Ez a finomság az unokák nagy kedvence – Így készíthetsz mézédes házi bodzaszörpöt egyszerűen

Feldobnád az unokákkal töltött pillanatokat? Íme a pontos lépések a mézédes nyári finomság elkészítéséhez! Ezzel a házi bodzaszörp recepttel garantáltan leveszed a gyerkőcöket a lábukról, de hidd el, te sem tudsz majd ellenállni a frissítő, virágos ízének és illatának!
Frissítő nosztalgia palackba zárva, amit te is átadhatsz az unokáknak! Itt az idő elindulni vadászni az illatos virágok után, mert ez a bodzaszörp recept lesz az idei nyár sztárja. Ráadásul egyszerűbb, mint hinnéd! Mutatjuk, hogyan készítheted el!
Hol és hogyan szedd a bodzát?
Tisztítás, előkészítés és tippek a tökéletes bodzaszörphöz.
Ezek a mézédes házi szörp elkészítésének lépései.
Egyszerű bodzaszörp recept házilag
Hol szedjünk bodzát?
Nem mindegy, honnan gyűjtöd be a bodzát! Az utak mentén található bokrokat jobb kerülni, mert a virágok nagy valószínűséggel szennyeződtek a kipufogógáztól és a portól. Szintén figyelj, hogy a begyűjtést ne is természetvédelmi területen végezd!
Olyan bodzabokrot keress, amely távol esik a forgalomtól, és a virágai legalább derék- vagy mellmagasságban helyezkednek el.
Hogyan szedjük a bodzát?
Ne tépd, ne rángasd a növényt, mert nagyon könnyen megsérül! A virágokat erős, éles ollóval vagy metszőollóval vágd le ott, ahol a főághoz kapcsolódnak.
Fontos: ne szedd le az összes virágot egy bokorról, hagyj a természetnek és a beporzóknak is a nyári kedvencből!
Tippek a házi szörp elkészítéséhez: a bodza tisztítása, szárítása, előkészítése
Elsősorban fontos, hogy a hazavitt virágokat ne tartogasd túl sokáig, mert nagyon hamar megfonnyadnak. A legjobb, ha egy nappal a bodza felhasználása előtt indulsz a begyűjtésre.
Ne mosd meg! A bodzavirág elveszíti aromájának nagy részét, ha vízzel tisztítod. Helyette inkább óvatosan rázd le róla a bogarakat és a szennyeződéseket.
A szörp elkészítése előtt terítsd ki a virágokat egy rétegben egy árnyékos helyre, majd hagyd őket kiszellőzni.
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