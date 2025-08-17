UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ezekkel a trükkökkel roppanós lesz a kovászos uborka – Nem csak az elkészítés számít

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 11:27
A nyár a befőzések szezonja. A ropogós kovászos uborka a legnagyobb sztár, főleg, ha ismered az elkészítés titkát. Ám az sem mindegy, hogyan tárolod a télire elrakott finomságokat.
Bata Kata
A szerző cikkei

A ropogós kovászos uborka az egyik legfinomabb nyári finomság, eheted grillezett húsokhoz, bográcsban készült paprikás krumplihoz, rántott húshoz, pörkölthöz, de akár önmagában is falatozhatsz belőle, hiszen a legjobb hűsítő étel.  De mitől lesz ropogós a kovászos uborka? A Fanny magazin cikkéből kiderül, mire kell odafigyelned a készítésekor és hogyan érdemes tárolnod a finomságokat.

ropogós kovászos uborka télire
A ropogós kovászos uborka titka Fotó: shine.graphics /  Shutterstock 

A ropogós kovászos uborka készítésének titkai

1. Minden eldől a vásárláskor

A roppanós kovászos uborka készítése a tökéletes alapanyagnál kezdődik. Mindig kemény, friss, roppanós uborkát válassz. A puha vagy fonnyadt uborka lágy és nyálkás lesz. Sóból mindig adalékmenteset vegyél. A jódozott só nem használható kovászoláshoz, mert a jód gátolja vagy teljesen leállítja az erjedést, mint ahogy más adalékanyagok is.

2.  Vágdosd be, ne darabold

A klasszikus két végén bevágott uborka nemcsak gyorsabban, de egyenletesebben is érlelődik. Ha szeleteled vagy negyedeled, könnyebben megpuhul. A bevágás segíti a lé behatolását, de nem rontja el az állagot. A végeit viszont mindig vágd le!

3. A lényege a hozzávaló

A jó öreg kenyérszelet nem csak tradíció: a kovászos vagy élesztős cipó az erjedést indítja be. Ha gluténmentes kovászos uborkát szeretnél, a krumpli is működik, de az íze nem lesz olyan, mint a kenyeres változaté. Fontos, hogy friss, lehetőleg házi kovászos kenyeret válassz. A tartósítószeres változat nem az igazi.

4. Napszúrást is kaphat

A kovászoláshoz egyenletes, viszonylag magas hőmérséklet kell. Viszont a tűző nap nem tesz jót neki, attól könnyen megpuhul az uborka. Keress félárnyokos helyet, az lesz a legideálisabb. Viszont éjszakára vidd be, mert a hideg lelassítja a fermentációt, és ez nyálkásodáshoz vezethet. A legjobb, ha 2-3 napig kapja a meleget, majd leszűrve hűtőbe kerül.

5. Adjál hozzá levelet 

A szőlő- vagy meggylevél természetes csersavat tartalmaz, ami segít megőrizni a roppanós állagot. Egy-két levél az üveg aljára és tetejére csodákra képes, tegyél egy próbát! Ha a kenyér alá teszed, akkor ráadásul könnyebb lesz kivenni a már szétázott kenyeret is.

6. Pont annyit, amennyi kell

A túl kevés só lágy uborkát eredményez, ráadásul megnöveli a romlás esélyét is, a túl sok só pedig lelassítja vagy akár le is állítja az erjedést, ráadásul ehetetlenül sós lesz a végeredmény. Tartsd be a klasszikus arányt: 1 liter vízhez egy evőkanál só.

Így tárold helyesen a ropogós kovászos uborkát

1. Ne romoljanak meg 

A legjobb védelem a romlás ellen a tisztaság. Mielőtt megtöltöd az üvegeket, mosd el alaposan, majd forró vízben vagy sütőben sterilizáld. A tetőkről és az eszközökről se feledkezz meg, mint a szedőkanál vagy tölcsér. A legkisebb szennyeződés is könnyen penészedést vagy erjedést okozhat.

2. Maradjon csukva az ajtó

Ha a spejz ajtaját nem csukod be rendesen, az hőmérsékletingadozáshoz és fényhatáshoz vezethet, ami csökkenti az elrakott finomságok eltarthatóságát. Zárt, hűvös, sötét helyen jobban megőrzik a minőségüket az elrakott befőttek és savanyúságok. Ha nincs külön kamra, használd a szekrény aló polcát.

3. A helye sem mindegy

A meleg levegő felfelé száll, így a felső polcon könnyebben túlmelegedhetnek az üvegek. Az alsó polc vagy a padlóhoz közeli rész ideálisabb, mert ott hűvösebb a mikroklíma. Ez különösen fontos savanyúságoknál, paradicsomszószoknál és befőtteknél.

4. Rendszeresen ellenőrizd

Időnként nézd át az elrakott üvegeket: ha felpúposodott a tető, szivárog a lé, vagy megváltozott a szín, az intő jel. A penészes vagy buborékos terméket inkább ne kóstold meg, dobd ki azonnal. A rendszeres ellenőrzés megóvhat egy egész polcnyi tartalmat.

5. Hagyd csak kihűlni

Csak akkor rakd el a lekvárt vagy befőttet a helyére, ha már teljesen kihűlt. Ha száras dunsztba tetted, akkor addig hagyd ott, amíg teljesen ki nem hűl. A meleg párás üveg hőt generálhat a többi között, ami beindíthat nem kívánt fermentációt. Hűlés után még egyszer ellenőrizd a tetőt, hogy biztosan jól zárjon.

savanyúságok és kovászos uborka tárolása
Nem mindegy, mit hová teszel a kamrában  Fotó: Zigzag Mountain Art /  Shutterstock 

6. Különítsd el őket

A savas közeg és a cukros, gyümölcsös befőttek más-más környezetet igényelnek. A savanyúságokat hűvösebb, sötétebb sarokba, minél lejjebb tedd, a lekvárokat középre, kicsit szárazabb, szellősebb helyre érdemes tenni. Így jobban megőrzik az állagukat és ízüket.

7. Felesleges a nyitogatás

Ha egy üveget kibontasz, utána azonnal kerüljön a hűtőbe, és tartsd is ott, amíg el nem fogy. A gyakori nyitogatás, például azért, hogy megszagold, megízleld, levegőt és baktériumokat juttat az üvegbe, amitől biztos, hogy nagyon hamar megromlik. Ha egyszerre csak kevesebb fogy – például lekvárból – akkor érdemes kis üvegeket használni befőzéskor.

kinyitott lekvár tárolása
Ha már kinyitottál egy lekvárt, utána a hűtőben tárold! Fotó: New Africa /  Shutterstock 

8. Címkézz fel mindent

Ne alapozz arra, hogy majd úgy is tudni fogod, mi van benne és mikor főzted be. Nemcsak a tartalom, de az eltevés dátuma is legyen mindig feltüntetve. Így tudod majd, melyik lekvárt vagy savanyúságot kell előbb elfogyasztani, és könnyebben átlátható a készleted is. Az átláthatóság hosszú távon meghosszabbítja a házi finomságok életét.

fontos a címke
Minden üvegre írd rá, hogy mi van benne és mikor készítetted! Fotó: Elena Kharichkina /  Shutterstock 

Próbáld ki ezt a mennyei kovászos uborka levest is: ha a kovászos uborkából szívesen készítenél krémlevest, nézd meg a videót!

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
