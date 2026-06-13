Škoda Elroq 85 teszt – A családbarát SUV, amely méltó társ az utakon

A cseh gyártó modelljeit évtizedek óta a bőséges helykínálat, az átgondolt, praktikus részletek és az a bizonyos „Simply Clever” szemlélet tette népszerűvé az autósok körében. A Škoda Elroq 85 ezt a jól ismert filozófiát ülteti át az elektromos korszakba: megőrizve mindazt, amiért a márkát szeretjük, miközben modern technológiával, csendes működéssel és a mindennapokban is jól használható elektromos hajtással mutatja meg, milyen lehet a jövő családi autója.

Škoda Elroq 85 teszt: az autó, amely kinézetre, érzésre és vezetési élményre egy kis Skoda Enyaq-ra hasonlít.

Fotó: Antalfi Krisztina

A Škoda Elroq 85 nagy akkumulátorral és akár több mint 500 kilométeres hatótávval hódít.

Modern belső tér, tágas utastér és okos Simply Clever megoldások teszik igazán szerethetővé.

A 286 lóerős hátsókerék-hajtás egyszerre kínál lendületes vezetést és nyugodt utazást a mindennapokban.

Škoda Elroq 85 teszt: milyen egy tisztán elektromos SUV?

Az elektromos korszakban azonban már nem elég csak praktikusnak lenni. Kell a modern technika, a megfelelő hatótáv, a gyors töltés és az a fajta karakter, amely miatt egy autóra nem pusztán közlekedési eszközként tekintünk. Erre érkezett válaszként a Škoda Elroq, amely a márka első, teljesen új Modern Solid formanyelv szerint megrajzolt modellje. Az Elroq 85 pedig a kínálat egyik legérdekesebb változata: nagy akkumulátorral, 286 lóerővel és olyan hatótávval, amely már a hosszabb utaknál sem kényszerít folyamatos kompromisszumokra.

Jöhet egy kis múltidézés?

Az Elroq neve sem véletlen választás. Az „El” az elektromos hajtásra utal, míg a „roq” végződés a Škoda SUV-családjába illeszti, ahol korábban már olyan modelleket ismertünk meg, mint a Karoq vagy a Kodiaq. A modell a Volkswagen-csoport MEB platformjára épül, ugyanarra az alapra, amelyet az Enyaq is használ, de az Elroq kompaktabb méretben kínálja a villanyos technológiát.

A 4488 milliméteres hosszával közel 16 centiméterrel rövidebb nagytestvérénél, miközben a 2765 milliméteres tengelytáv gondoskodik arról, hogy belül továbbra is igazi Škoda maradjon. Fontos szerepe van a márka történetében is, hiszen az Elroq mutatja be elsőként azt az új arculatot, amely a következő évek Škoda modelljeit meghatározza majd.

Külcsín: visszafogott forma, modern részletek

Az Elroq első ránézésre is más, mint amit korábban megszoktunk a márkától. A hagyományos hűtőrács eltűnt, helyét a Tech-Deck Face nevű fekete panel vette át, amely elegánsan rejti el a vezetéstámogató rendszerek érzékelőit. A keskeny nappali menetfények és az alattuk elhelyezett LED-es fényszórók modernebb, határozottabb arcot adnak az autónak. Nem agresszív, de sokkal karakteresebb, mint a korábbi Škodák.