Hatalmas erőkkel vonultak a rendőrök az iskolákhoz: gyerekek lelövésével fenyegetőzik egy ember

Zólyom több alapiskolájában is biztonsági ellenőrzést végez a rendőrség azt követően, hogy egy ismeretlen elkövető támadással fenyegetőzött.

rendőr rendőrautó

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A Paraméter információi szerint csütörtök reggel egy zólyomi alapiskolába érkezett egy politikai tartalmú fenyegető e-mail üzenet, ami miatt értesíteni kellett a rendőrséget. Az üzenetben állítólag azzal fenyegetőzött egy ismeretlen személy, hogy lelövi a koalíciós pártok szavazóinak gyerekeit.

A rendőri egységek több iskolához is kiérkeztek, hogy elvégezzék a biztonsági intézkedéseket. A hatóság jelenleg részletesebb információkkal nem szolgálhat.

Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter a közösségi oldalán elítélte a történteket, szerinte minden határt túllép az iskolákkal szembeni fenyegetőzés.

„Legyen szó akár koalíciós vagy ellenzéki politikusok gyerekeiről, a gyerekek elleni támadás gyávaság és az erkölcsiség legalja” – jegyezte meg a belügyminiszter, majd hozzátette, hogy az ilyen tettnek következményei lesznek.