Ezekkel a trükkökkel roppanós lesz a kovászos uborka – Nem csak az elkészítés számít

A ropogós kovászos uborka az egyik legfinomabb nyári finomság, eheted grillezett húsokhoz, bográcsban készült paprikás krumplihoz, rántott húshoz, pörkölthöz, de akár önmagában is falatozhatsz belőle, hiszen a legjobb hűsítő étel. De mitől lesz ropogós a kovászos uborka? A Fanny magazin cikkéből kiderül, mire kell odafigyelned a készítésekor és hogyan érdemes tárolnod a finomságokat.

A ropogós kovászos uborka titka Fotó: shine.graphics / Shutterstock

A ropogós kovászos uborka készítésének titkai

1. Minden eldől a vásárláskor

A roppanós kovászos uborka készítése a tökéletes alapanyagnál kezdődik. Mindig kemény, friss, roppanós uborkát válassz. A puha vagy fonnyadt uborka lágy és nyálkás lesz. Sóból mindig adalékmenteset vegyél. A jódozott só nem használható kovászoláshoz, mert a jód gátolja vagy teljesen leállítja az erjedést, mint ahogy más adalékanyagok is.

2. Vágdosd be, ne darabold

A klasszikus két végén bevágott uborka nemcsak gyorsabban, de egyenletesebben is érlelődik. Ha szeleteled vagy negyedeled, könnyebben megpuhul. A bevágás segíti a lé behatolását, de nem rontja el az állagot. A végeit viszont mindig vágd le!

3. A lényege a hozzávaló

A jó öreg kenyérszelet nem csak tradíció: a kovászos vagy élesztős cipó az erjedést indítja be. Ha gluténmentes kovászos uborkát szeretnél, a krumpli is működik, de az íze nem lesz olyan, mint a kenyeres változaté. Fontos, hogy friss, lehetőleg házi kovászos kenyeret válassz. A tartósítószeres változat nem az igazi.

4. Napszúrást is kaphat

A kovászoláshoz egyenletes, viszonylag magas hőmérséklet kell. Viszont a tűző nap nem tesz jót neki, attól könnyen megpuhul az uborka. Keress félárnyokos helyet, az lesz a legideálisabb. Viszont éjszakára vidd be, mert a hideg lelassítja a fermentációt, és ez nyálkásodáshoz vezethet. A legjobb, ha 2-3 napig kapja a meleget, majd leszűrve hűtőbe kerül.

5. Adjál hozzá levelet

A szőlő- vagy meggylevél természetes csersavat tartalmaz, ami segít megőrizni a roppanós állagot. Egy-két levél az üveg aljára és tetejére csodákra képes, tegyél egy próbát! Ha a kenyér alá teszed, akkor ráadásul könnyebb lesz kivenni a már szétázott kenyeret is.