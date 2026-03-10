Aggódnak a rajongók: újabb ember távozhat a Tankcsapdából

Tavaly márciusban jelentette be a Tankcsapda, hogy távozik addigi gitárosuk, Sidlovics Gábor, avagy Sidi. Ezután sokáig rejtély maradt, ki veszi át a zenész helyét a zenekarban, míg végül hosszas találgatások után a közelmúltban a debreceni banda hivatalosan is bejelentette Sidi utódját, aki nem más lett, mint Vörös Attila. A magyar heavy metal gitáros, az amerikai Nevermore turnégitárosaként, valamint a magyar Leander Rising alapító tagjaként vált ismertté zenei körökben.

Hosszú hónapok, találgatások után a Retro Rádió Bochkor műsorában Laci és Tomi leleplezte a Tankcsapda új gitárosát… Fogadjátok szeretettel Vörös Attilát! A hazai közönség először 2026. március 28-án a Papp László Budapest Sportaréna színpadán láthatja a Tankcsapda hivatalos felállását

– olvasható a Tankcsapda közleményében.

Mindeközben Sidi sem tétlenkedett: a gitáros a minap osztotta meg a hírt, hogy új zenekart alapított.

Örömmel mutatom be nektek a Siddhi zenekart! A név nem a „Sidi” angolosított változata. Persze az áthallás nem véletlen – a Siddhi egy szanszkrit szó. Erről majd még mesélek később. Most viszont jöjjön a lényeg, a csapat

– írta a zenész a közösségi oldalán, leleplezve: ő lesz a banda énekese és gitárosa, mellette basszusgitáron Steklács Miklós „Mikszi bácsi” játszik, a doboknál pedig Horváth Márk „Márk Úr” foglal majd helyet, március 14-én pedig érkezik az első daluk videóklip formájában.

A rajongók ugyan kétségtelenül nagy örömmel fogadták a híreket, azonban sokan aggódni is kezdtek. Steklács Miklóst ugyanis a rockrajongók többsége Mikszi bácsiként ismeri, aki hosszú ideje a Tankcsapda technikai stábjának egyik meghatározó alakja: turnékon, koncerteken, klipekben is feltűnt már, és az évek alatt a rajongók szemében a Tankcsapda részévé vált. Így tehát, amikor kiderült, hogy ő is ott van Sidi új zenekarában, azonnal elindultak a találgatások, a kommentmező pedig gyorsan megtelt az aggódó rajongókkal, akik most attól tartanak, Mikszi bácsi is otthagyta a Tankcsapdát