Nehogy kiöntsd a kovászos uborka levét: ezt a 3 mennyei fogást készítheted belőle

Legközelebb csak az egyik szemed sír majd, amikor kihalászod az utolsó szem uborkát is a befőttből, mert most mutatunk 3 egyszerű receptet, amivel új életet adhatsz a maradéknak. Finom, egészséges és sokoldalú! Ezeket a fogásokat mind a kovászos uborka levéből készítheted el.
A kovászos uborka nagy kedvenc. Minden fogást képes még ízletesebbé varázsolni. Azonban az üveg alján maradt levet mindenki gondolkodás nélkül kiönti. Pedig rengeteg lehetőség rejlik benne! Ne hagyd veszni ezt a konyhai kincset!
A savanykás, aromás folyadék valódi egészségbomba. A kovászos uborka fermentációval készül, ezért a leve is bővelkedik a jótékony baktériumokban, amelyek támogatják a bélflóra egészségét, segítik az emésztést és felturbózzák az immunrendszert is.
Arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a kovászos uborka leve igazi diétabarát csodának számít, hiszen rendkívül alacsony kalóriatartalma ellenére rengeteg értékes vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, például C- és K-vitamint, illetve vasat. Antioxidáns-tartalma miatt pedig a szervezet gyulladásos folyamataira is igen kedvező hatással van. Mértékkel fogyasztva szuper természetes probiotikumforrásnak számít.
Persze megértjük, ha valaki nem kap kedvet egy bögre uborkaléhez. Még szerencse, hogy másként is beépíthetjük az étrendünkbe. Például ezekkel a zseniális, kovászos uborka levét felhasználó receptekkel!
Friss kenyérrel és sült hússal tálalva igazi különleges nyári fogás.
A következő videóban láthatod, hogyan készíthetsz tökéletes kovászos uborkát:
Ezeket a nyári recepteket se hagyd ki:
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