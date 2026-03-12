Új funkciók a Google Dokumentumokban: A Gemininek köszönhetően vége a túlórázásnak!

Érezted már úgy, hogy legszívesebben a falat kapartad volna a végtelen Excel-táblázatoktól vagy a fehéren villogó kurzortól egy üres Google Dokumentum elején? A Google mérnökei biztosan, ezért aztán egy ideje már azon dolgoztak, hogy a cég mesterséges intelligenciája, a Gemini ne csak egy külön ablakban várakozzon, hanem közvetlenül a kezed alá dolgozzon, amikor gyilkos a munkatempó.
Elképzelhető, hogy el kell küldeni egy levelet a főnöknek, de nem találod a szavakat. Vagy egy esküvői meghívót kell megfogalmazni, de a kreativitásod a nullán van.
A Gemini a Google Dokumentumokban immár egy kattintásra elérhető lesz!
Te csak megadod a témát, és pillanatok alatt
Ez a funkció kiküszöböli az alkotói válságot!
Sokan már a "függvény" szótól is verejtékezni kezdenek. A Google Táblázatokban a Gemini leveszi ezt a terhet is a válladról. Nem kell többé bonyolult képleteket tanulni vagy órákig YouTube-on tutorialokat nézni. Csak simán megmondod neki, hogy csináljon egy költségvetést a jövő évi nyaraláshoz és már meg is jelennek a táblázatok, a kategóriák és a számítások, amiket az új asszisztensed, azaz a Gemini pillanatok alatt összedob.
A Google Diák (Slides) felhasználói most végre profi grafikussá válhatnak.
A Gemini a leírásod alapján egyedi képeket generál a prezentációdhoz.
A legnagyobb dobás azonban a Drive-ot érinti, aminek alighanem minden rendetlen felhasználó örülni fog! Ismerős az érzés, amikor tudod, hogy elmentettél egy fájlt, de fogalmad sincs, mi volt a neve? Na, ezt most elfelejtheted! A Gemini átolvassa a dokumentumokat, és egy pillanat alatt összefoglalja a lényeget, vagy kigyűjti a legfontosabb adatokat anélkül, hogy meg kellene nyitni a fájlokat.
A Gemini immár nem csak egy szoftver, hanem egy igazi időgép. Megspórolja nekünk a monoton munkaperceket, így gördülékenyebbé téve a napi teendők elvégzését. Az összes új funkció március 10-e óta már elérhető a béta verzióban. Hivatalosan pedig először a Google AI Ultra és Pro előfizetői számára állnak majd rendelkezésre a Google Docs új funkciói.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.