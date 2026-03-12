Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Hatalmas erőkkel vonultak a rendőrök az iskolákhoz: gyerekek lelövésével fenyegetőzik egy ember

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 12:27
Zólyom több iskolájához is kivonultak a rendőrök, mert fenyegető üzenetet kaptak.

Zólyom több alapiskolájában is biztonsági ellenőrzést végez a rendőrség azt követően, hogy egy ismeretlen elkövető támadással fenyegetőzött.

A Paraméter információi szerint csütörtök reggel egy zólyomi alapiskolába érkezett egy politikai tartalmú fenyegető e-mail üzenet, ami miatt értesíteni kellett a rendőrséget. Az üzenetben állítólag azzal fenyegetőzött egy ismeretlen személy, hogy lelövi a koalíciós pártok szavazóinak gyerekeit.

A rendőri egységek több iskolához is kiérkeztek, hogy elvégezzék a biztonsági intézkedéseket. A hatóság jelenleg részletesebb információkkal nem szolgálhat.

Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter a közösségi oldalán elítélte a történteket, szerinte minden határt túllép az iskolákkal szembeni fenyegetőzés.

„Legyen szó akár koalíciós vagy ellenzéki politikusok gyerekeiről, a gyerekek elleni támadás gyávaság és az erkölcsiség legalja” – jegyezte meg a belügyminiszter, majd hozzátette, hogy az ilyen tettnek következményei lesznek.

