Volvo XC60 teszt – Az autó, amely megteremti a csend új luxusát

A Volvo XC60 második generációja elképesztő díjesőben részesült az utóbbi években, szinte minden elismerést bezsebelt, amit autó csak kaphat, de ahogy mondani szokták, még a legragyogóbb díj sem jelent többet egy mutatós porfogónál, ha a gyakorlat mást mutat. Úgyhogy úgy döntöttem, eltöltök egy kis időt ezzel a skandináv szépséggel, és magam ítélem meg, mi a legjobb benne. Csatold be az öved, és induljunk!

Volvo XC60: elegancia, csend és biztonság egyetlen SUV-ba csomagolva.

Az adaptív sebességtartó könnyű, egyszerű, egyszerűen tökéletes.

A belső tér tágas, kényelmes és csodálatosan skandináv hatású.

A technikai felületek intuitívak, elegánsak és könnyen kezelhetők.

Volvo XC60 teszt: svéd szépség a magyar utakon

A Volvo újra megmutatta, hogyan kell egyszerre kényelmes, elegáns és fejlett technológiával felszerelt prémium SUV-ot készíteni. Az XC60 T6 AWD Plug-In Hybrid azoknak szól, akik a mindennapokban csendet, hosszabb távon pedig erőteljes, biztonságos és hatékony összkerékhajtást keresnek.

A márka tovább finomította bestsellerét: az XC60 most erősebb, modernebb és elegánsabb, miközben maradt az a higgadt skandináv luxus-crossover, amelyet annyian szeretnek. A Volvo XC60 mindig is a márka egyik legfontosabb modellje volt Európában. A középméretű SUV kategória kiélezett versenyében egyszerre kellett elegánsnak, praktikusnak és technológiailag naprakésznek lennie – és ezt eddig hibátlanul hozta. A 2024-es modellfrissítés ugyan nem forgatja fel teljesen az autó identitását, de pont annyit változtat rajta, hogy ismét frissebbnek, modernebbnek és versenyképesebbnek érezzük.

A finoman átrajzolt hűtőrács és az új fénygrafika most még határozottabbá teszi az XC60 skandináv tekintetét.

Külcsín – Kis retus, nagy hatás

Bár az XC60 alapvető formája évek óta változatlan, a Volvo most is ügyesen frissítette a külsőt. A hűtőrács finomabb, letisztultabb mintázatot kapott, új krómkerettel és átrajzolt belső struktúrával, ami modernebb, egységesebb arcot ad az autónak. A lökhárítók kialakítása is enyhén módosult, a légbeömlők sarkosabbak lettek, így az egész autó karaktere határozottabb, sportosabb benyomást kelt. A LED-es “Thor kalapácsa” nappali fény továbbra is az egyik legerősebb vizuális védjegy. Hátul az újrahangolt fénygrafika teszi frissebbé az autót, miközben a modellfrissítés során bevezetett új felniszettek és két új karosszériaszín még egy leheletnyi egyediséget adnak a kínálathoz. Az XC60 továbbra is azt a skandináv arányérzéket képviseli, amelyben nincs semmi harsányság, mégis minden pillanatban tekintélyt sugároz.