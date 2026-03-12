Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk” – rátett egy lapáttal az ukrán altábornagy, ismét megfenyegette Orbán Viktort

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 12:17
ukránorosz-ukrán háborúBarátság kőolajvezetékhrihorij omelcsenkofenyegetés
Hrihorij Omelcsenko újabb halálos fenyegetést küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Újabb fenyegetést küldött Orbán Viktornak Hrihorij Omelcsenko ukrán titkosszolgálati altábornagy. 

 

Úgy fogalmazott:

Kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk.” 

Erre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet. Az ukrán altábornagy azonban itt még nem állt meg. Azzal folytatta, videóüzenetét, hogy

hamarabb ömlik a neo**ci véred a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül”.

Az ukrán férfi azzal indokolta nyílt levelét, hogy állítása szerint a magyar kormányfő megfenyegette a hazáját.

Omelcsenko azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy szerdán már a miniszterelnök családját is megfenyegette. 

Deák videóját azzal zárta, hogyha „neked is eleged van az ukrán zsarolásokból és fenyegetésekből, akkor vasárnap 9 órakor találkozzunk a Margit híd budai hídfőjénél, és vegyünk részt a valaha volt legnagyobb békemeneten”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu