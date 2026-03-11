Óriási bajban Britney Spears volt férje: beperelte a Bank of America

Újabb botrány került napvilágra Britney Spears volt férjét illetően. Kevin Federline ellen pert indított a Bank of America, mert állítólag nem fizette vissza a több mint 12 ezer dolláros hitelkártya-tartozását. Az ügy különösen nagy figyelmet kapott, hiszen a férfi éveken keresztül jelentős gyerektartást kapott az egykori pophercegnőtől.

Britney Spears volt férje több, mint 12 ezer dollár hitelkártya-tartozást halmozott fel

Fotó: Marcel Thomas / Northfoto

Britney Spears volt férjét beperelte a Bank of America

Komoly jogi problémával néz szembe Britney Spears volt férje, Kevin Federline. A hírek szerint a Bank of America pert indított ellene, mert egy hitelkártya-tartozást nem fizetett vissza. A bírósági dokumentumok szerint a férfi több mint 12 ezer dollárral tartozik a banknak. A keresetet 2026 februárjában nyújtották be egy bíróságon Hawaii-n. Az iratok szerint Kevin Federline 2024 decemberében nyitotta meg a hitelkártyaszámlát, ám az utolsó befizetés 2025 májusában volt. Azóta a tartozás állítólag rendezetlen maradt. A Bank of America most a teljes összeg visszafizetését követeli, valamint a kamatokat és az esetleges jogi költségeket is. Bár ez az összeg a hollywoodi hírességek világában nem számít különösen nagynak, az ügy mégis nagy visszhangot váltott ki a médiában, elsősorban azért, mert Kevin Federline Britney Spears volt férje.

Britney Spears 2026-ban is sok gonddal küzd, ezt tetézi volt férje, Kevin Federline

Fotó: Khayat Nicolas / Northfoto

Britney Spears évekig komoly összegeket fizetett Kevin Federline-nak

Másodsorban pedig azért, mert Kevin Federline éveken keresztül jelentős összegű gyerektartást kapott Britney Spearstől. A pár 2004-ben házasodott össze, majd 2007-ben váltak el, és ezalatt az idő alatt két közös fiuk született: Sean Preston és Jayden James. A válás után Federline kapta meg a gyerekek elsődleges felügyeletét, ezért az énekesnő hosszú időn keresztül gyerektartást fizetett. A beszámolók szerint ez az összeg havonta körülbelül 20 ezer dollár volt. A kifizetések azonban 2024 végén megszűntek, amikor a fiatalabb fiú is befejezte a középiskolát. A kaliforniai jogszabályok alapján ugyanis eddig tart a gyerektartási kötelezettség. Plusz érdekesség, hogy a mostani per tárgyát képező hitelkártyaszámlát nem sokkal azután nyitották meg, hogy az utolsó gyerektartási kifizetés megérkezett Britney Spearstől.