Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nincs kerted? Így nevelj levendulát cserépben a lakásban

levendula
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 12:45
cserépgondozásaültetés
A levendula nem csak kertbe való. A cserépben is szépen fejlődik, sőt: erkélyen, teraszon sokszor könnyebb is kordában tartani. Pár alapelvet kell csak betartanod és a cserepes levendula nálad is könnyen virágozhat akár a panelben is. Mutatjuk, hogy csináld!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A növény, amit sokan szeretnek, mégis kevesen mernek bevállalni cserépben. Pedig nem nagy ördöngösség, ha megértjük, mire van szüksége, nálunk is jól fogja érezni magát még a cserepes levendula is. 

Egy nő cserepes levendula ültetés közben az erkélyen.
Nincs kerted? Így nevelj levendulát cserépben a lakásban. Fotó: larisa Stefanjuk /  Shutterstock 
  • A levendula cserépben is jól érzi magát, ha sok napfényt kap.
  • Jó vízelvezetésű föld és visszafogott öntözés a kulcs.
  • Időnkénti metszéssel formás és virágzó marad.

Cserepes levendula – így érzi jól magát az erkélyen  

Miért jó választás a levendula cserépben?

Egyrészt azért, mert nem igényel napi szintű figyelmet, másrészt igazán finom sütiket is készíthetsz belőle. Szereti a fényt, amit egy napos erkély bőven tud biztosítani számára. A levendula cserépben könnyen mozgatható: ha túl erős a szél, odébb tesszük, ha jön a hideg, védettebb helyre kerül. Ez a rugalmasság kertben ritkán adatik meg.

Hova tedd, és mibe ültesd?

A levendula akkor működik jól, ha sok napfényt kap. Napi 6–8 óra ideális, árnyékban nem igazán hozza a formáját. A cserépnél nem a dizájn a lényeg, hanem a vízelvezetés: legyen az alján lyuk, különben a gyökerek gyorsan megsínylik.

A föld legyen laza, jó vízáteresztő. Egy sima virágföld önmagában általában túl tömör, érdemes homokkal vagy perlittel lazítani. Nem kell túlgondolni, a lényeg, hogy ne álljon meg benne a víz.

Levendula öntözése: a kevesebb több

Ez az a pont, ahol a legtöbbször elvérzik a levendula gondozás. Ez pedig a túlöntözés.

A levendula inkább bírja a szárazságot, mint a folyamatos nedvességet. Akkor locsold meg, amikor a föld felső rétege már száraz. Nem baj, ha néha „elfelejted” – sőt.

A cserép miatt nyáron persze gyakrabban kell öntözni, de a napi locsolás ritkán indokolt.

Cserepes levendula.
A levendula cserépben is jól érzi magát, ha sok napfényt kap. Fotó: Manolines /  Shutterstock 

Levendula metszése és formája 

Felejtsd el a precizitást. A levendulát nem kell centire pontosan metszeni. Virágzás után egy visszavágás bőven elég ahhoz, hogy bokros maradjon, és ne nyúljon felkopaszodva minden irányba. Tavasszal még egyszer érdemes formába hozni, de a fás részig azért ne vágd le.

Mi legyen télen a cserepes levendulával?

A cserepes növény érzékenyebb a fagyra, mint a kerti. Ha keményebb tél jön, jobb védett helyre tenni: fal mellé, lépcsőházba, világos, hűvös helyiségbe. Ilyenkor alig igényel vizet, csak annyit, hogy ne száradjon ki teljesen a földje.

A levendula cserépben nem problémás növény. Napos hely, jó vízelvezetés, visszafogott öntözés – és nagyjából ennyi. Ha nincs időd egy problémásabb növényre, a levendula kifejezetten jó választás. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a levendula gondozásáról:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu