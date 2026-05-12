Volvo XC60 teszt – Az autó, amely megteremti a csend új luxusát

A Volvo XC60 második generációja elképesztő díjesőben részesült az utóbbi években, szinte minden elismerést bezsebelt, amit autó csak kaphat, de ahogy mondani szokták, még a legragyogóbb díj sem jelent többet egy mutatós porfogónál, ha a gyakorlat mást mutat. Úgyhogy úgy döntöttem, eltöltök egy kis időt ezzel a skandináv szépséggel, és magam ítélem meg, mi a legjobb benne. Csatold be az öved, és induljunk!
A Volvo újra megmutatta, hogyan kell egyszerre kényelmes, elegáns és fejlett technológiával felszerelt prémium SUV-ot készíteni. Az XC60 T6 AWD Plug-In Hybrid azoknak szól, akik a mindennapokban csendet, hosszabb távon pedig erőteljes, biztonságos és hatékony összkerékhajtást keresnek.
A márka tovább finomította bestsellerét: az XC60 most erősebb, modernebb és elegánsabb, miközben maradt az a higgadt skandináv luxus-crossover, amelyet annyian szeretnek. A Volvo XC60 mindig is a márka egyik legfontosabb modellje volt Európában. A középméretű SUV kategória kiélezett versenyében egyszerre kellett elegánsnak, praktikusnak és technológiailag naprakésznek lennie – és ezt eddig hibátlanul hozta. A 2024-es modellfrissítés ugyan nem forgatja fel teljesen az autó identitását, de pont annyit változtat rajta, hogy ismét frissebbnek, modernebbnek és versenyképesebbnek érezzük.
Bár az XC60 alapvető formája évek óta változatlan, a Volvo most is ügyesen frissítette a külsőt. A hűtőrács finomabb, letisztultabb mintázatot kapott, új krómkerettel és átrajzolt belső struktúrával, ami modernebb, egységesebb arcot ad az autónak. A lökhárítók kialakítása is enyhén módosult, a légbeömlők sarkosabbak lettek, így az egész autó karaktere határozottabb, sportosabb benyomást kelt. A LED-es “Thor kalapácsa” nappali fény továbbra is az egyik legerősebb vizuális védjegy. Hátul az újrahangolt fénygrafika teszi frissebbé az autót, miközben a modellfrissítés során bevezetett új felniszettek és két új karosszériaszín még egy leheletnyi egyediséget adnak a kínálathoz. Az XC60 továbbra is azt a skandináv arányérzéket képviseli, amelyben nincs semmi harsányság, mégis minden pillanatban tekintélyt sugároz.
A beltérben történt a modellfrissítés egyik legfontosabb újítása: az XC60 új, nagyobb központi érintőkijelzőt kapott. A 9 colos panel helyét egy 12,3 colos, nagyfelbontású, gyorsabb és fényesebb képernyő vette át, amely immár teljes képernyős navigációt, új Android-alapú kezelőfelületet és gyorsabb rendszerreakciókat kínál. A grafika is modernebb, a menük áttekinthetőbbek, és a Google-szolgáltatások integrációja továbbra is kiemelten erős.
A felhasznált anyagok számítanak igazán skandinávnak: natúr fabetétek, gyapjú és bőr kombinációja, letisztult, horizontális vonalvezetés. Az XC60 belső tere nem a csillogásról szól, hanem arról a nyugodt luxusról, amely még egy hosszú nap után is képes lelassítani az embert. A hangulatvilágítás finoman körbeöleli a kabint, a hangszigetelés kiemelkedő, és a masszírozós első ülések továbbra is a kategória legkényelmesebbjei közé tartoznak.
A T6 AWD plug-in hibrid egy kétliteres, turbós és kompresszoros benzines motorból, valamint egy erős hátsó elektromos egységből áll. A rendszerteljesítmény bőséges, gyorsításkor határozott, de sosem harsány. Városban csendben gurul, tisztán elektromos módban akár 60–70 km is kihozható a frissített akkucsomagból, országúton pedig a két hajtás közötti átmenet észrevétlen.
A futómű továbbra is a komfort irányába hangolt, de nem billegős: az adaptív csillapítás hibátlanul kisimítja a hibákat, miközben kanyarban is stabil tartást ad. Az XC60 nem sportoló – és nem is akar az lenni. Inkább egy kényelmes, erős, minden helyzetben nyugodt utazóautó, ami hosszú távon tud igazán nagyot villantani. Az összkerékhajtásnak köszönhetően az autó rosszabb tapadású körülmények között is megbízható, és az elektromos hátsó tengely gyorsan, hatékonyan reagál.
A frissített Volvo XC60 T6 AWD plug-in hibrid pontosan azt nyújtja, amit a prémium SUV-vásárlók nagy része keres: csendet, kényelmet, erőt és minőségi anyagokat. A külső finom retusai és a nagyobb, modernebb központi kijelző éppen elég ahhoz, hogy a modell még évekkel később is versenyképes maradjon az olyan vetélytársakkal szemben.
Zárszó: Az XC60 egy lenyűgöző családi autó, rengeteg extrával és tele biztonsági funkciókkal, de a riválisok már továbbléptek, és már nem olyan jó az ár-érték aránya, mint korábban. A tesztelt verzió alapára: 27.480.000 Ft.
