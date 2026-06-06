Cupra Leon Sportstourer teszt – Spanyol szenvedély, praktikus csomagolásban

A Cupra Leon Sportstourer VZ pontosan azért érdekes, mert már az első pillanatban szembemegy a megszokott elvárásokkal, és bebizonyítja, hogy a praktikum és a szenvedély nem zárja ki egymást – a hétköznapi használhatóság mögött igazi mediterrán temperamentum és sportos karakter rejtőzik. De lássuk, milyen volt vezetni ezt a tüzes szépséget!

A matt fényezés különösen jól áll neki: egyszerre elegáns és fenyegetően komoly.

Fotó: Antalfi Krisztina

Sportos karakter: a Cupra Leon Sportstourer látványos megjelenésével és dinamikus vezetési élményével bárkit elvarázsol.

a Cupra Leon Sportstourer látványos megjelenésével és dinamikus vezetési élményével bárkit elvarázsol. Mindennapi kényelem: a tágas utastér és a nagy rakodóhely miatt hosszabb utakra is ideális társ lehet.

a tágas utastér és a nagy rakodóhely miatt hosszabb utakra is ideális társ lehet. Prémium életérzés: modern technológia, igényes részletek és sportos megoldások teszik különlegessé az utazást.

Cupra Leon Sportstourer teszt: egy sportos kombi, amit imádtunk

A visszafogott árnyalat alatt egy egészen különleges kettősség rejtőzik: egy autó, amely reggel hangtalan elektromos üzemmódban indulhat munkába, de egyetlen határozott gázadásra képes előhozni a Cupra vadabb oldalát. A rézszínű emblémák, a sportos részletek, a határozott kiállás és a matt fényezés együtt adják meg azt az egyedi karaktert, amely miatt ez a modell több egy egyszerű családi kombinál. Egy praktikus utazóautó, amely nem felejtette el, hogy az autózásnak érzelmekről is kell szólnia.

Honnan indult a Cupra Leon?

A Leon története 1999-ben kezdődött, amikor a Seat bemutatta kompakt modelljét. Már az első generáció is a Volkswagen-csoport biztos technikai alapjait ötvözte egy fiatalosabb, sportosabb spanyol karakterrel. A Cupra név eredetileg a „Cup Racing” rövidítéséből született, és hosszú ideig a legerősebb Seat modelleket jelölte. A sportos irány azonban idővel annyira önálló karaktert kapott, hogy 2018-ban a Cupra külön márkává vált. A Leon ezzel együtt teljesen új szerepet kapott. Már nem egyszerűen egy sportosabb kivitel, hanem egy saját identitással rendelkező modell lett. A Sportstourer változat különösen érdekes egy olyan időszakban, amikor a piac jelentős részét a SUV-ok uralják. A Cupra azonban megmutatja, hogy a klasszikus kombiformában még bőven van élet: alacsony építés, jó vezethetőség, nagy csomagtér és modern elektromos technika találkozik benne.