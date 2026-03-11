Szívfacsaró pillanatok: kiderült a Séfek Séfe kiesőjének titka – Sírva távozott a műsorból!

A Séfek Séfe 2026 versenyzők nap mint megpróbálják a maximum teljesítményt nyújtani a konyhában, mint a csapatfőzések, mind pedig az egyéni főzések során. A kedd esti adás olyan fordulatot hozott, amelyre nem lehetett felkészülni.

Séfek Séfe: Tischler Petra, Vomberg Frigyes és Krausz Gábor döbbenten hallgatták a kieső utolsó szavait (Fotó: Tv2)

Séfek Séfe kieső: kiderült a titok

A legújabb epizódban a csapat főzés témája a falu volt, ennek megfelelően igazi falusi hangulatot teremtettek a stúdióban és természetesen ehhez kapcsolódó alapanyagokkal is kellett dolgozniuk a versenyzőknek. Kolbász, szalonna és füstölt csülök került a csapatok asztalaira, ahol ínycsiklandó falatok készültek, mindamellett, hogy a feszültséget és a kiélezett helyzeteket ezúttal sem lehetett elkerülni. Krausz Gábor egy ponton Lukaszt például beküldte a hűtőbe, hogy ne zavarja a csapattársait, így az utolsó percekben egy helyben ácsorgott és csendben nézte, ahogy a többiek serényen ténykednek.

Az egyéni főzések során aztán derelyét kellett készíteni, Lukasz azonban ebből is kimaradt, mert büntetésből fokhagymát kellett pucolnia. A végeredmény persze önmagáért beszélt, egy jókora tál megtelt a lecsupaszított fokhagyma szemekkel, ezeket pedig a következő napokon használják majd fel. Nos lehet, hogy ezzel nem is járt egyébként olyan rosszul, az egyszerűnek tűnő derelyék ugyanis alaposan kifogtak a versenyzőkön, a Séfek a kóstolásnál nem szórták két kézzel a dicséreteket. Egyedül Patrik profitált a dologból, aki a szégyenteljes módon elrejtett kitűzőit végül úgy döntött, mégis visszahelyezi a kabátjára.

Az utolsó pillanatokban Sovi, Minh és Máté maradtak a Séfek előtt, akik közül Sovi térhetett vissza elsőként a csapatához, utána pedig egy hajszállal ugyan, de Minh kapta meg a maradás lehetőségét, így Máté esett ki a műsorból.

Kiszáll a vendéglátásból is

Máté a kiesés után megköszönte a lehetőséget és el is sírta magát, nem véletlenül: itt árulta el ugyanis, hogy az ő életében ez történelmi pillanatnak számított:

Most már elárulom. Nekem úgymond ez egy utolsó. Én idén abbahagyom. Nem fogok ebben dolgozni tovább. Nekem a vendéglátás ennyi volt. Húsz évig csináltam, nem tudom a családomat feláldozni

– ennél a mondatnál ő sem bírta könnyek nélkül.

Köszönöm, mert most utoljára még sikerült egy olyan közegbe bekerülnöm, ahol tényleg azt láttam, hogy a nálam fiatalabb generáció azt csinálja, ami a dolguk, ami a szakmájuk. Az, hogy én most így tudtam teljesíteni, azt iszonyúan sajnálom, de legalább azt láttam, hogy van jövője a vendéglátásnak, a korai generációval is.

Máté búcsúját Krausz Gábor sem hagyhatta szó nélkül. „Úgyis visszajössz valamilyen formában, mert ezt nem lehet abbahagyni!”

„Egy utolsó hajrának ez így volt tökéletes ahogy van.”

– tette hozzá Máté, majd kilépett a stúdióból.