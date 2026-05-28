Ez az apró lépés az ízletes és roppanós kovászos uborka recept titka: csak a nagymamád tudta így elkészíteni

Te is tűkön ülve vártad, hogy eljöjjön a meleg nyári szezon, és elővehesd a spájzból a befőttesüvegeket? Bizony, itt az ideje tovább tökéletesíteni a nagyi kovászos uborka receptjét! Mi pedig készségesen segítünk, hogy az idei legyen a legropogósabb, legfinomabb házi savanyúság, amit valaha készítettél. Nem konyhaművészet, de pár szabályt nagyon fontos betartanod! Ezek a tökéletes, roppanós, napérlelte finomság pontos lépései!

Íme a legjobb kovászos uborka recept: ez a roppanós házi savanyúság titka!

Ropogós kovászos uborka recept: így készítsd a tökéletes állagért és ízvilágért!

Kovászos uborka nélkül tulajdonképpen elképzelhetetlen lenne a magyar nyár, a balatoni hekk, a klasszikus pörkölt vagy a grillezés. Az ízletes hazai fogás mellé azonban tökéletes savanyúság dukál! Ezért most megmutatjuk, hogyan készítheted el a legízletesebb kovászos uborkát lépésről lépésre!

A ropogós kovászos uborka titka: A titok egyszerű: ha szeretnéd, hogy a kovászolt finomság húsa igazán roppanós maradjon, akkor azonos méretű, lehetőleg 8-10 centiméteres, egészséges fürtös uborkákat kell választanod!

Figyelj, hogy az uborka ne lógjon ki a léből, mert úgy könnyen megpuhulhat!

Kovászos uborka hozzávalók:

2 kg közepes méretű fürtös uborka

1 nagy csokor friss kapor

4-5 gerezd fokhagyma

2 liter víz

2 evőkanál só

1 szelet félbarna kenyér

Ha felturbóznád: kevés torma, egész bors vagy koriander

A kovászos uborka elkészítése:

Az uborkákat alaposan megmossuk, majd megszabadítjuk a végeiktől. Villával alaposan megszurkáljuk vagy hosszában bevágjuk őket, hogy a sós lé jól átjárhassa. Egy nagy befőttesüveget alaposan elmosunk, az aljára kaprot teszünk, majd szorosan beleállítjuk az uborkákat. A rések közé is dugdosunk egy kevés kaprot és fokhagymát. A vizet a sóval felforraljuk, majd langyosra hűtjük. Ízlés szerint ehhez tehetünk egy kevés tormát, borsot vagy koriandert is. A langyos sós lét az uborkákra öntjük, hogy teljesen ellepje őket. Az uborkák tetejére egy szelet kenyeret fektetünk, és kicsit belenyomkodjuk a lébe. Az üveget egy tányérral lefedjük, majd napos, meleg helyre tesszük 3-4 napra. Érdemes naponta egyszer kicsit elforgatni az üveget, hogy minden oldalról érje az uborkákat a nap. Ha az uborka szépen megsárgult és kellemesen savanykás ízt kapott, kivesszük a kenyeret, a levet leszűrjük, majd az uborkákat a hűtőbe tesszük.

Hidegen, jól behűtve a legfinomabb!

Bors-tipp: a kovászolás ideje alatt az üveg alá tegyél egy tálcát, mert az erjedés során kifuthat a lé!

Ne öntsd ki! Mutatjuk, mire jó a kovászos uborka leve!

A kovászos uborka maradék leve igazi kincs a konyhában! Újrahasznosíthatod úgy, hogy friss zöldségeket teszel bele. Például: lilahagymát, répát vagy káposztát. Így néhány nap alatt újabb ízletes házi savanyúság készülhet belőle.

De salátaöntethez, hamburgerszószhoz, húspáchoz vagy akár koktélokhoz is zseniális ízfokozó lehet a savanykás, fűszeres uborkalé.