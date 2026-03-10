Aggódnak a rajongók: újabb ember távozhat a Tankcsapdából

Tavaly márciusban jelentette be a Tankcsapda, hogy távozik addigi gitárosuk, Sidlovics Gábor, avagy Sidi. Ezután sokáig rejtély maradt, ki veszi át a zenész helyét a zenekarban, míg végül hosszas találgatások után a közelmúltban a debreceni banda hivatalosan is bejelentette Sidi utódját, aki nem más lett, mint Vörös Attila. A magyar heavy metal gitáros, az amerikai Nevermore turnégitárosaként, valamint a magyar Leander Rising alapító tagjaként vált ismertté zenei körökben.
Hosszú hónapok, találgatások után a Retro Rádió Bochkor műsorában Laci és Tomi leleplezte a Tankcsapda új gitárosát… Fogadjátok szeretettel Vörös Attilát! A hazai közönség először 2026. március 28-án a Papp László Budapest Sportaréna színpadán láthatja a Tankcsapda hivatalos felállását
– olvasható a Tankcsapda közleményében.
Mindeközben Sidi sem tétlenkedett: a gitáros a minap osztotta meg a hírt, hogy új zenekart alapított.
Örömmel mutatom be nektek a Siddhi zenekart! A név nem a „Sidi” angolosított változata. Persze az áthallás nem véletlen – a Siddhi egy szanszkrit szó. Erről majd még mesélek később. Most viszont jöjjön a lényeg, a csapat
– írta a zenész a közösségi oldalán, leleplezve: ő lesz a banda énekese és gitárosa, mellette basszusgitáron Steklács Miklós „Mikszi bácsi” játszik, a doboknál pedig Horváth Márk „Márk Úr” foglal majd helyet, március 14-én pedig érkezik az első daluk videóklip formájában.
A rajongók ugyan kétségtelenül nagy örömmel fogadták a híreket, azonban sokan aggódni is kezdtek. Steklács Miklóst ugyanis a rockrajongók többsége Mikszi bácsiként ismeri, aki hosszú ideje a Tankcsapda technikai stábjának egyik meghatározó alakja: turnékon, koncerteken, klipekben is feltűnt már, és az évek alatt a rajongók szemében a Tankcsapda részévé vált. Így tehát, amikor kiderült, hogy ő is ott van Sidi új zenekarában, azonnal elindultak a találgatások, a kommentmező pedig gyorsan megtelt az aggódó rajongókkal, akik most attól tartanak, Mikszi bácsi is otthagyta a Tankcsapdát - szúrta ki a Story.
A lap arra is rámutatott, meglehet, a helyzet ennél sokkal egyszerűbb: a zenei világban nem számít ritkaságnak, hogy valaki több projektben is részt vesz egyszerre. Így tehát könnyen elképzelhető, hogy Mikszi bácsi továbbra is a Tankcsapda csapatát erősíti a háttérben, mialatt Sidi új zenekarában basszusgitározik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.