Nincs kerted? Így nevelj levendulát cserépben a lakásban

A növény, amit sokan szeretnek, mégis kevesen mernek bevállalni cserépben. Pedig nem nagy ördöngösség, ha megértjük, mire van szüksége, nálunk is jól fogja érezni magát még a cserepes levendula is.
Egyrészt azért, mert nem igényel napi szintű figyelmet, másrészt igazán finom sütiket is készíthetsz belőle. Szereti a fényt, amit egy napos erkély bőven tud biztosítani számára. A levendula cserépben könnyen mozgatható: ha túl erős a szél, odébb tesszük, ha jön a hideg, védettebb helyre kerül. Ez a rugalmasság kertben ritkán adatik meg.
A levendula akkor működik jól, ha sok napfényt kap. Napi 6–8 óra ideális, árnyékban nem igazán hozza a formáját. A cserépnél nem a dizájn a lényeg, hanem a vízelvezetés: legyen az alján lyuk, különben a gyökerek gyorsan megsínylik.
A föld legyen laza, jó vízáteresztő. Egy sima virágföld önmagában általában túl tömör, érdemes homokkal vagy perlittel lazítani. Nem kell túlgondolni, a lényeg, hogy ne álljon meg benne a víz.
Ez az a pont, ahol a legtöbbször elvérzik a levendula gondozás. Ez pedig a túlöntözés.
A levendula inkább bírja a szárazságot, mint a folyamatos nedvességet. Akkor locsold meg, amikor a föld felső rétege már száraz. Nem baj, ha néha „elfelejted” – sőt.
A cserép miatt nyáron persze gyakrabban kell öntözni, de a napi locsolás ritkán indokolt.
Felejtsd el a precizitást. A levendulát nem kell centire pontosan metszeni. Virágzás után egy visszavágás bőven elég ahhoz, hogy bokros maradjon, és ne nyúljon felkopaszodva minden irányba. Tavasszal még egyszer érdemes formába hozni, de a fás részig azért ne vágd le.
A cserepes növény érzékenyebb a fagyra, mint a kerti. Ha keményebb tél jön, jobb védett helyre tenni: fal mellé, lépcsőházba, világos, hűvös helyiségbe. Ilyenkor alig igényel vizet, csak annyit, hogy ne száradjon ki teljesen a földje.
A levendula cserépben nem problémás növény. Napos hely, jó vízelvezetés, visszafogott öntözés – és nagyjából ennyi. Ha nincs időd egy problémásabb növényre, a levendula kifejezetten jó választás.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a levendula gondozásáról:
