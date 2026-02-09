Sokkal több, mint amire elsőre számítanál – Próbaúton a Jaecoo 7 SHS csúcsváltozata

A Jaecoo 7 SHS ennek a stratégiának az egyik kiemelkedő kulcsmodellje: robusztus megjelenés, prémiumra hangolt utastér és korszerű plug-in hibrid hajtáslánc egyetlen csomagban. Papíron ez egy igazán lenyűgöző kombináció. Úton is sima és hatékony vezetési élményt nyújt. De vajon a kényelem és a használhatóság is azt nyújtja, amit kívülről mutat? Máris mutatjuk!
A Jaecoo márkanév mögött a Chery konszern áll, amely Kína egyik legnagyobb és technológiailag legfelkészültebb autógyártója. A Jaecoo az Omodával együtt kifejezetten az európai és globális piacokra született, nem utólag átalakított kínai modellekkel, hanem eleve nemzetközi igények szerint fejlesztett autókkal. A „7”-es modell a kompakt és középkategóriás SUV-ok határmezsgyéjén helyezkedik el, ahol már nem elég a kedvező ár: dizájnban, minőségérzetben és hajtástechnológiában is komoly elvárásoknak kell megfelelni.
Az SHS, azaz Super Hybrid System jelölés nem pusztán marketingfogás. A Jaecoo ezzel egy olyan plug-in hibrid megoldást kínál, amely a mindennapi használhatóságot és a hatékonyságot helyezi előtérbe, miközben teljesítményben sem marad alul.
A Jaecoo 7 SHS megjelenése első pillantásra is karakteres. A magas, szinte függőleges orr-rész, a nagyméretű, markáns hűtőrács és a szögletes LED-fényszórók egyértelműen erőt sugároznak. A dizájn inkább a klasszikus terepjárós vonalhoz nyúl vissza, mintsem futurisztikus formákkal próbálna kitűnni.
Oldalról nézve az erőteljes kerékjárati ívek, a hangsúlyos vállvonal és a nagyobb átmérőjű könnyűfém felnik adják meg az autó karakterét. Hátul letisztult, vízszintes lámpagrafika zárja a képet, amely szélesebbnek mutatja az autót, és jól illeszkedik az összképhez. A Jaecoo 7 SHS nem akar mindenáron feltűnni, de magabiztosan jelzi: komolyan veszi saját szerepét a szegmensben.
Az utastér kialakítása talán az egyik legnagyobb erőssége a modellnek. A műszerfal letisztult, modern, mégis logikus felépítésű, középen egy nagyméretű, álló tájolású érintőképernyővel, amely a legtöbb funkciót integrálja. A digitális műszeregység grafikai világa jól átlátható, az információk gyorsan értelmezhetők.
Az anyaghasználat kellemes meglepetés: puha felületek, igényes varrások és precíz illesztések jellemzik a belsőt. A Jaecoo nem próbál extravagáns lenni, inkább nyugodt, prémium atmoszférát teremt. Az ülések kényelmesek, hosszabb utakon is megfelelő tartást adnak, a hátsó sorban pedig a tengelytávnak köszönhetően felnőttek számára is bőséges a lábtér és a fejtér.
A csomagtartó a plug-in hibrid technika ellenére is jól használható, a mindennapi bevásárlástól a hosszabb családi utazásokig sokoldalúan kihasználható.
A Jaecoo 7 SHS hajtásláncának alapja egy turbós benzinmotor és egy villanymotor együttese, amely plug-in hibrid rendszerként működik. A rendszer összteljesítménye bőségesen elegendő a dinamikus haladáshoz, miközben a hangsúly egyértelműen a hatékonyságon van. Tisztán elektromos üzemben városi környezetben hosszabb táv is megtehető, így a napi ingázás sok esetben emissziómentesen oldható meg.
Hibrid módban az átmenetek finomak, a rendszer működése kevésbé érezhető, mint sok konkurens modellnél. A gyorsítás határozott, az előzésekhez mindig rendelkezésre áll a szükséges tartalék, miközben az átlagfogyasztás a kategóriában kifejezetten kedvező értékeket ígér. A futómű hangolása inkább komfortos, de nagyobb tempónál is stabil, magabiztos viselkedést nyújt.
A Jaecoo 7 SHS világosan megmutatja, hogy a márka nem átmeneti szereplőként érkezett Európába. Az autó megjelenése karakteres, az utastér minőségi, a plug-in hibrid hajtás pedig korszerű és a mindennapokban is jól használható. A Jaecoo nem akar forradalmat csinálni, de pontosan tudja, mit vár el a piac, és ezt meggyőző csomagban szállítja. Új név, új célok – és egy SUV, amelyet érdemes komolyan venni.
