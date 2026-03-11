Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívfacsaró pillanatok: kiderült a Séfek Séfe kiesőjének titka – Sírva távozott a műsorból!

séfek séfe
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 04:30
drámakieső
Elképesztő izgalmakkal folytatódott kedd este a gasztro reality, ahol újabb versenyzőtől kellett búcsúzniuk a nézőknek. A Séfek Séfe legújabb epizódja drámai pillanatokkal zárult.

A Séfek Séfe 2026 versenyzők nap mint megpróbálják a maximum teljesítményt nyújtani a konyhában, mint a csapatfőzések, mind pedig az egyéni főzések során. A kedd esti adás olyan fordulatot hozott, amelyre nem lehetett felkészülni.

Séfek Séfe: Tischler Petra, Vomberg Frigyes és Krausz Gábor döbbenten hallgatták a kieső utolsó szavait .
Séfek Séfe: Tischler Petra, Vomberg Frigyes és Krausz Gábor döbbenten hallgatták a kieső utolsó szavait (Fotó: Tv2)

Séfek Séfe kieső: kiderült a titok

A legújabb epizódban a csapat főzés témája a falu volt, ennek megfelelően igazi falusi hangulatot teremtettek a stúdióban és természetesen ehhez kapcsolódó alapanyagokkal is kellett dolgozniuk a versenyzőknek. Kolbász, szalonna és füstölt csülök került a csapatok asztalaira, ahol ínycsiklandó falatok készültek, mindamellett, hogy a feszültséget és a kiélezett helyzeteket ezúttal sem lehetett elkerülni. Krausz Gábor egy ponton Lukaszt például beküldte a hűtőbe, hogy ne zavarja a csapattársait, így az utolsó percekben egy helyben ácsorgott és csendben nézte, ahogy a többiek serényen ténykednek.

Az egyéni főzések során aztán derelyét kellett készíteni, Lukasz azonban ebből is kimaradt, mert büntetésből fokhagymát kellett pucolnia. A végeredmény persze önmagáért beszélt, egy jókora tál megtelt a lecsupaszított fokhagyma szemekkel, ezeket pedig a következő napokon használják majd fel. Nos lehet, hogy ezzel nem is járt egyébként olyan rosszul, az egyszerűnek tűnő derelyék ugyanis alaposan kifogtak a versenyzőkön, a Séfek a kóstolásnál nem szórták két kézzel a dicséreteket. Egyedül Patrik profitált a dologból, aki a szégyenteljes módon elrejtett kitűzőit végül úgy döntött, mégis visszahelyezi a kabátjára.

Az utolsó pillanatokban Sovi, Minh és Máté maradtak a Séfek előtt, akik közül Sovi térhetett vissza elsőként a csapatához, utána pedig egy hajszállal ugyan, de Minh kapta meg a maradás lehetőségét, így Máté esett ki a műsorból.

Kiszáll a vendéglátásból is

Máté a kiesés után megköszönte a lehetőséget és el is sírta magát, nem véletlenül: itt árulta el ugyanis, hogy az ő életében ez történelmi pillanatnak számított: 

Most már elárulom. Nekem úgymond ez egy utolsó. Én idén abbahagyom. Nem fogok ebben dolgozni tovább. Nekem a vendéglátás ennyi volt. Húsz évig csináltam, nem tudom a családomat feláldozni

ennél a mondatnál ő sem bírta könnyek nélkül.

Köszönöm, mert most utoljára még sikerült egy olyan közegbe bekerülnöm, ahol tényleg azt láttam, hogy a nálam fiatalabb generáció azt csinálja, ami a dolguk, ami a szakmájuk. Az, hogy én most így tudtam teljesíteni, azt iszonyúan sajnálom, de legalább azt láttam, hogy van jövője a vendéglátásnak, a korai generációval is.

Máté búcsúját Krausz Gábor sem hagyhatta szó nélkül. „Úgyis visszajössz valamilyen formában, mert ezt nem lehet abbahagyni!”

„Egy utolsó hajrának ez így volt tökéletes ahogy van.” 

tette hozzá Máté, majd kilépett a stúdióból. 

Máté újra elsírta magát meghatódottságában, amikor meghallotta, hogy csapattársai tapsolnak neki (Fotó: Tv2)

Séfek Séfe minden hétköznap 20:00 órakor a TV2-n!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu