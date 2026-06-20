Nehogy kiöntsd a kovászos uborka levét: ezt a 3 mennyei fogást készítheted belőle

Legközelebb csak az egyik szemed sír majd, amikor kihalászod az utolsó szem uborkát is a befőttből, mert most mutatunk 3 egyszerű receptet, amivel új életet adhatsz a maradéknak. Finom, egészséges és sokoldalú! Ezeket a fogásokat mind a kovászos uborka levéből készítheted el.

3 mennyei fogás a kovászos uborka megmaradt levéből!

Fotó: Chatham172

A kovászos uborka levéből rengeteg finomságot készíthetünk.

Nemcsak ízletes, de rendkívül egészséges is.

Próbáld ki ezt a 3 mennyei kovászos uborkás receptet.

3 zseniális recept, amit elkészíthetsz a megmaradt kovászos uborka levéből

A kovászos uborka nagy kedvenc. Minden fogást képes még ízletesebbé varázsolni. Azonban az üveg alján maradt levet mindenki gondolkodás nélkül kiönti. Pedig rengeteg lehetőség rejlik benne! Ne hagyd veszni ezt a konyhai kincset!

A savanykás, aromás folyadék valódi egészségbomba. A kovászos uborka fermentációval készül, ezért a leve is bővelkedik a jótékony baktériumokban, amelyek támogatják a bélflóra egészségét, segítik az emésztést és felturbózzák az immunrendszert is.

Arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a kovászos uborka leve igazi diétabarát csodának számít, hiszen rendkívül alacsony kalóriatartalma ellenére rengeteg értékes vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, például C- és K-vitamint, illetve vasat. Antioxidáns-tartalma miatt pedig a szervezet gyulladásos folyamataira is igen kedvező hatással van. Mértékkel fogyasztva szuper természetes probiotikumforrásnak számít.

Persze megértjük, ha valaki nem kap kedvet egy bögre uborkaléhez. Még szerencse, hogy másként is beépíthetjük az étrendünkbe. Például ezekkel a zseniális, kovászos uborka levét felhasználó receptekkel!

1. Hűsítő kovászosuborka-krémleves

Hozzávalók:

2 dl kovászos uborka leve

5-6 db kovászos uborka

4 dl hideg zöldség- vagy alaplé

2 dl görög joghurt

1 gerezd fokhagyma

1 marék friss kapor

frissen őrölt bors

Elkészítése:

Az uborkát darabold fel, majd tedd turmixgépbe a kovászos uborka levével és a hideg alaplével egyetemben. Add hozzá a joghurtot, az összezúzott fokhagymát és a felaprított kaprot. Turmixold simára, majd tedd legalább egy órára a hűtőbe. Tálaláskor kanalazz rá még egy kevés joghurtot, majd szórj rá friss kaprot.

2. Villámgyors salátaöntet kovászos uborka levéből

Hozzávalók:

4 evőkanál kovászos uborka leve

4 evőkanál extra szűz olívaolaj

1 teáskanál méz

1 teáskanál dijoni mustár

frissen őrölt bors

Elkészítése: