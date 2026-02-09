Sokkal több, mint amire elsőre számítanál – Próbaúton a Jaecoo 7 SHS csúcsváltozata

A Jaecoo 7 SHS ennek a stratégiának az egyik kiemelkedő kulcsmodellje: robusztus megjelenés, prémiumra hangolt utastér és korszerű plug-in hibrid hajtáslánc egyetlen csomagban. Papíron ez egy igazán lenyűgöző kombináció. Úton is sima és hatékony vezetési élményt nyújt. De vajon a kényelem és a használhatóság is azt nyújtja, amit kívülről mutat? Máris mutatjuk!

A Super Hybrid System egyszerre kínál elektromos hatékonyságot és magabiztos teljesítményt

Fotó: Antalfi Krisztina

Megnéztük, mit tud valójában a Jaecoo 7 SHS.

Plug-in hibrid 106 km-es elektromos hatótávolsággal.

Vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto.

Praktikus csomagtartó nagycsaládok számára.

Hozzánk is begurult a Jaecoo 7 SHS csúcsmodellje: hibrid stílus némi nyers éllel

A Jaecoo márkanév mögött a Chery konszern áll, amely Kína egyik legnagyobb és technológiailag legfelkészültebb autógyártója. A Jaecoo az Omodával együtt kifejezetten az európai és globális piacokra született, nem utólag átalakított kínai modellekkel, hanem eleve nemzetközi igények szerint fejlesztett autókkal. A „7”-es modell a kompakt és középkategóriás SUV-ok határmezsgyéjén helyezkedik el, ahol már nem elég a kedvező ár: dizájnban, minőségérzetben és hajtástechnológiában is komoly elvárásoknak kell megfelelni.

Az SHS, azaz Super Hybrid System jelölés nem pusztán marketingfogás. A Jaecoo ezzel egy olyan plug-in hibrid megoldást kínál, amely a mindennapi használhatóságot és a hatékonyságot helyezi előtérbe, miközben teljesítményben sem marad alul.

Külcsín: határozott, de nem hivalkodó

A Jaecoo 7 SHS megjelenése első pillantásra is karakteres. A magas, szinte függőleges orr-rész, a nagyméretű, markáns hűtőrács és a szögletes LED-fényszórók egyértelműen erőt sugároznak. A dizájn inkább a klasszikus terepjárós vonalhoz nyúl vissza, mintsem futurisztikus formákkal próbálna kitűnni.

Oldalról nézve az erőteljes kerékjárati ívek, a hangsúlyos vállvonal és a nagyobb átmérőjű könnyűfém felnik adják meg az autó karakterét. Hátul letisztult, vízszintes lámpagrafika zárja a képet, amely szélesebbnek mutatja az autót, és jól illeszkedik az összképhez. A Jaecoo 7 SHS nem akar mindenáron feltűnni, de magabiztosan jelzi: komolyan veszi saját szerepét a szegmensben.