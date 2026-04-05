Ford Ranger PHEV teszt: ilyen az, amikor egy óriás zöld rendszámot kap

A pickupok világa sokáig egyet jelentett a kompromisszummentes, robusztus megjelenéssel, a nyers erővel és az egyszerű, de elnyűhetetlen technikával. A villamosítás 2026-ra azonban ide is begyűrűzött, és ma már ott tartunk, hogy egy klasszikus munkagép is képes konnektorról tölteni. Az új Ford Ranger plug-in hibrid változata pontosan ezt az irányt képviseli: megtartja mindazt, amiért a Ranger eddig is olyan népszerű volt, miközben egy teljesen új dimenziót nyit a használhatóságban. Legújabb tesztünk alanya egy elegáns, ezüst fényezésű szépség, amely első ránézésre is jelzi, hogy itt valami több történt, mint egy egyszerű modellfrissítés.
A Ranger neve ma már nem ismeretlen a pickupok piacán, hiszen évtizedek óta stabil szereplője a szegmensnek. Európában különösen az utóbbi generációk hoztak hatalmas áttörést, amikor a modell már nemcsak munkagépként, hanem stílusos és vezethető autóként is megállta a helyét. A mostani generáció ezt a kettősséget viszi tovább, de egy izgalmas csavarral: a plug-in hibrid hajtáslánccal.
A villamosítás mögött egyértelmű piaci és szabályozási nyomás áll, ugyanakkor a Ford nem egyszerűen „ráhúzta” az elektromos rendszert a meglévő konstrukcióra. A cél az volt, hogy a Ranger megőrizze terepképességeit, vontatási kapacitását és strapabíróságát, miközben városi környezetben akár emissziómentesen is használhatóvá váljon.
Kívülről a Ranger PHEV pontosan ugyanúgy néz ki, mint a standard modell. Az ezüst szín különösen jól áll az autónak, mert szépen kiemeli a masszív formákat és a karakteres részleteket. A hatalmas, C alakú LED-es nappali menetfényekkel keretezett fényszórók és a domináns hűtőrács azonnal tekintélyt parancsolnak. Ez az autó nem kér helyet az úton, egyszerűen elveszi. De hát kell is egy ekkora óriásnak a hely.
Oldalról nézve a klasszikus pickup-arányok dominálnak: hosszú tengelytáv, magas hasmagasság, hangsúlyos kerékjárati ívek. A PHEV-változat esetében apró, de beszédes részletek árulkodnak az elektromos képességekről, például a töltőcsatlakozó diszkrét elhelyezése, valamint a PHEV felirat.
Hátul a plató természetesen megmaradt teljes értékűnek, ami kulcsfontosságú, ha pakolni támadna kedvünk. Nem egy „városi SUV pickupnak álcázva”, hanem valódi munkagép, amelynek a funkcionalitása nem szenvedett csorbát. Az ezüst fényezés pedig egyfajta prémium érzetet ad az egésznek, ami jól illik a modell új, kifinomultabb karakteréhez.
Az utastérben ér talán minket a legnagyobb meglepetés. A Ranger már jóval korábban is elindult a prémium irányba, de a mostani generáció ezt egyértelműen megugrotta. A középkönzolon álló tájolású érintőkijelző dominál, amely gyors, logikus és jól átlátható rendszert kínál, bár egyelőre még mindig nem tud magyarul.
Az anyaghasználat meglepően igényes: puhább felületek, precíz illesztések és egy olyan általános minőségérzet, ami már messze túlmutat a klasszikus pickup kategórián. A vezetői pozíció magas, uralkodó, de hosszabb távon is kényelmes.
A hátsó ülésen megfelelő hely van a lábaknak és a térdeknek. A pickupoknál megszokott módon, amikor nem használjuk a hátsó üléspadot, felemelhetjük az ülőlapot, hogy további két tárolórekeszhez férhessünk hozzá, ami jól jön egy új konyhabútor, asztal vagy néhány új bokor megvásárlása esetén.
Mérete ellenére a kocsival könnyű együtt élni. A 360 fokos kamera sokkal egyszerűbbé teszi a manőverezést és a tolatást, különösen szűk kocsifelhajtókon vagy keskeny országutakon, a keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer pedig hasznos a forgalmas utakra való kihajtáskor.
Menet közben pont olyan nehéznek érződik, mint amire számítani lehetne, és a kezelhetősége is ezt tükrözi, de ettől függetlenül magával ragadó vezetési élményt nyújt. Az elektromos hajtás sima és csendes. A körülbelül 80 km-es elektromos hatótáv elegendő a napi ingázáshoz, ami hatalmas előny egy ekkora jármű esetében.
Városban szinte hangtalanul, tisztán elektromosan közlekedhetünk, ami egészen szürreális élmény egy Ranger méretű pickupban. Amikor pedig szükség van rá, a benzinmotor azonnal bekapcsol, és együttes erővel meggyőző teljesítményt biztosítanak.
A vezetési élmény kiegyensúlyozott. Nem sportautó, de aki ezt választja, nem is arra számít. Stabil, kiszámítható és meglepően finom működésű, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a kategóriáját.
A Ford Ranger PHEV leginkább azoknak jelent remek megoldást, akik rendszeresen vontatnak, vidéki vagy nehéz terepen vezetnek, vagy eleve egy olyan járművet szeretnének, amely egyszerre használható munkagépként és családi járműként is.
Kizárólag városi közlekedéshez, vagy azok számára, akik nem tudják könnyen tölteni autójukat, egy hagyományos furgon vagy dízel pickup továbbra is egyszerűbb megoldás lehet.
Ha tetszett a Ford Ranger PHEV tesztje, akkor ezt a videót feltétlenül nézd meg:
Olvass oldalunkon további autós cikkeket is:
