesés helyről jelentkezett be a közösségi oldalán Liu Shaolin Sándor. Mint ismert, a magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó – és testvére, Liu Shaoang – azután költöztek el Budapestről, hogy 2022 végén kezdeményezték az országváltásukat Magyarországról Kínába. A 30 éves sportoló lakosztályából gyönyörű kilátás nyílik Peking városára.

Liu Shaolin Sándor olimpiai bajnok azután költözött el Budapestről, hogy 2022 végén kezdeményezte az országváltását Magyarországról Kínába Fotó: Fred Lee / Getty Images

Liu Shaolin Sándor megmutatta a szobáját

Mai kilátás az irodából

– fogalmazott az Instagram-oldalára feltöltött videó mellett Liu Shaolin Sándor, miközben szobabiciklin ülve tréningezett egy hotelszobában. Az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó a felvételen megmutatta az egész rezidenciát, a hálószobáját, és azt is, hogy a lakosztály nappalijából milyen kilátást nyílik a városra.

A 30 éves sportoló – aki nem volt tagja a kínai csapatnak a téli olimpián – tavaly júliusban ugyanebből a szállodából jelentkezett be a közösségi oldalán. A Regent Beijinget Kína egyik legikonikusabb szállodájaként jellemzi a booking.com. A Peking belvárosának szívében található hotelben fedett medence, gyógyfürdő és egy fitneszközpont is van. Egy éjszaka szállás közel 70 ezer forintnál kezdődik, míg egy lakosztály több mint 120 ezer forintba kerül éjszakánként. Liu Shaolin Sándor pedig ha nem is állandó, de ha csak a tavalyi és az idei felvételeket nézzük, akkor legalább visszatérő vendégnek számít már a hotelben.

A hotelről és a lakosztályról – amelyben Liu Shaolin Sándor is megszállt – az alábbi képre kattintva tudod végignézni a képeket: