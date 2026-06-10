Ez a finomság az unokák nagy kedvence – Így készíthetsz mézédes házi bodzaszörpöt egyszerűen

Frissítő nosztalgia palackba zárva, amit te is átadhatsz az unokáknak! Itt az idő elindulni vadászni az illatos virágok után, mert ez a bodzaszörp recept lesz az idei nyár sztárja. Ráadásul egyszerűbb, mint hinnéd! Mutatjuk, hogyan készítheted el!

Íme a legfinomabb házi bodzaszörp recept lépései!

Fotó: fotofantasia / shutterstock

Hol és hogyan szedd a bodzát?

Tisztítás, előkészítés és tippek a tökéletes bodzaszörphöz.

Ezek a mézédes házi szörp elkészítésének lépései.

Egyszerű bodzaszörp recept házilag

Hol szedjünk bodzát?

Nem mindegy, honnan gyűjtöd be a bodzát! Az utak mentén található bokrokat jobb kerülni, mert a virágok nagy valószínűséggel szennyeződtek a kipufogógáztól és a portól. Szintén figyelj, hogy a begyűjtést ne is természetvédelmi területen végezd!

Olyan bodzabokrot keress, amely távol esik a forgalomtól, és a virágai legalább derék- vagy mellmagasságban helyezkednek el.

Hogyan szedjük a bodzát?

Ne tépd, ne rángasd a növényt, mert nagyon könnyen megsérül! A virágokat erős, éles ollóval vagy metszőollóval vágd le ott, ahol a főághoz kapcsolódnak.

Fontos: ne szedd le az összes virágot egy bokorról, hagyj a természetnek és a beporzóknak is a nyári kedvencből!

Tippek a házi szörp elkészítéséhez: a bodza tisztítása, szárítása, előkészítése

Elsősorban fontos, hogy a hazavitt virágokat ne tartogasd túl sokáig, mert nagyon hamar megfonnyadnak. A legjobb, ha egy nappal a bodza felhasználása előtt indulsz a begyűjtésre. Ne mosd meg! A bodzavirág elveszíti aromájának nagy részét, ha vízzel tisztítod. Helyette inkább óvatosan rázd le róla a bogarakat és a szennyeződéseket. A szörp elkészítése előtt terítsd ki a virágokat egy rétegben egy árnyékos helyre, majd hagyd őket kiszellőzni.

A bodzaszörp hozzávalói: 5 liter víz

70 dkg cukor

nagyjából 20-25 bodzavirág ernyő (vagy bogernyő)

fél teáskanál citromsav

2 narancs

2 citrom

A bodza nemcsak finom, de az egészségednek is értékes! Virága és termése is gazdag antioxidánsokban, így támogatja az immunrendszeredet. Ráadásul vízhajtó és gyulladáscsökkentő hatásairól is ismert.

Fotó: Krasula / shutterstock

A házi bodzaszörp elkészítése:

Egy nagy, tiszta befőttesüveget alaposan moss ki. Tedd bele a bodzavirágokat, majd szórd rá a cukrot és a citromsavat. Add hozzá a megtisztított, felkarikázott citrusokat. Öntsd fel a felforralt, majd langyosra hűtött vízzel. Alaposan keverd át, majd lefedve hagyd állni szobahőmérsékleten. Naponta egyszer óvatosan keverd meg. 2–3 nap után kóstold meg, és ízlés szerint ízesítsd cukorral vagy citrommal a savanykásabb ízvilágért. Szűrd le, palackozd, majd tedd hűtőbe. Ha a bodzaszörp 2-3 napot pihent a hűtőben, hideg vízzel hígítva fogyaszthatod.

Próbáld ki az alábbi videóban látható bodzás finomságot is:

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