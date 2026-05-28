Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kovászos uborka recept befőttben.

Ez az apró lépés az ízletes és roppanós kovászos uborka recept titka: csak a nagymamád tudta így elkészíteni

savanyúság
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 11:15
kovászos uborkarecept
Ettől lesz az íze igazán zamatos és mennyei, az állaga pedig ínycsiklandóan ropogós. Mutatjuk a tökéletes kovászos uborka receptjét lépésről lépésre, hogy otthon is könnyedén elkészíthesd. Nyáron bűn lenne kihagyni!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Te is tűkön ülve vártad, hogy eljöjjön a meleg nyári szezon, és elővehesd a spájzból a befőttesüvegeket? Bizony, itt az ideje tovább tökéletesíteni a nagyi kovászos uborka receptjét! Mi pedig készségesen segítünk, hogy az idei legyen a legropogósabb, legfinomabb házi savanyúság, amit valaha készítettél. Nem konyhaművészet, de pár szabályt nagyon fontos betartanod! Ezek a tökéletes, roppanós, napérlelte finomság pontos lépései!

Kovászos uborka receptje alapján készült savanyúság!
Íme a legjobb kovászos uborka recept: ez a roppanós házi savanyúság titka!
Fotó: shine.graphics / shutterstock
  • A kovászos uborka tökéletes savanyúság szinte minden magyar fogás mellé.
  • Elkészítéséhez csak néhány hozzávalóra és pár fontos szabály betartására lesz szükséged.
  • Mutatjuk a pontos lépéseket.

Ropogós kovászos uborka recept: így készítsd a tökéletes állagért és ízvilágért!

Kovászos uborka nélkül tulajdonképpen elképzelhetetlen lenne a magyar nyár, a balatoni hekk, a klasszikus pörkölt vagy a grillezés. Az ízletes hazai fogás mellé azonban tökéletes savanyúság dukál! Ezért most megmutatjuk, hogyan készítheted el a legízletesebb kovászos uborkát lépésről lépésre!

A ropogós kovászos uborka titka:

A titok egyszerű: ha szeretnéd, hogy a kovászolt finomság húsa igazán roppanós maradjon, akkor azonos méretű, lehetőleg 8-10 centiméteres, egészséges fürtös uborkákat kell választanod!

Házi kovászos uborka recept alapján készült befőttek a pulton.
Figyelj, hogy az uborka ne lógjon ki a léből, mert úgy könnyen megpuhulhat!
Fotó: Vadim Visnevschi / shutterstock

Kovászos uborka hozzávalók:

  • 2 kg közepes méretű fürtös uborka
  • 1 nagy csokor friss kapor
  • 4-5 gerezd fokhagyma
  • 2 liter víz
  • 2 evőkanál só
  • 1 szelet félbarna kenyér
  • Ha felturbóznád: kevés torma, egész bors vagy koriander

A kovászos uborka elkészítése:

  1. Az uborkákat alaposan megmossuk, majd megszabadítjuk a végeiktől.
  2. Villával alaposan megszurkáljuk vagy hosszában bevágjuk őket, hogy a sós lé jól átjárhassa.
  3. Egy nagy befőttesüveget alaposan elmosunk, az aljára kaprot teszünk, majd szorosan beleállítjuk az uborkákat. A rések közé is dugdosunk egy kevés kaprot és fokhagymát.
  4. A vizet a sóval felforraljuk, majd langyosra hűtjük. Ízlés szerint ehhez tehetünk egy kevés tormát, borsot vagy koriandert is.
  5. A langyos sós lét az uborkákra öntjük, hogy teljesen ellepje őket.
  6. Az uborkák tetejére egy szelet kenyeret fektetünk, és kicsit belenyomkodjuk a lébe.
  7. Az üveget egy tányérral lefedjük, majd napos, meleg helyre tesszük 3-4 napra.
  8. Érdemes naponta egyszer kicsit elforgatni az üveget, hogy minden oldalról érje az uborkákat a nap.
  9. Ha az uborka szépen megsárgult és kellemesen savanykás ízt kapott, kivesszük a kenyeret, a levet leszűrjük, majd az uborkákat a hűtőbe tesszük.

Hidegen, jól behűtve a legfinomabb!

Bors-tipp: a kovászolás ideje alatt az üveg alá tegyél egy tálcát, mert az erjedés során kifuthat a lé!

Ne öntsd ki! Mutatjuk, mire jó a kovászos uborka leve!

A kovászos uborka maradék leve igazi kincs a konyhában! Újrahasznosíthatod úgy, hogy friss zöldségeket teszel bele. Például: lilahagymát, répát vagy káposztát. Így néhány nap alatt újabb ízletes házi savanyúság készülhet belőle.
De salátaöntethez, hamburgerszószhoz, húspáchoz vagy akár koktélokhoz is zseniális ízfokozó lehet a savanykás, fűszeres uborkalé.

Tudtad, hogy a kovászos uborkából krémleves is készülhet? Az alábbi videóra kattintva azt is láthatod, hogyan:

Ezeket a recepteket is próbáld ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu