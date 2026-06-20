Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Rafael névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kovászos uborka befőttben.

Nehogy kiöntsd a kovászos uborka levét: ezt a 3 mennyei fogást készítheted belőle

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors recept
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 11:30
kovászos uborkakrémleves
Elfogyott az utolsó szem is? Nem is sejted, de igazi kincs lapul a befőttesüveg alján. Mutatunk három mennyei receptet, amit neked is muszáj kipróbálnod a kovászos uborka levéből!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Legközelebb csak az egyik szemed sír majd, amikor kihalászod az utolsó szem uborkát is a befőttből, mert most mutatunk 3 egyszerű receptet, amivel új életet adhatsz a maradéknak. Finom, egészséges és sokoldalú! Ezeket a fogásokat mind a kovászos uborka levéből készítheted el.

Házi kovászos uborka krémlevesben.
3 mennyei fogás a kovászos uborka megmaradt levéből!
Fotó: Chatham172
  • A kovászos uborka levéből rengeteg finomságot készíthetünk.
  • Nemcsak ízletes, de rendkívül egészséges is.
  • Próbáld ki ezt a 3 mennyei kovászos uborkás receptet.

3 zseniális recept, amit elkészíthetsz a megmaradt kovászos uborka levéből

A kovászos uborka nagy kedvenc. Minden fogást képes még ízletesebbé varázsolni. Azonban az üveg alján maradt levet mindenki gondolkodás nélkül kiönti. Pedig rengeteg lehetőség rejlik benne! Ne hagyd veszni ezt a konyhai kincset!

A savanykás, aromás folyadék valódi egészségbomba. A kovászos uborka fermentációval készül, ezért a leve is bővelkedik a jótékony baktériumokban, amelyek támogatják a bélflóra egészségét, segítik az emésztést és felturbózzák az immunrendszert is.

Arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a kovászos uborka leve igazi diétabarát csodának számít, hiszen rendkívül alacsony kalóriatartalma ellenére rengeteg értékes vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, például C- és K-vitamint, illetve vasat. Antioxidáns-tartalma miatt pedig a szervezet gyulladásos folyamataira is igen kedvező hatással van. Mértékkel fogyasztva szuper természetes probiotikumforrásnak számít.

Persze megértjük, ha valaki nem kap kedvet egy bögre uborkaléhez. Még szerencse, hogy másként is beépíthetjük az étrendünkbe. Például ezekkel a zseniális, kovászos uborka levét felhasználó receptekkel!

1. Hűsítő kovászosuborka-krémleves

Hozzávalók:

  • 2 dl kovászos uborka leve
  • 5-6 db kovászos uborka
  • 4 dl hideg zöldség- vagy alaplé
  • 2 dl görög joghurt
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 marék friss kapor
  • frissen őrölt bors

Elkészítése:

  1. Az uborkát darabold fel, majd tedd turmixgépbe a kovászos uborka levével és a hideg alaplével egyetemben.
  2. Add hozzá a joghurtot, az összezúzott fokhagymát és a felaprított kaprot.
  3. Turmixold simára, majd tedd legalább egy órára a hűtőbe.
  4. Tálaláskor kanalazz rá még egy kevés joghurtot, majd szórj rá friss kaprot.

2. Villámgyors salátaöntet kovászos uborka levéből

Hozzávalók:

  • 4 evőkanál kovászos uborka leve
  • 4 evőkanál extra szűz olívaolaj
  • 1 teáskanál méz
  • 1 teáskanál dijoni mustár
  • frissen őrölt bors

Elkészítése:

  1. Az összes hozzávalót tedd egy magas falú pohárba, majd botmixerrel keverd krémesre.
  2. Tökéletes zöldsalátákhoz vagy grillezett zöldségek mellé. A kovászos uborka leve kiváltja az ecetet, de egy jóval izgalmasabb ízvilágot ad az öntetnek.
Kovászos uborka felhasználása grillételekhez.
A kovászos uborka leve a grillpartik díszvendége lehet! A saláták mellett felhasználhatod a húsok pácolásához is. Ez lehet a tökéletes alapanyag, amely savasságával felpuhítja a rostokat.
Fotó: Rimma Bondarenko

3. Kovászos uborkás krumplifőzelék

Hozzávalók:

  • 80 dkg burgonya
  • 8 dl kovászos uborka leve
  • 2 dl víz
  • 2 dl natúr joghurt
  • 1 tk. mustár
  • 1 ek. liszt
  • 3 db kovászos uborka
  • só, bors

Elkészítése:

  1. A meghámozott és felkockázott burgonyát tedd egy lábasba, öntsd fel a kovászos uborka levével és a vízzel, majd főzd puhára.
  2. A joghurtot keverd simára a liszttel és a mustárral, majd adj hozzá egy merőkanálnyi forró főzőlevet.
  3. Keverd csomómentesre, ezután öntsd vissza a főzelékhez.
  4. Forrald össze néhány perc alatt, majd keverd bele az apró kockákra vágott kovászos uborkát.

Friss kenyérrel és sült hússal tálalva igazi különleges nyári fogás.

A következő videóban láthatod, hogyan készíthetsz tökéletes kovászos uborkát:

Ezeket a nyári recepteket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu