Óriási bajban Britney Spears volt férje: beperelte a Bank of America

Újabb botrány került napvilágra Britney Spears volt férjét illetően. Kevin Federline ellen pert indított a Bank of America, mert állítólag nem fizette vissza a több mint 12 ezer dolláros hitelkártya-tartozását. Az ügy különösen nagy figyelmet kapott, hiszen a férfi éveken keresztül jelentős gyerektartást kapott az egykori pophercegnőtől.
Komoly jogi problémával néz szembe Britney Spears volt férje, Kevin Federline. A hírek szerint a Bank of America pert indított ellene, mert egy hitelkártya-tartozást nem fizetett vissza. A bírósági dokumentumok szerint a férfi több mint 12 ezer dollárral tartozik a banknak. A keresetet 2026 februárjában nyújtották be egy bíróságon Hawaii-n. Az iratok szerint Kevin Federline 2024 decemberében nyitotta meg a hitelkártyaszámlát, ám az utolsó befizetés 2025 májusában volt. Azóta a tartozás állítólag rendezetlen maradt. A Bank of America most a teljes összeg visszafizetését követeli, valamint a kamatokat és az esetleges jogi költségeket is. Bár ez az összeg a hollywoodi hírességek világában nem számít különösen nagynak, az ügy mégis nagy visszhangot váltott ki a médiában, elsősorban azért, mert Kevin Federline Britney Spears volt férje.
Másodsorban pedig azért, mert Kevin Federline éveken keresztül jelentős összegű gyerektartást kapott Britney Spearstől. A pár 2004-ben házasodott össze, majd 2007-ben váltak el, és ezalatt az idő alatt két közös fiuk született: Sean Preston és Jayden James. A válás után Federline kapta meg a gyerekek elsődleges felügyeletét, ezért az énekesnő hosszú időn keresztül gyerektartást fizetett. A beszámolók szerint ez az összeg havonta körülbelül 20 ezer dollár volt. A kifizetések azonban 2024 végén megszűntek, amikor a fiatalabb fiú is befejezte a középiskolát. A kaliforniai jogszabályok alapján ugyanis eddig tart a gyerektartási kötelezettség. Plusz érdekesség, hogy a mostani per tárgyát képező hitelkártyaszámlát nem sokkal azután nyitották meg, hogy az utolsó gyerektartási kifizetés megérkezett Britney Spearstől.
Kevin Federline az utóbbi években visszavonultabb életet él. 2023-ban Hawaii-ra költözött jelenlegi feleségével, Victoriával és gyermekeivel együtt. A volt háttértáncosból lett DJ és médiaszereplő összesen hat gyermek édesapja, és az elmúlt években több televíziós projektben és zenei fellépésen is szerepelt. Amikor pedig véget ért számára Britney Spears gyerektartási kötelezettsége, Kevin Federline egy lejárató könyvet írt volt feleségéről, amelyben rengeteg súlyos vádat fogalmazott meg az énekesnővel szemben.
