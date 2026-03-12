Új funkciók a Google Dokumentumokban: A Gemininek köszönhetően vége a túlórázásnak!

Érezted már úgy, hogy legszívesebben a falat kapartad volna a végtelen Excel-táblázatoktól vagy a fehéren villogó kurzortól egy üres Google Dokumentum elején? A Google mérnökei biztosan, ezért aztán egy ideje már azon dolgoztak, hogy a cég mesterséges intelligenciája, a Gemini ne csak egy külön ablakban várakozzon, hanem közvetlenül a kezed alá dolgozzon, amikor gyilkos a munkatempó.

A Gemininek köszönhetően hamarosan egy személyi asszisztens lesz a segítségünkre, ha a Google Dokumentumokban dolgozunk. Fotó: Czapp Árpád / Pexels (illusztráció)

A Gemini lesz az új privát asszisztensed!

Elképzelhető, hogy el kell küldeni egy levelet a főnöknek, de nem találod a szavakat. Vagy egy esküvői meghívót kell megfogalmazni, de a kreativitásod a nullán van.

A Gemini a Google Dokumentumokban immár egy kattintásra elérhető lesz!

Te csak megadod a témát, és pillanatok alatt

profi vázlatot,

kész cikket vagy akár

egy megható verset is generál neked.

Ez a funkció kiküszöböli az alkotói válságot!

A Google Dokumentumok felhasználói élménye hamarosan óriásit fog változni! Fotó: Firmbee.com / Pexels (illusztráció)

Táblázatok: A matekfóbia gyógyítható

Sokan már a "függvény" szótól is verejtékezni kezdenek. A Google Táblázatokban a Gemini leveszi ezt a terhet is a válladról. Nem kell többé bonyolult képleteket tanulni vagy órákig YouTube-on tutorialokat nézni. Csak simán megmondod neki, hogy csináljon egy költségvetést a jövő évi nyaraláshoz és már meg is jelennek a táblázatok, a kategóriák és a számítások, amiket az új asszisztensed, azaz a Gemini pillanatok alatt összedob.

Google Diák és Drive

A Google Diák (Slides) felhasználói most végre profi grafikussá válhatnak.

A Gemini a leírásod alapján egyedi képeket generál a prezentációdhoz.

A legnagyobb dobás azonban a Drive-ot érinti, aminek alighanem minden rendetlen felhasználó örülni fog! Ismerős az érzés, amikor tudod, hogy elmentettél egy fájlt, de fogalmad sincs, mi volt a neve? Na, ezt most elfelejtheted! A Gemini átolvassa a dokumentumokat, és egy pillanat alatt összefoglalja a lényeget, vagy kigyűjti a legfontosabb adatokat anélkül, hogy meg kellene nyitni a fájlokat.

A Gemini immár nem csak egy szoftver, hanem egy igazi időgép. Megspórolja nekünk a monoton munkaperceket, így gördülékenyebbé téve a napi teendők elvégzését. Az összes új funkció március 10-e óta már elérhető a béta verzióban. Hivatalosan pedig először a Google AI Ultra és Pro előfizetői számára állnak majd rendelkezésre a Google Docs új funkciói.