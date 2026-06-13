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Škoda Elroq 85 teszt – A családbarát SUV, amely méltó társ az utakon

Škoda Elroq 85 teszt – A családbarát SUV, amely méltó társ az utakon

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 09:45
menetpróbaSkoda ElroqSkoda
A villanyautók világa sok szempontból hasonlít az olimpiai sportolókéhoz: vannak, akik villámgyorsan kilőnek a rajtnál, de hamar elfáradnak, míg mások egyenletes tempót tartanak, és végigmennek a távon. Az elmúlt tesztidőszak tapasztalatai alapján a Škoda Elroq az utóbbi kategóriába tartozik. De lássuk, mit tud a csehek kompakt, tisztán elektromos SUV-ja!
Antalfi Krisztina
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A cseh gyártó modelljeit évtizedek óta a bőséges helykínálat, az átgondolt, praktikus részletek és az a bizonyos „Simply Clever” szemlélet tette népszerűvé az autósok körében. A Škoda Elroq 85 ezt a jól ismert filozófiát ülteti át az elektromos korszakba: megőrizve mindazt, amiért a márkát szeretjük, miközben modern technológiával, csendes működéssel és a mindennapokban is jól használható elektromos hajtással mutatja meg, milyen lehet a jövő családi autója.

Škoda Elroq 85 teszt: egy közeki fotó az autóról.
Škoda Elroq 85 teszt: az autó, amely kinézetre, érzésre és vezetési élményre egy kis Skoda Enyaq-ra hasonlít.
Fotó: Antalfi Krisztina
  • A Škoda Elroq 85 nagy akkumulátorral és akár több mint 500 kilométeres hatótávval hódít.
  • Modern belső tér, tágas utastér és okos Simply Clever megoldások teszik igazán szerethetővé.
  • A 286 lóerős hátsókerék-hajtás egyszerre kínál lendületes vezetést és nyugodt utazást a mindennapokban.

Škoda Elroq 85 teszt: milyen egy tisztán elektromos SUV?

Az elektromos korszakban azonban már nem elég csak praktikusnak lenni. Kell a modern technika, a megfelelő hatótáv, a gyors töltés és az a fajta karakter, amely miatt egy autóra nem pusztán közlekedési eszközként tekintünk. Erre érkezett válaszként a Škoda Elroq, amely a márka első, teljesen új Modern Solid formanyelv szerint megrajzolt modellje. Az Elroq 85 pedig a kínálat egyik legérdekesebb változata: nagy akkumulátorral, 286 lóerővel és olyan hatótávval, amely már a hosszabb utaknál sem kényszerít folyamatos kompromisszumokra.

Jöhet egy kis múltidézés?

Az Elroq neve sem véletlen választás. Az „El” az elektromos hajtásra utal, míg a „roq” végződés a Škoda SUV-családjába illeszti, ahol korábban már olyan modelleket ismertünk meg, mint a Karoq vagy a Kodiaq. A modell a Volkswagen-csoport MEB platformjára épül, ugyanarra az alapra, amelyet az Enyaq is használ, de az Elroq kompaktabb méretben kínálja a villanyos technológiát.

A 4488 milliméteres hosszával közel 16 centiméterrel rövidebb nagytestvérénél, miközben a 2765 milliméteres tengelytáv gondoskodik arról, hogy belül továbbra is igazi Škoda maradjon. Fontos szerepe van a márka történetében is, hiszen az Elroq mutatja be elsőként azt az új arculatot, amely a következő évek Škoda modelljeit meghatározza majd.

Külcsín: visszafogott forma, modern részletek

Az Elroq első ránézésre is más, mint amit korábban megszoktunk a márkától. A hagyományos hűtőrács eltűnt, helyét a Tech-Deck Face nevű fekete panel vette át, amely elegánsan rejti el a vezetéstámogató rendszerek érzékelőit. A keskeny nappali menetfények és az alattuk elhelyezett LED-es fényszórók modernebb, határozottabb arcot adnak az autónak. Nem agresszív, de sokkal karakteresebb, mint a korábbi Škodák.

Oldalról megmaradt az SUV-kra jellemző masszív kiállás: rövid túlnyúlások, határozott vállvonal és szépen kidolgozott részletek jellemzik. A nagyméretű könnyűfém keréktárcsák pedig különösen jól állnak az Elroqnak, mert megtörik azt az előítéletet, hogy egy praktikus családi autónak feltétlenül visszafogottnak kell lennie.

