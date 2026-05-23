Audi A6 40 TDI S tronic örök utazóknak – A nagy kalandok koronázatlan királya

Mert mi a fontos egy utazónak? Maximális kényelem a hosszú utakon, kifinomultság, csend, nyugalom és olyan magabiztosság, amelyet csak kevés autó tud ilyen természetesen közvetíteni. Az új Audi A6 40 TDI S tronic mild hybrid dízel ezt a filozófiát viszi tovább, csak modernebb formában.

Fotó: Antalfi Krisztina

Audi A6 40 TDI S tronic teszt: a színtiszta luxus

Az új modell megkapta az új generáció technológiai megoldásait, fejlett digitális rendszerét és intelligensebb hajtásláncát, miközben hű maradt önmagához. Továbbra is olyan autó, amelyet nem egy ötperces próbakörre terveztek, hanem arra, hogy több száz kilométeren át is ugyanolyan természetes és kényelmes társ legyen. De tarts velünk, és ismerd meg közelebbről!

Külcsín, ami úgy tökéletes, ahogy van

Az Audi A6 története 1994-ben kezdődött, amikor az Audi 100 helyét átvette az új típusnév. Azóta a modell generációról generációra finomodott, és a prémium felső-középkategória egyik meghatározó szereplőjévé vált. Az új A6 formája sem akar felforgatni mindent, inkább továbbcsiszolja azt, ami eddig is működött.

Az A6 40 TDI autópályán mutatja meg igazi arcát: csendesen, nyugodtan és könnyedén falja a kilométereket.

Elöl szélesebbnek és laposabbnak hat, a hangsúlyos Singleframe hűtőrács és a keskenyebb fényszórók komolyabb megjelenést adnak neki. A hosszú motorháztető és a feszes karaktervonalak miatt álló helyzetben is van benne mozgás. Oldalról válik igazán látványossá az egész. Az öt méterhez közelítő karosszéria, a hosszú tengelytáv és a finoman hátrafelé nyújtott tetőív elegáns arányokat teremt. Nem sportos akar lenni, hanem tekintélyt sugároz. Az egyik legérdekesebb részlet azonban este válik igazán látványossá. Az Audi világítástechnikája évek óta a márka egyik védjegye, de itt már messze nem egyszerű LED-fényszórókról van szó. A második generációs digitális OLED-technológia és a személyre szabható fénykarakterek révén az autó saját fényaláírást kaphat. A különböző grafikai megjelenések miatt szinte olyan érzése van az embernek, mintha az autónak saját karaktere lenne. Sötétben különösen látványos, ahogy a fénygrafika életre kelti az autót.