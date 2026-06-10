Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Margit, Gréta névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
bodzaszörp receptet készítő nő a konyhában.

Ez a finomság az unokák nagy kedvence – Így készíthetsz mézédes házi bodzaszörpöt egyszerűen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors recept
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 12:45
finomságszörpbodzaszörp
Feldobnád az unokákkal töltött pillanatokat? Íme a pontos lépések a mézédes nyári finomság elkészítéséhez! Ezzel a házi bodzaszörp recepttel garantáltan leveszed a gyerkőcöket a lábukról, de hidd el, te sem tudsz majd ellenállni a frissítő, virágos ízének és illatának!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Frissítő nosztalgia palackba zárva, amit te is átadhatsz az unokáknak! Itt az idő elindulni vadászni az illatos virágok után, mert ez a bodzaszörp recept lesz az idei nyár sztárja. Ráadásul egyszerűbb, mint hinnéd! Mutatjuk, hogyan készítheted el!

Bodzaszörp recept citromkarikákkal.
Íme a legfinomabb házi bodzaszörp recept lépései!
Fotó: fotofantasia / shutterstock
  • Hol és hogyan szedd a bodzát?
  • Tisztítás, előkészítés és tippek a tökéletes bodzaszörphöz.
  • Ezek a mézédes házi szörp elkészítésének lépései.

Egyszerű bodzaszörp recept házilag

Hol szedjünk bodzát?

Nem mindegy, honnan gyűjtöd be a bodzát! Az utak mentén található bokrokat jobb kerülni, mert a virágok nagy valószínűséggel szennyeződtek a kipufogógáztól és a portól. Szintén figyelj, hogy a begyűjtést ne is természetvédelmi területen végezd!

Olyan bodzabokrot keress, amely távol esik a forgalomtól, és a virágai legalább derék- vagy mellmagasságban helyezkednek el.

Hogyan szedjük a bodzát?

Ne tépd, ne rángasd a növényt, mert nagyon könnyen megsérül! A virágokat erős, éles ollóval vagy metszőollóval vágd le ott, ahol a főághoz kapcsolódnak.

Fontos: ne szedd le az összes virágot egy bokorról, hagyj a természetnek és a beporzóknak is a nyári kedvencből!

Tippek a házi szörp elkészítéséhez: a bodza tisztítása, szárítása, előkészítése

  1. Elsősorban fontos, hogy a hazavitt virágokat ne tartogasd túl sokáig, mert nagyon hamar megfonnyadnak. A legjobb, ha egy nappal a bodza felhasználása előtt indulsz a begyűjtésre.
  2. Ne mosd meg! A bodzavirág elveszíti aromájának nagy részét, ha vízzel tisztítod. Helyette inkább óvatosan rázd le róla a bogarakat és a szennyeződéseket.
  3. A szörp elkészítése előtt terítsd ki a virágokat egy rétegben egy árnyékos helyre, majd hagyd őket kiszellőzni.

A bodzaszörp hozzávalói:

  • 5 liter víz
  • 70 dkg cukor
  • nagyjából 20-25 bodzavirág ernyő (vagy bogernyő)
  • fél teáskanál citromsav
  • 2 narancs
  • 2 citrom

 

Bodzaszörp recept bodzavirágból.
A bodza nemcsak finom, de az egészségednek is értékes! Virága és termése is gazdag antioxidánsokban, így támogatja az immunrendszeredet. Ráadásul vízhajtó és gyulladáscsökkentő hatásairól is ismert.
Fotó: Krasula / shutterstock

A házi bodzaszörp elkészítése:

  1. Egy nagy, tiszta befőttesüveget alaposan moss ki.
  2. Tedd bele a bodzavirágokat, majd szórd rá a cukrot és a citromsavat.
  3. Add hozzá a megtisztított, felkarikázott citrusokat.
  4. Öntsd fel a felforralt, majd langyosra hűtött vízzel.
  5. Alaposan keverd át, majd lefedve hagyd állni szobahőmérsékleten.
  6. Naponta egyszer óvatosan keverd meg.
  7. 2–3 nap után kóstold meg, és ízlés szerint ízesítsd cukorral vagy citrommal a savanykásabb ízvilágért.
  8. Szűrd le, palackozd, majd tedd hűtőbe.
  9. Ha a bodzaszörp 2-3 napot pihent a hűtőben, hideg vízzel hígítva fogyaszthatod.

Próbáld ki az alábbi videóban látható bodzás finomságot is:

Ezek a receptek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu