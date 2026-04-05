Ford Ranger PHEV teszt: ilyen az, amikor egy óriás zöld rendszámot kap

A pickupok világa sokáig egyet jelentett a kompromisszummentes, robusztus megjelenéssel, a nyers erővel és az egyszerű, de elnyűhetetlen technikával. A villamosítás 2026-ra azonban ide is begyűrűzött, és ma már ott tartunk, hogy egy klasszikus munkagép is képes konnektorról tölteni. Az új Ford Ranger plug-in hibrid változata pontosan ezt az irányt képviseli: megtartja mindazt, amiért a Ranger eddig is olyan népszerű volt, miközben egy teljesen új dimenziót nyit a használhatóságban. Legújabb tesztünk alanya egy elegáns, ezüst fényezésű szépség, amely első ránézésre is jelzi, hogy itt valami több történt, mint egy egyszerű modellfrissítés.

A Ford Ranger PHEV határozott megjelenése már első pillantásra tekintélyt parancsol.

Erős hibrid rendszer, teljes terepjáró képesség.

Viszonylag rövid az elektromos hatótávolság, de nagyon is élhető raktér.

A Ford Ranger erős, magabiztos, sokoldalú, és terepen is magabiztos.

Ford Ranger PHEV teszt női szemmel: mit lehet tudni az autó múltjáról?

A Ranger neve ma már nem ismeretlen a pickupok piacán, hiszen évtizedek óta stabil szereplője a szegmensnek. Európában különösen az utóbbi generációk hoztak hatalmas áttörést, amikor a modell már nemcsak munkagépként, hanem stílusos és vezethető autóként is megállta a helyét. A mostani generáció ezt a kettősséget viszi tovább, de egy izgalmas csavarral: a plug-in hibrid hajtáslánccal.

A villamosítás mögött egyértelmű piaci és szabályozási nyomás áll, ugyanakkor a Ford nem egyszerűen „ráhúzta” az elektromos rendszert a meglévő konstrukcióra. A cél az volt, hogy a Ranger megőrizze terepképességeit, vontatási kapacitását és strapabíróságát, miközben városi környezetben akár emissziómentesen is használhatóvá váljon.

A furgon, amely elsőre elvarázsol

Kívülről a Ranger PHEV pontosan ugyanúgy néz ki, mint a standard modell. Az ezüst szín különösen jól áll az autónak, mert szépen kiemeli a masszív formákat és a karakteres részleteket. A hatalmas, C alakú LED-es nappali menetfényekkel keretezett fényszórók és a domináns hűtőrács azonnal tekintélyt parancsolnak. Ez az autó nem kér helyet az úton, egyszerűen elveszi. De hát kell is egy ekkora óriásnak a hely.

Oldalról nézve a klasszikus pickup-arányok dominálnak: hosszú tengelytáv, magas hasmagasság, hangsúlyos kerékjárati ívek. A PHEV-változat esetében apró, de beszédes részletek árulkodnak az elektromos képességekről, például a töltőcsatlakozó diszkrét elhelyezése, valamint a PHEV felirat.

Hátul a plató természetesen megmaradt teljes értékűnek, ami kulcsfontosságú, ha pakolni támadna kedvünk. Nem egy „városi SUV pickupnak álcázva”, hanem valódi munkagép, amelynek a funkcionalitása nem szenvedett csorbát. Az ezüst fényezés pedig egyfajta prémium érzetet ad az egésznek, ami jól illik a modell új, kifinomultabb karakteréhez.