Cupra Leon Sportstourer teszt – Spanyol szenvedély, praktikus csomagolásban

A Cupra Leon Sportstourer VZ pontosan azért érdekes, mert már az első pillanatban szembemegy a megszokott elvárásokkal, és bebizonyítja, hogy a praktikum és a szenvedély nem zárja ki egymást – a hétköznapi használhatóság mögött igazi mediterrán temperamentum és sportos karakter rejtőzik. De lássuk, milyen volt vezetni ezt a tüzes szépséget!
A visszafogott árnyalat alatt egy egészen különleges kettősség rejtőzik: egy autó, amely reggel hangtalan elektromos üzemmódban indulhat munkába, de egyetlen határozott gázadásra képes előhozni a Cupra vadabb oldalát. A rézszínű emblémák, a sportos részletek, a határozott kiállás és a matt fényezés együtt adják meg azt az egyedi karaktert, amely miatt ez a modell több egy egyszerű családi kombinál. Egy praktikus utazóautó, amely nem felejtette el, hogy az autózásnak érzelmekről is kell szólnia.
A Leon története 1999-ben kezdődött, amikor a Seat bemutatta kompakt modelljét. Már az első generáció is a Volkswagen-csoport biztos technikai alapjait ötvözte egy fiatalosabb, sportosabb spanyol karakterrel. A Cupra név eredetileg a „Cup Racing” rövidítéséből született, és hosszú ideig a legerősebb Seat modelleket jelölte. A sportos irány azonban idővel annyira önálló karaktert kapott, hogy 2018-ban a Cupra külön márkává vált. A Leon ezzel együtt teljesen új szerepet kapott. Már nem egyszerűen egy sportosabb kivitel, hanem egy saját identitással rendelkező modell lett. A Sportstourer változat különösen érdekes egy olyan időszakban, amikor a piac jelentős részét a SUV-ok uralják. A Cupra azonban megmutatja, hogy a klasszikus kombiformában még bőven van élet: alacsony építés, jó vezethetőség, nagy csomagtér és modern elektromos technika találkozik benne.
A Leon Sportstourer VZ esetében a praktikum szerencsére nem írta felül a látványt. Ez nem egy olyan kombi, amelynél a formát kizárólag a használhatóság határozza meg. A matt szürke fényezés különösen jól áll neki. Nem harsány, mégis azonnal megkülönbözteti a forgalom többi szereplőjétől. Kiemeli a karosszéria éles töréseit, az izmos vállakat és azt a feszes kiállást, amely a Cupra egyik legfontosabb ismertetőjegye.
Az orr-részt a háromszögmotívumos Matrix LED-fényszórók, a mélyre húzott lökhárító és a sportos légbeömlők teszik karakteressé. Hátul a teljes szélességű LED-fénycsík és a világító Cupra-embléma gondoskodik arról, hogy az autó este is azonnal felismerhető legyen.
A látványhoz legalább ennyit hozzátesznek a nagyméretű könnyűfém keréktárcsák is. A VZ sportos rajzolatú, akár 19 colos felnijei nem egyszerű díszítőelemek: ezek adják meg igazán az autó tartását. A mattszürke karosszériával és a Cupra rézszínű részleteivel együtt olyan összhatást teremtenek, amely egyszerre elegáns és agresszív. Egy ilyen autónál a felni már nem csak egy alkatrész. A karakter része.
Az utastérben ugyanaz a kettősség jelenik meg, mint kívül. A Cupra Leon Sportstourer VZ egyszerre akar sportos és kényelmes lenni.
A vezetői környezet már az első pillanatban jelzi, hogy nem egy hagyományos családi modellben ülünk. A sportülések, a Cupra-kormány, a rézszínű részletek és az igényes anyaghasználat különlegesebb atmoszférát teremtenek. A frissített modellben modernebb digitális világ fogadja az utasokat. A vezető előtt digitális műszeregység található, középen pedig a nagyobb, 12,9 colos infotainment rendszer kapott helyet.
A látvány mellett azonban a praktikum sem veszett el. A hosszabb Sportstourer karosszéria kényelmes helykínálatot ad, a plug-in hibrid rendszer ellenére pedig a 470 literes csomagtér továbbra is jól használható. Ez az autó nem állít választás elé: egyszerre akar hétköznapi társ és élményautó lenni.
A Cupra Leon Sportstourer VZ 1.5 e-HYBRID DSG egyik legfontosabb része természetesen a hajtáslánc. Az e-HYBRID jelölés ebben az esetben valódi plug-in hibrid rendszert jelent, vagyis az autó külső forrásból is tölthető, és képes tisztán elektromos közlekedésre. A rendszer alapját egy 1498 köbcentiméteres turbós TSI benzinmotor adja, amelyhez elektromotor társul. A két erőforrás együtt 200 kW, vagyis 272 lóerő rendszerteljesítményt és 400 Nm maximális nyomatékot biztosít.
Az erőt hatfokozatú DSG automata váltó továbbítja az első kerekek felé. A nagyobb, 25,8 kWh kapacitású akkumulátor jelentősen megváltoztatta a plug-in hibridekről alkotott képet. A Leon Sportstourer VZ akár több mint 100 kilométeres elektromos hatótávra képes, vagyis a mindennapi használat jelentős része benzin nélkül teljesíthető.
A töltési lehetőségek is fejlődtek: 11 kW-os AC töltés mellett akár 50 kW-os DC gyorstöltés is elérhető. A VZ azonban nem csak a takarékosságról szól. A villanymotor azonnali reakciója, a 272 lóerős teljesítmény és a Cupra sportos hangolása miatt a Leon továbbra is élményautó marad. A technika itt nem elveszi a karaktert, hanem hozzáad egy új oldalt.
A Cupra Leon Sportstourer VZ 1.5 e-HYBRID DSG pontosan attól érdekes, hogy nem lehet egyetlen szóval meghatározni. Elektromosan csendes és takarékos, hosszabb utakon kényelmes családi kombi, de amikor szükség van rá, megmutatja a 272 lóerős Cupra-oldalát.
A matt szürke fényezés, a látványos felnik, a rézszínű részletek és a modern plug-in hibrid hajtás együtt teremtenek olyan karaktert, amely ritka ebben a kategóriában. Egy olyan világban, ahol mindenki SUV-ot akar építeni, a Leon Sportstourer VZ emlékeztet valamire: a klasszikus kombik nem tűntek el, csak sokkal izgalmasabbak lettek.
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