Hormonális gondokkal küzdött: így adott le 20 kilót Zoltán Erika

Zoltán Erika szerint vannak olyan hormonális változások, nőknél, férfiaknál egyaránt, amelyek miatt képtelenség lefogyni. Tapasztalatból tudja, hiszen neki is volt olyan időszaka, amikor hiába próbált ki bármit, nem működött. Zoltán Erika fogyása fontos üzenettel bír, hogy ne ítélkezzünk mások felett, mert nem ismerjük a másik ember történetét.

Zoltán Erika fogyása előtt is igazi díva volt, de a diéta még egy kis extra lendületet adott neki.

Így kezdődött minden

Zoltán Erika kislányként kifejezetten vékony, zörgő csontú lány volt. Állandóan aggódtak a környezetében, hogy valami gond lehet vele, vagy az anyukája nem eteti megfelelően.

– Egyébként valóban keveset ettem, és az a kevés is édesség volt – árulja el. – Egészen addig voltam ilyen sovány, míg életem első hormonháborúja be nem következett, ráadásul egy rettentő stresszes helyzetben ért a dolog. Apukám az NSZK-ban élt, 12 évesen kimentem hozzá látogatóba, úgy, hogy ötévesen láttam utoljára. Baromi nagy izgalom volt bennem. Azt sem tudtam gyakorlatilag, hogy kihez megyek. Ez a hetvenes évek közepe felé történt, volt ott minden, ami itthon nem. Rengeteg csokit, mogyorókrémet, banánt tömtem magamba, amiket azelőtt csak a mesékben és filmekben láttam. Közben pedig megtörtént ez a hormonális változás, vagyis megjött az első menstruációm, amivel még inkább nem tudtam mit kezdeni. Ott voltam egy idegen férfivel és vele kellett megbeszélnem. Amikor nyár végén hazajöttem, anyukám összecsapta a kezét, és döbbenve nézett, hogy mit csináltak velem, mert közel tíz kilót felszedtem.

Zoltán Erika fogyása: Örök háború a kilókkal

Tizenéves kora óta az élete része az, hogy odafigyel a súlyára, hogy időnként fogyókúrázik, hogy néha kevesebbet eszik.

– Anyukám üzemi nővér volt, így sok dologban tudott segíteni – meséli. – Lemondtam az édességfalásról, és megpróbáltam normálisabban étkezni, beléptek az életembe a gyümölcsök, zöldségek, amiket korábban elutasítottam. A klasszikus tinédzserkorral együtt megjelent nálam is a hiúság, innentől kezdve nem volt szükség rá, hogy bárki is szóljon, hogy nézek ki. Hiszen már nekem is fontos volt, hogy mit látok a tükörben.

Az én életem azóta egy örök háború a kilók ellen, néha nyerek, néha vesztek csatákat.

Az egy-két plusz-mínusszal egész jól menedzseltem a súlyom egészen a terhességemig. A hetedik hónapban jártam, amikor még csak plusz nyolc kilónál tartottam, amire iszonyú büszke voltam. Majd az utolsó két hónapban elszaladt a ló: hiába voltam napi kapcsolatban a nagyon nagy tudású nőgyógyászommal, 27 kiló plusszal mentem szülni. Jó két évembe telt, mire le tudtam fogyni, bár a szülés előtti súlyomhoz képest rajtam maradt egy kis felesleg, de elfogadtam, hogy 36 évesen rendben van ez így.