Škoda Elroq 85 teszt: egy fotó az autóról a naplementében.
Az Elroq elsőként viseli a Škoda új Modern Solid formanyelvét: Tech-Deck Face orr-rész és a határozott vonalak.
Fotó: Antalfi Krisztina

Hátul az új Škoda felirat, a letisztult lámpák és az egyszerűbb vonalak folytatják a Modern Solid irányt. Az Elroq nem akar divatkiegészítő lenni, de sikerült olyan megjelenést adni neki, amely mellett már nem sétálunk el szó nélkül.

Belbecs: tágas utastér, okos megoldások

Az utastérben érezhető igazán, hogy a Škoda nem felejtette el, miért választják sokan a modelljeit. A modern technika mellett a használhatóság maradt a középpontban. A vezető előtt egy kompakt digitális műszeregység található, középen pedig egy 13 colos érintőképernyő uralja a műszerfalat. A rendszer gyors, átlátható, és szerencsére az autó nem akar minden egyszerű műveletet feleslegesen bonyolulttá tenni.

A belső tér egyik érdekessége, hogy a Škoda több fenntartható anyagot is alkalmaz. Az újrahasznosított szövetek és modern kárpitok kellemesebb, otthonosabb hangulatot adnak, mint amit sok steril elektromos modellben tapasztalunk. A praktikum természetesen maradt: tárolóhelyekből nincs hiány, az utasoknak bőséges hely jut, a csomagtartó pedig alaphelyzetben 470 literes, amely az ülések ledöntésével 1580 literre bővíthető.

Škoda Elroq 85 teszt: egy fotó az autó belsejéről.
A 13 colos központi kijelző, a fenntartható anyaghasználat és a jól ismert Simply Clever megoldások bizonyítják, hogy az elektromos korszakban sem veszett el a Škoda.
Fotó: Antalfi Krisztina

Motor: milyen vezetni egy Skoda Elroqot?

Az Elroq 85 esetében a számok már önmagukban is figyelemre méltók. A hátsó tengelyre épített villanymotor 210 kW, vagyis 286 lóerő teljesítményt ad le, mellé pedig 545 Nm maximális nyomaték társul.

A hajtás a hátsó kerekekre érkezik, ami nemcsak jobb fordulékonyságot, hanem kellemesebb vezetési karaktert is ad az autónak. A 77 kWh nettó kapacitású akkumulátorral az Elroq 85 a WLTP szerint akár közel 580 kilométer megtételére is képes. A 175 kW-os DC gyorstöltésnek köszönhetően ideális körülmények között a 10–80 százalékos töltés körülbelül 28 percet vesz igénybe.

Menetpróba: nyugalom minden kilométeren

Az Elroq 85 egyik legnagyobb meglepetése, hogy a 286 lóerő ellenére sem akar sportautót játszani. Persze a 6,6 másodperces 0–100 km/h-s gyorsulás bőven elegendő ahhoz, hogy egy előzés vagy autópályás besorolás gond nélkül menjen, de az autó igazi erőssége nem ez. A csend, a stabilitás és a kiszámíthatóság sokkal jobban illik hozzá. Az akkumulátor alacsony elhelyezése miatt a súlypont kedvező, így a magasabb építés ellenére magabiztosan mozog.
 

A futómű inkább komfortos hangolású, ami jól passzol az autó karakteréhez. Az Elroq nem fáraszt, hanem leveszi a terhet a vezetőről, és hosszabb úton pontosan ezt várjuk egy ilyen autótól.

Összegzés:

A Škoda Elroq 85 legnagyobb erőssége, hogy nem próbál valami teljesen mást mutatni csak azért, mert elektromos. Megmaradt annak, amitől egy Škoda sikeres: praktikusnak, átgondoltnak és könnyen kezelhetőnek. Közben viszont megkapta azt a technikát, amelyre ma már szükség van: erős hajtás, nagy akkumulátor, gyors töltés és komoly hatótáv. Nem bizonygatja hangosan, hogy megérkezett a jövő. Egyszerűen csak megmutatja, hogy az újítások akkor működnek igazán jól, ha a hétköznapokban is használhatóak maradnak.

Ha tetszik a Škoda Elroq 85, ezt a videót is nézd meg:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu