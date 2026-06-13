Škoda Elroq 85 teszt – A családbarát SUV, amely méltó társ az utakon

A cseh gyártó modelljeit évtizedek óta a bőséges helykínálat, az átgondolt, praktikus részletek és az a bizonyos „Simply Clever” szemlélet tette népszerűvé az autósok körében. A Škoda Elroq 85 ezt a jól ismert filozófiát ülteti át az elektromos korszakba: megőrizve mindazt, amiért a márkát szeretjük, miközben modern technológiával, csendes működéssel és a mindennapokban is jól használható elektromos hajtással mutatja meg, milyen lehet a jövő családi autója.
Az elektromos korszakban azonban már nem elég csak praktikusnak lenni. Kell a modern technika, a megfelelő hatótáv, a gyors töltés és az a fajta karakter, amely miatt egy autóra nem pusztán közlekedési eszközként tekintünk. Erre érkezett válaszként a Škoda Elroq, amely a márka első, teljesen új Modern Solid formanyelv szerint megrajzolt modellje. Az Elroq 85 pedig a kínálat egyik legérdekesebb változata: nagy akkumulátorral, 286 lóerővel és olyan hatótávval, amely már a hosszabb utaknál sem kényszerít folyamatos kompromisszumokra.
Az Elroq neve sem véletlen választás. Az „El” az elektromos hajtásra utal, míg a „roq” végződés a Škoda SUV-családjába illeszti, ahol korábban már olyan modelleket ismertünk meg, mint a Karoq vagy a Kodiaq. A modell a Volkswagen-csoport MEB platformjára épül, ugyanarra az alapra, amelyet az Enyaq is használ, de az Elroq kompaktabb méretben kínálja a villanyos technológiát.
A 4488 milliméteres hosszával közel 16 centiméterrel rövidebb nagytestvérénél, miközben a 2765 milliméteres tengelytáv gondoskodik arról, hogy belül továbbra is igazi Škoda maradjon. Fontos szerepe van a márka történetében is, hiszen az Elroq mutatja be elsőként azt az új arculatot, amely a következő évek Škoda modelljeit meghatározza majd.
Az Elroq első ránézésre is más, mint amit korábban megszoktunk a márkától. A hagyományos hűtőrács eltűnt, helyét a Tech-Deck Face nevű fekete panel vette át, amely elegánsan rejti el a vezetéstámogató rendszerek érzékelőit. A keskeny nappali menetfények és az alattuk elhelyezett LED-es fényszórók modernebb, határozottabb arcot adnak az autónak. Nem agresszív, de sokkal karakteresebb, mint a korábbi Škodák.
Oldalról megmaradt az SUV-kra jellemző masszív kiállás: rövid túlnyúlások, határozott vállvonal és szépen kidolgozott részletek jellemzik. A nagyméretű könnyűfém keréktárcsák pedig különösen jól állnak az Elroqnak, mert megtörik azt az előítéletet, hogy egy praktikus családi autónak feltétlenül visszafogottnak kell lennie.
Hátul az új Škoda felirat, a letisztult lámpák és az egyszerűbb vonalak folytatják a Modern Solid irányt. Az Elroq nem akar divatkiegészítő lenni, de sikerült olyan megjelenést adni neki, amely mellett már nem sétálunk el szó nélkül.
Az utastérben érezhető igazán, hogy a Škoda nem felejtette el, miért választják sokan a modelljeit. A modern technika mellett a használhatóság maradt a középpontban. A vezető előtt egy kompakt digitális műszeregység található, középen pedig egy 13 colos érintőképernyő uralja a műszerfalat. A rendszer gyors, átlátható, és szerencsére az autó nem akar minden egyszerű műveletet feleslegesen bonyolulttá tenni.
A belső tér egyik érdekessége, hogy a Škoda több fenntartható anyagot is alkalmaz. Az újrahasznosított szövetek és modern kárpitok kellemesebb, otthonosabb hangulatot adnak, mint amit sok steril elektromos modellben tapasztalunk. A praktikum természetesen maradt: tárolóhelyekből nincs hiány, az utasoknak bőséges hely jut, a csomagtartó pedig alaphelyzetben 470 literes, amely az ülések ledöntésével 1580 literre bővíthető.
Az Elroq 85 esetében a számok már önmagukban is figyelemre méltók. A hátsó tengelyre épített villanymotor 210 kW, vagyis 286 lóerő teljesítményt ad le, mellé pedig 545 Nm maximális nyomaték társul.
A hajtás a hátsó kerekekre érkezik, ami nemcsak jobb fordulékonyságot, hanem kellemesebb vezetési karaktert is ad az autónak. A 77 kWh nettó kapacitású akkumulátorral az Elroq 85 a WLTP szerint akár közel 580 kilométer megtételére is képes. A 175 kW-os DC gyorstöltésnek köszönhetően ideális körülmények között a 10–80 százalékos töltés körülbelül 28 percet vesz igénybe.
Az Elroq 85 egyik legnagyobb meglepetése, hogy a 286 lóerő ellenére sem akar sportautót játszani. Persze a 6,6 másodperces 0–100 km/h-s gyorsulás bőven elegendő ahhoz, hogy egy előzés vagy autópályás besorolás gond nélkül menjen, de az autó igazi erőssége nem ez. A csend, a stabilitás és a kiszámíthatóság sokkal jobban illik hozzá. Az akkumulátor alacsony elhelyezése miatt a súlypont kedvező, így a magasabb építés ellenére magabiztosan mozog.
A futómű inkább komfortos hangolású, ami jól passzol az autó karakteréhez. Az Elroq nem fáraszt, hanem leveszi a terhet a vezetőről, és hosszabb úton pontosan ezt várjuk egy ilyen autótól.
A Škoda Elroq 85 legnagyobb erőssége, hogy nem próbál valami teljesen mást mutatni csak azért, mert elektromos. Megmaradt annak, amitől egy Škoda sikeres: praktikusnak, átgondoltnak és könnyen kezelhetőnek. Közben viszont megkapta azt a technikát, amelyre ma már szükség van: erős hajtás, nagy akkumulátor, gyors töltés és komoly hatótáv. Nem bizonygatja hangosan, hogy megérkezett a jövő. Egyszerűen csak megmutatja, hogy az újítások akkor működnek igazán jól, ha a hétköznapokban is használhatóak maradnak.
Ha tetszik a Škoda Elroq 85, ezt a videót is nézd meg:
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