„Kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk” – rátett egy lapáttal az ukrán altábornagy, ismét megfenyegette Orbán Viktort

Újabb fenyegetést küldött Orbán Viktornak Hrihorij Omelcsenko ukrán titkosszolgálati altábornagy.

Úgy fogalmazott:

Kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk.”

Erre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet. Az ukrán altábornagy azonban itt még nem állt meg. Azzal folytatta, videóüzenetét, hogy

hamarabb ömlik a neo**ci véred a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül”.

Az ukrán férfi azzal indokolta nyílt levelét, hogy állítása szerint a magyar kormányfő megfenyegette a hazáját.

Omelcsenko azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy szerdán már a miniszterelnök családját is megfenyegette.

Deák videóját azzal zárta, hogyha „neked is eleged van az ukrán zsarolásokból és fenyegetésekből, akkor vasárnap 9 órakor találkozzunk a Margit híd budai hídfőjénél, és vegyünk részt a valaha volt legnagyobb békemeneten”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: