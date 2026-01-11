Hormonális gondokkal küzdött: így adott le 20 kilót Zoltán Erika

Zoltán Erika szerint vannak olyan hormonális változások, nőknél, férfiaknál egyaránt, amelyek miatt képtelenség lefogyni. Tapasztalatból tudja, hiszen neki is volt olyan időszaka, amikor hiába próbált ki bármit, nem működött. Zoltán Erika fogyása fontos üzenettel bír, hogy ne ítélkezzünk mások felett, mert nem ismerjük a másik ember történetét.
Zoltán Erika kislányként kifejezetten vékony, zörgő csontú lány volt. Állandóan aggódtak a környezetében, hogy valami gond lehet vele, vagy az anyukája nem eteti megfelelően.
– Egyébként valóban keveset ettem, és az a kevés is édesség volt – árulja el. – Egészen addig voltam ilyen sovány, míg életem első hormonháborúja be nem következett, ráadásul egy rettentő stresszes helyzetben ért a dolog. Apukám az NSZK-ban élt, 12 évesen kimentem hozzá látogatóba, úgy, hogy ötévesen láttam utoljára. Baromi nagy izgalom volt bennem. Azt sem tudtam gyakorlatilag, hogy kihez megyek. Ez a hetvenes évek közepe felé történt, volt ott minden, ami itthon nem. Rengeteg csokit, mogyorókrémet, banánt tömtem magamba, amiket azelőtt csak a mesékben és filmekben láttam. Közben pedig megtörtént ez a hormonális változás, vagyis megjött az első menstruációm, amivel még inkább nem tudtam mit kezdeni. Ott voltam egy idegen férfivel és vele kellett megbeszélnem. Amikor nyár végén hazajöttem, anyukám összecsapta a kezét, és döbbenve nézett, hogy mit csináltak velem, mert közel tíz kilót felszedtem.
Tizenéves kora óta az élete része az, hogy odafigyel a súlyára, hogy időnként fogyókúrázik, hogy néha kevesebbet eszik.
– Anyukám üzemi nővér volt, így sok dologban tudott segíteni – meséli. – Lemondtam az édességfalásról, és megpróbáltam normálisabban étkezni, beléptek az életembe a gyümölcsök, zöldségek, amiket korábban elutasítottam. A klasszikus tinédzserkorral együtt megjelent nálam is a hiúság, innentől kezdve nem volt szükség rá, hogy bárki is szóljon, hogy nézek ki. Hiszen már nekem is fontos volt, hogy mit látok a tükörben.
Az én életem azóta egy örök háború a kilók ellen, néha nyerek, néha vesztek csatákat.
Az egy-két plusz-mínusszal egész jól menedzseltem a súlyom egészen a terhességemig. A hetedik hónapban jártam, amikor még csak plusz nyolc kilónál tartottam, amire iszonyú büszke voltam. Majd az utolsó két hónapban elszaladt a ló: hiába voltam napi kapcsolatban a nagyon nagy tudású nőgyógyászommal, 27 kiló plusszal mentem szülni. Jó két évembe telt, mire le tudtam fogyni, bár a szülés előtti súlyomhoz képest rajtam maradt egy kis felesleg, de elfogadtam, hogy 36 évesen rendben van ez így.
Erikát a következő hormonális változás, a klimax is megviselte.
– Korán beköszöntött, és összességében egy 12 éves tortúra volt, ami alatt többször teljesen kifordultam magamból – vallja be. – Minden létező diétát, fogyókúrát, étrendet kipróbáltam ebben az időszakban. A legnevetségesebb példa az volt, amikor egy 2 hetes léböjtöt plusz négy kilóval zártam. A pandémia kezdetén tovább súlyosbodott a helyzet, miután egyszer a szárítógép fölé hajolva beállt a derekam, a meglévő két gerincsérvem mellé. Annyira szörnyű állapotba kerültem, hogy muszáj volt szteroidos kezelést kapnom, pedig tudtam, hogy sok rossz mellékhatása van. Akkor jött az áttörés, miután lecsengett végre a klimax. Varázsütésre elkezdtek működni a dolgok, csodaszámba menően.
Egyszer csak azt vettem észre, hogy már beleférek egy olyan nadrágba, amibe addig nem. Az ember ilyenkor lendületet kap, elkezdtem még jobban odafigyelni. Majd 2021-ben indult be a fogyás, két év múlva mínusz 15 kilónál jártam, most pedig már mínusz 20-nál.
Úgy látszik, a hatodik X utáni időszaknak is vannak kellemes részei, mert visszakaptam önmagam, újra a saját bőrömben élhetek!
Hiába ért véget a menopauza, az életmódjára ugyanúgy oda kell figyelnie ahhoz, hogy tartsa a formáját.
– A maroknál is kevesebb adagokat fogyasztok, amiket amúgy a cukorbetegeknek tanácsolnak – árulja el. – Tudom, mert Robi, a férjem hosszú ideje cukorbeteg, neki is oda kell figyelnie erre. A mi életünknek fontos része lett egy új fajta szemlélet.
Nagyon ritkán fogyasztok tejterméket, szeretem a csirkemellet, pulykamellet, de sokszor van marhahús is, és rengeteg zöldség. Ha hideget eszünk, sokkal nagyobb adag a zöldség, mint mondjuk a kenyér.
Nagyon szeretem, ha jönnek hozzánk barátok vendégségbe, imádok sütni-főzni, állítólag jól is csinálom. Imádom az ízeket, a mindenféle finomságokat. Ők már tudják, hogy én csak akkor ülök le, ha már mindenki jól lakott, mert már elteltem az illatokkal és már nincs szükségem nagy mennyiségekre. A sport pedig mindig része az életemnek a tánc miatt. Ráadásul a lányom már négy éve személyi edző, van egy kis saját edzőterme, ahova én is rendszeresen járok.
Erika rengeteg negatív megjegyzést kapott a külsejére, amik sokszor bántották. Időbe telt, mire megtanulta kezelni a helyzetet.
– Jó, ha az embernek van egy biztos háttere, ami nálam a család és a barátok – meséli. – Nekem nagy segítség volt ez, amikor magamat ostoroztam, és azt mondogattam, hogy borzasztó, ahogy kinézek. Mindig jött egy jó szó Robitól vagy a kislányomtól. A férjemtől elfogadom a véleményt, még akkor is, ha nem tetszik. Mi szinte állandóan együtt vagyunk, mert együtt is dolgozunk. Mindig azt mondta: „igen kicsim, egy picit gömbölyűbb vagy, de én úgy szeretlek, ahogy vagy, olyan, mintha egy picit felfújtak volna, de ugyanolyan cuki vagy”. Az is sokat adott, hogy közben ugyanúgy koncerteztem, jártam az országot és a plusz kilóimmal együtt is szerettek. Személyesen tapasztaltam az emberek tiszteletét, szeretetét, ami segített abban, hogy megrázzam magam és azt mondjam, nem számít, hogy mit írnak rólam az interneten – árulta el a Fanny magazinnak Zoltán Erika.
Hozzávalók: 1 szép nagy pulykamell, 30-40 dkg szeletelt bacon, 4-5 gerezd fokhagyma, só, pulykasült fűszerkeverék
Elkészítés: a hártyáitól megtisztított, megmosott pulykamellet minél több helyen, éles kés hegyével „kilyukasztjuk”. A lyukakat megtömjük vékony szelet fokhagymával. Amikor már alaposan megtűzdeltük a mellet, megszórjuk egy kis sóval és pulykasült fűszer keverékkel. A hús tetejét beterítjük a szeletelt bacon szalonnával, majd az egészet betesszük egy olajozott tepsibe. Ráöntünk egy pohár vizet, lefedjük és 200 fokon sütni kezdjük. Kb.20 perc elteltével levesszük a tetejét és a sült hús szaftjával meglocsoljuk a húst. A hőfokot 160 fokra tekerjük és lassan még kb. 40 percig sütjük. Én mindig locsolgatom kb. 10 percenkét és kb. 30 perc elteltével hús villával megszúrogatom, hogy tudjam mikor sült át teljesen az egész darab pulykamell. Még ízletesebb lesz a sült hús szaftja, ha a tepsibe beledobunk egy-két fej vöröshagymát, egy sárga paprikát, egy kettévágott paradicsomot és négy-öt gerezd fokhagymát. Ezeket a sült elkészülte után természetesen kivesszük és a sült hús szaftját ezek nélkül használjuk.
Hozzávalók: 1 nagy fej vörös káposzta, 1 nagy fej vöröshagyma, babérlevél, 1 evőkanál kristálycukor, 1-2 kanál ecet (10 % -os), só, bors, fokhagyma.
Elkészítés: a káposztát vastagabb csíkokra vágjuk. Mi így szeretjük, de természetesen, aki a puhábbra párolt káposztát szereti, vágja vékony csíkokra. A hagymát apró kockára vágjuk és olíva olajon (nem extra szűz) megpároljuk. Rátesszük a csíkokra vágott káposztát, meglocsoljuk egy kis vízzel és sóval borssal, a fokhagyma présen kinyomott fokhagymával, egy-két kanál ecettel és egy evőkanál barna cukorral ízesítjük. Fedő alatt lassú tűzön pároljuk, amíg a káposzta megpuhul. A család nálunk szereti, ha egy picit ropogós marad. Ha a párolás közben elfőtt a víz, mindig pótolni kell. Amikor készre párolódott, még lehet ízesíteni egy kis ecettel és cukorral ízlés szerint.
Hozzávalók: 1 kg pulyka darált hús (50% mell és 50 % comb keverve), 4 szelet toast kenyér, 1 tojás, 2 fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, só, bors, őrölt piros paprika, szárított petrezselyem.
Elkészítés: a hagymát nagyon apróra felkockázzuk és ez kis olíván puhára dinszteljük. Egy mély keverőtálba az összes hozzávalót elkeverjük, a húst a dinsztelt hagymát az olajjal együtt, a fokhagymát belenyomjuk és beletesszük a tojást, a vízbe áztatott és kicsavart kenyeret és ízlés szerint a fűszereket. Kézi robotgéppel jó alaposan összedolgozzuk, hogy a kenyér ne maradjon sehol darabos. Ezután vizes kézzel apró golyókat formázunk és meghempergetjük zsemlemorzsában. Forró olajban pirosra sütjük.
